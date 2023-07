À l’intérieur des raids bling haut de gamme ciblant les célébrités après la montée en flèche de la valeur, les montres de luxe valent plus que la drogue

Des gangs de voleurs de Rolex sont descendus dans la rue après que la valeur croissante des montres de luxe volées en a fait un commerce plus riche que la vente de drogue.

Certains coûtent dix fois leur prix d’origine et des célébrités comme Aled Jones, Michael McIntyre, Raheem Sterling, Mark Cavendish et Lando Norris ont tous été victimes d’agresseurs qui voient les bijoux comme un moyen rapide de gagner des centaines de milliers de livres.

Des experts du commerce ont déclaré dimanche au Sun que des milliers de propriétaires de montres de créateurs ne réalisent pas la véritable valeur des actifs à leurs poignets, ce qui en fait une cible facile.

L’ancien négociant en montres Paul Thorpe – qui a pris sa retraite après avoir été violemment volé à trois reprises – a déclaré: «Une semaine de vol pourrait générer plus d’argent que certaines personnes n’en gagneraient au cours de leur vie.

« Je pense que dans de nombreux domaines, la drogue est en fait devenue le crime de prédilection de certains gangs criminels.

« Les médicaments sont évidemment très dangereux à transporter, alors que les montres sont très petites et très rarement remises en cause.

« Vous ne pouvez pas monter dans un avion avec un kilo de cocaïne, mais vous pouvez le faire avec des montres volées d’une valeur d’un million de livres sterling, et je doute fort que quiconque lèvera la paupière.

« Les gangs criminels le savent et l’utilisent à leur avantage. »

Nous avons révélé ce mois-ci comment le chanteur et présentateur Aled s’est fait voler sa Rolex Daytona de 17 000 £ – d’une valeur allant jusqu’à 30 000 £ sur le marché de la revente dit «gris» – lors d’une terrifiante attaque à la machette alors qu’il se promenait avec sa famille.

Fausses versions

Une Patek Philippe 5980R se vend 81 000 £ mais pourrait rapporter 255 000 £ aux voleurs.

Et une pièce de Richard Mille Bubba Watson – favorisée par l’ancien défenseur de Manchester City Benjamin Mendy – pourrait rapporter 485 000 £, malgré son prix initial de 120 000 £.

David Wingrove, de la société de montres en ligne Chrono Hunter, a déclaré : « Les clients qui ont acheté ces montres il y a des années parce qu’ils les aimaient, ou parce qu’elles étaient un symbole de statut social, ou qu’elles étaient désirables – ils n’ont tout simplement aucune idée de l’augmentation de la valeur.

«Ils se promènent avec ce qu’ils supposent être une montre à 10 000 £, mais cela pourrait valoir 40 000 ou 50 000 £. Cela en a fait une cible sans le savoir.

En 2022, il y a eu plus de 11 000 vols de montres dans tout le pays, environ 30 par jour, dont 631 rien qu’à Londres.

Des montres d’une valeur de plus de 160 millions de livres sterling ont été volées au cours des cinq dernières années, et des milliers n’ont jamais été retrouvées.

Le gestionnaire de patrimoine américain Bryan Peele a déclaré que ses clients craignaient tellement de se faire voler leurs précieuses montres au Royaume-Uni qu’ils portaient à la place de fausses versions.

Il a déclaré dimanche au Sun que ses clients faisaient souvent appel à une entreprise londonienne qui fabrique des imitations de Rolex.

Il a ajouté : « À l’œil nu, les voleurs ne sauront pas qu’ils ne sont pas certifiés Rolex.

« Les clients gardent le vrai dans le coffre-fort et le portent en privé ou dans la maison où il n’y a pas de risque de vol. »

Une source policière a raconté comment des gangs opérant dans le nord-ouest de l’Angleterre exerçaient auparavant leur métier de cambrioleurs, mais cela devenait trop risqué.

Ils se sont donc mis à voler leurs montres aux footballeurs de Premier League, aux stars de la télé-réalité et aux riches hommes d’affaires.

Ils utilisent des méthodes de surveillance de haute technologie et placent des trackers cachés sur les voitures appartenant aux joueurs ciblés.

Ils utilisent également des observateurs qui s’assoient dans les restaurants, à la recherche de cibles célèbres portant des montres chères.

Le risque de vol a conduit certaines célébrités à commencer à stocker des bijoux de luxe tels que des montres dans des coffres-forts loin de chez eux.

Ils se font alors livrer leurs montres lorsqu’ils veulent les porter.

La maison de Surrey de la star de Chelsea et de l’Angleterre Raheem Sterling a été cambriolée alors qu’il était au Qatar pour la Coupe du monde en décembre – alors que sa fiancée Paige Milian et leurs deux enfants étaient dans la maison.

