À l’intérieur des rangées, des ruptures et de la romance dans la bande-annonce du redémarrage de Neighbours alors que Guy Pearce revient – Les Kennedy sont-ils en difficulté?

Les meilleurs de RAMSAY Street sont de retour – mais les voisins semblent être de moins bons amis.

Une bande-annonce grésillante est tombée offrant le premier aperçu du nouveau chapitre du savon australien après avoir été sauvé par Amazon Freevee.

Et cela suggère qu’il y a des disputes, du drame et de la romance à venir.

En plus des anciens favoris Toadie, Paul Robinson et Susan et Karl Kennedy, il offre aux fans la chance de voir de nouveaux arrivants dans le célèbre cul-de-sac, dont la star américaine Mischa Barton.

De plus, l’aperçu montre que l’acteur hollywoodien Guy Pearce revient à ses racines en tant que Mike Young, prêt pour un maximum de drame lorsque le feuilleton reviendra sur les écrans de télévision le 18 septembre.

La journaliste de télévision Jess Lester examine les astuces et les indices que les fans de savon peuvent glaner dans la bande-annonce et partage ce que nous savons jusqu’à présent.

Susan et Karl en difficulté ?

QUAND les caméras se sont estompées sur Ramsay Street l’année dernière, Susan et Karl Kennedy semblaient s’être enfin installés.

Pourtant, la nouvelle série Amazon pourrait être synonyme de problèmes pour le couple, dont la vie amoureuse intermittente est au centre du feuilleton depuis les années 90.

Il semble qu'il y ait peut-être quelques rires en réserve pour Susan et Karl Kennedy

Mais les choses semblent autrement tendues entre les deux

Le premier regard sur la nouvelle saison voit la professeure Susan, interprétée par Jackie Woodburne, et Karl, joué par Alan Fletcher, l’air tendu.

Elle taquine dans la bande-annonce: « Il s’est passé beaucoup de choses ces deux dernières années. »

Susan crie plus tard à son mari : « Je suis inquiète de ce que je vais dire, et j’ai peur qu’il n’y ait pas de retour. »

Cela suggère qu’ils n’ont pas mis les problèmes du passé derrière eux.

Mais il semble qu’il puisse y avoir des rires parmi la tourmente, avec la bande-annonce montrant une scène où Karl apparaît dans son costume d’anniversaire avec juste une grande boîte couvrant sa modestie.

Souriant maladroitement avec le cadeau bleu devant lui, il surprend Susan dans la cuisine.

Depuis leur première apparition en 1994, Karl et Susan ont divorcé et se sont remariés.

Plus tôt cette année, Alan a taquiné une nouvelle intrigue majeure.

Il a déclaré: « C’est une grande histoire et impliquera beaucoup de gens. »

Guy Pearce est de RETOUR !

Ce fut une énorme surprise pour les fans de voir la légende de Neighbours Guy Pearce apparaître dans les derniers épisodes du feuilleton l’année dernière.

Après s’être fait un nom sur Ramsay Street, Guy a craqué pour Hollywood et a continué à apparaître dans d’énormes films, mais il est de retour dans le cul-de-sac – pour l’instant.

Dans ses scènes les plus récentes, le personnage de Guy, Mike Young, a avoué son amour pour le « super cerveau ordinaire de Jane ».

Ils pourraient faire passer leur relation au niveau supérieur car ils semblent fixer une date pour un mariage.

En discutant au téléphone dans la bande-annonce, Jane (Annie Jones), avec Guy à gauche, laisse entendre qu’elle est la mariée rougissante.

Elle taquine: « Eh bien, nous avons trouvé une date sur le calendrier et nous y sommes allés. »

Ce ne serait pas Ramsay Street sans une bosse sur la route, cependant.

Jane dit qu’elle a un secret quand elle et Mike se dirigent vers une promenade romantique dans les bois, lui disant: « Je t’ai caché quelque chose. »

L’acteur Guy a fait pâlir le public pour la première fois lorsqu’il a rejoint le casting dans les années 80, aux côtés de Kylie Minogue.

L’année dernière, le film A-lister est revenu à Neighbours pour raviver sa romance avec Jane et confirmer que Sam, joué par Henrietta Graham, était sa fille.

Il a maintenant signé pour plus.

Que savons-nous d’autre?

L’AMOUR semble s’épanouir pour certains des personnages les plus jeunes de la série.

Mackenzie Hargreaves, joué par Georgie Stone, a emménagé avec les Rebecchis au n ° 30 peu de temps après son arrivée à Ramsay Street en 2019.

Mais la bande-annonce suggère qu’elle a attiré l’attention d’une personne spéciale, et le couple est vu en train de profiter d’une baignade au clair de lune dans une scène romantique.

Pendant ce temps, Sadie Rodwell, jouée par Emerald Chan, semble être prise en train d’aider son père, le sergent de police Andrew (Lloyd Will) et sa mère Wendy (Candice Leask) dans une enquête secrète.

Elle a été vue en train de fouiller dans l’une des maisons de Ramsay Street dans des scènes tendues.