On ne sait pas si elle a affronté les pillards ou s’ils ont fui lorsqu’ils ont réalisé que quelqu’un était à l’intérieur, mais on pense qu’ils ont pris des montres de luxe d’une valeur de 300 000 £.

Raheem, 28 ans, est immédiatement rentré chez lui mais a ensuite rejoint l’équipe d’Angleterre.

En 2021, un raider portant une cagoule a frappé la légende du cyclisme du Tour de France Mark Cavendish et a menacé de le « poignarder » devant ses enfants dans leur maison d’Essex.

Son ex-femme modèle Peta, 36 ans, avait également un couteau pointé sur elle alors qu’elle tentait de cacher leur fils de trois ans, Casper, sous une couette.

Le gang a pris 700 000 £ de montres, mais un escroc a été attrapé après que son ADN a été retrouvé sur le téléphone abandonné de Peta à l’extérieur.

Les prix des montres de luxe ont explosé pendant la pandémie, car des milliers ont été achetés en tant qu’investissements, en utilisant des détaillants tels que Chrono Hunter.

On dit que Rolex produit plus d’un million de montres par an, pour un chiffre d’affaires d’environ 7,5 milliards de livres sterling.

Mais les clients doivent attendre jusqu’à 20 ans pour certains modèles, comme la prestigieuse Daytona.

La seule façon de l’éviter est d’acheter d’occasion – et de payer plus que les chances.

L’expert en montres, M. Wingrove, a déclaré: « Rolex a une liste d’attente incroyablement longue, nous avons donc beaucoup de clients qui souhaitent acheter des montres spécifiques auxquelles ils ne peuvent pas accéder au détail. »

Il a raconté comment un client s’est vu offrir 240 000 £ pour une montre Patek Phillipe qu’il avait directement achetée quelques mois plus tôt pour 40 000 £.

La Met Police a conseillé aux victimes potentielles de couvrir leurs montres avec des manches longues.

L’escouade volante spécialisée dans le commandement de la criminalité de la force – généralement recrutée pour résoudre des cas complexes d’enlèvement et de vol à main armée – aide désormais les flics locaux à traquer les gangs prolifiques de voleurs de montres.

En mars, six membres du groupe « Rolex Ripper » ont été emprisonnés après une série de braquages ​​dans le sud-ouest de Londres.

Le groupe a menacé les victimes avec des couteaux zombies et des machettes avant de voler des objets, notamment des montres et des sacs.

Les flics de la Flying Squad les ont retrouvés après une poursuite en voiture impliquant deux membres du gang.

Ils se sont échappés mais ont laissé leurs téléphones dans la voiture avec des vidéos du gang se vantant de leurs crimes.

L’inspecteur en chef détective de la police du Met, Scott Ware, a déclaré: «Des agents en uniforme et en civil patrouillent de manière proactive dans les points chauds des vols pour identifier les infractions en cours, mais plus important encore pour empêcher et dissuader les délinquants de commettre des vols en premier lieu.

«Cela implique de travailler en étroite collaboration avec la Flying Squad et d’autres équipes spécialisées pour lutter contre ces infractions à haut risque.

« La première heure après un vol est essentielle pour appréhender les suspects – et, si possible, réunir les victimes avec leurs biens. »

Marc Cavendish

Les voleurs ont pris deux montres Richard Mille d’une valeur combinée de 700 000 £ Crédit : PA

Le cycliste OLYMPIQUE Mark et sa femme Peta ont été volés sous la menace d’un couteau à leur domicile d’Essex en 2021.

Les voleurs ont pris deux montres Richard Mille d’une valeur combinée de 700 000 £.

Michel McIntyre

LE comédien et animateur de jeux télévisés s’est fait arracher une Rolex de 15 000 £ de son poignet par des voyous brandissant un marteau sur des cyclomoteurs qui ont brisé la fenêtre de son Range Rover alors qu’il attendait devant l’école de ses enfants à Londres en 2018.

Aled Jones

Aled Jones a été volé par des voyous armés de machettes lors d’une terrifiante attaque de rue Crédit : Fonctionnalités Rex

Sa Rolex Daytona de 17 000 £ a été prise pendant le raid Crédit : fourni

Comme The Sun l’a dit plus tôt ce mois-ci, le chanteur et présentateur de Songs Of Praise, Aled, s’est fait voler sa Rolex Daytona de 17 000 £ par un voyou armé d’une machette lors d’une terrifiante attaque de rue dans l’ouest de Londres.

Lando Norris

Sa montre Richard Mille de 144 000 £ a été volée Crédit : fourni

L’as de Formule 1 de McLaren s’est fait arracher sa montre Richard Mille de 144 000 £ alors qu’il quittait le stade de Wembley après la finale de l’Euro 2020 en juillet 2021.