Un Andrew furieux demande à sa femme : « Tu as impliqué notre fille là-dedans ? »

Ailleurs, Harold Bishop, joué par Ian Smith, 83 ans, garde ses mains fermement agrippées au livre d’histoire de Ramsay Street alors qu’il traverse une période difficile.

On entend un Karl inquiet dire à sa femme : « C’est à propos d’Harold », avant qu’une voix paniquée d’Harold ne crie : « Je ne peux pas faire en sorte que ça s’arrête. »

La légende du Dr Karl, Alan Fletcher, a déclaré à propos du redémarrage: « Ce sera le même spectacle, mais la saison prochaine va être incroyablement excitante. »

Toadie remonte dans le temps

QUAND nous avons vu Toadie pour la dernière fois, il célébrait son mariage.

L’épisode final a vu Jarrod « Toadfish » Rebecchi, interprété par Ryan Moloney, épouser Melanie Pearson (Lucinda Cowden).

Maintenant, le couple est ensemble depuis deux ans et au début, ils semblent aimés.

Dans la bande-annonce de l’émission, il promet à sa nouvelle épouse : « Je n’oublierai jamais, jamais le jour de notre mariage. »

Pourtant, tout comme au bon vieux temps, Toadie semble toujours faire des allers-retours avec les Kennedy après une longue histoire avec la famille.

Et une visite suggère qu’il pourrait y avoir des problèmes pour les jeunes mariés, car il y a un indice que le séjour de Toadie avec Susan et Karl est permanent.

Il plaisante : « Je suis de retour ! Certaines choses ne changent jamais. »

Toadie était auparavant marié à Sonya Rebecchi, jouée par Eve Morey, jusqu’à ce que le personnage décède d’un cancer en 2019.

Il n’a pas été le plus chanceux en amour, ayant également été marié à Stephanie Scully (Carla Bonner) et Dee Bliss (Madeleine West).

Et rien n’indique que sa carrière soit en bonne forme non plus.

La dernière fois que nous avons vu Toadie, il était un avocat représentant plusieurs de ses voisins, mais la bande-annonce ne donne aucune indication qu’il a suivi le rythme.

Paul Robinson enquête

STEFAN Dennis a joué Paul Robinson sur le feuilleton depuis le premier épisode en 1985, il n’est donc pas surprenant qu’il soit de retour avec un bang.

L’homme d’affaires a peut-être ravivé son mariage avec Terese Willis, joué par Rebekah Elmaloglou, mais il semble absorbé par le nouveau venu Reece (Mischa Barton).

Désespéré de découvrir ce qu’elle cache, il est vu dans la bande-annonce en train de regarder des images de vidéosurveillance de Reece et de son amour en train de devenir torride dans l’ascenseur de l’hôtel Lassiter.

Il semble alors tendu alors qu’il affronte Reece à l’extérieur du café.

Ensuite, Stefan est habillé et botté alors que lui et sa sœur Lucy (Melissa Bell) se préparent à assister au mariage mystérieux du feuilleton.

Mais taquinant qu’il pourrait être celui à l’autel, Lucy demande à son frère : « Tu n’as pas de doutes sur aujourd’hui, n’est-ce pas ? »

Stefan a révélé son enthousiasme à retourner à Ramsay Street l’année dernière.

Le cœur brisé à l’idée qu’il soit supprimé, il a déclaré: «La semaine dernière a été émouvante. Le studio est devenu une ville fantôme.

« La chose qui a brisé tout le monde, c’est quand notre assistant réalisateur a dû dire le dernier » C’est terminé « .

« Je sais que ce n’est qu’une émission de télévision, mais ça me fait penser à chaque fois. »

Les grands débuts de Mischa Barton

L’AMERICAN Mischa Barton a rejoint Neighbours et la bande-annonce révèle qu’elle jouera un SPY.

L’actrice, qui s’est fait un nom dans la série sur papier glacé The OC, va faire bouger les habitants de Ramsay Street alors que son personnage Reece Sinclair se rapproche de Byron Stone, joué par Xavier Molyneux.

L'Américaine Mischa Barton a rejoint le feuilleton – et son personnage Reece semble se rapprocher de Byron Stone

Dans la bande-annonce, il lui dit: « Je veux vraiment en savoir plus sur toi », avant que le couple ne profite d'un rendez-vous à la plage et d'un baiser dans l'ascenseur d'un hôtel.

Tout va bien jusqu’à ce qu’il découvre qu’elle a caché son identité.

Après une nuit passionnée ensemble, Byron brandit des documents suspects et demande : « Pourquoi ne me dis-tu pas qui tu es ? »

Pendant ce temps, Paul Robinson, joué par Stefan Dennis, semble également avoir des liens avec la blonde glamour.

Découvrant son secret, l’hôtelier dit furieusement à son équipe : « Je veux que vous découvriez exactement ce qu’elle fait depuis qu’elle est ici. »

Lorsqu’on lui demande ce qu’il pensait qu’il se passait, il s’exclame : « C’est une espionne ! »

Il a été révélé en mai que Mischa rejoindrait le casting.

Elle a admis qu’elle n’avait jamais vu la série, mais a déclaré: « Je pensais que le personnage de Reece Sinclair était un très bon choix. »