Bien que nous ayons l’habitude de voir tout le monde jouer à des familles heureuses à l’écran, il semble que ce ne soit pas toujours le cas sur This Morning.

Cela a été une année difficile avec une pandémie qui fait rage, et plusieurs querelles dans la série ont alimenté des incendies et encore plus de drame derrière les caméras.

La prétendue querelle de Phillip Schofield avec sa co-vedette Ruth Langsford a fait la une des journaux au début de cette année.

Tout a commencé après que Ruth aurait déposé une plainte officielle contre Phil en avril de l’année dernière, car il l’avait interrompue en direct lors d’un crossover.

Elle est restée furieuse après la dispute à l’antenne et a déposé une plainte officielle auprès du nouveau chef de la télévision de jour d’ITV pour la conduite de Phillip.

Une source a déclaré au Sun à l’époque: « Ruth et Eamonn semblent tous deux être traités durement par Phillip. Après que Phillip l’ait littéralement interrompue au milieu d’une phrase à l’antenne lorsqu’elle animait Loose Women, elle a décidé que trop c’était trop. Encore une fois Rien n’a changé. »

Le gel entre les deux hommes n’est pas passé inaperçu aux NTA en janvier alors que les téléspectateurs aux yeux d’aigle ont capté la « tension maladroite » frémissante.

Les présentateurs ne se sont pas regardés pendant qu’ils se frayaient un chemin pour récupérer le prix du spectacle Live Magazine.

Les téléspectateurs de NTA ont remarqué que Phillip tenait à donner à Ruth le temps de dire quelques mots, mais elle ne lui a pas rendu ses pensées.

Remerciant l’équipe, il a déclaré: « Eamonn et Ruth, vos vendredis sont fantastiques. Nous vous aimons tellement. Vous devriez dire quelque chose que je pense. »

L’année dernière, ITV a rejeté les rumeurs d’une « atmosphère toxique » sur This Morning comme des « potins malveillants ».

Ils ont insisté sur le fait qu’il n’y avait aucun problème entre Phillip et sa co-animatrice Holly et l’ont décrit comme un membre populaire de l’équipe.

« C’est profondément décevant et injuste pour Phillip d’être la cible de ce genre de ragots malveillants », a déclaré une porte-parole du diffuseur.

« Phillip est un radiodiffuseur et un collègue très respecté et ce n’est absolument pas une description de This Morning que nous reconnaissons.

« Holly et Phil sont de grands amis à l’écran et hors écran et sont populaires parmi les téléspectateurs et les collègues. »

Leur querelle a attiré non seulement les gros titres, mais aussi l’attention des autres célébrités et présentateurs.

Amanda a félicité Ruth pour avoir porté plainte contre Phil après avoir été interrogée sur les révélations qu’une «guerre civile» se prépare alors qu’une série de présentateurs sont mécontents de l’attitude de l’animateur dans les coulisses.

Alors qu’Ashley Roberts faisait référence au drame présumé dans les coulisses, l’animateur Jamie Theakston a déclaré: « Si seulement nous avions quelqu’un ici qui pourrait faire la lumière … »

Riant du commentaire, Amanda a déclaré: « Jamie, écoutez, j’ai tracé une ligne … tout ce que je dirai, c’est que j’admire tous ceux qui se défendent car ce n’est pas une chose facile à faire.

« Il y a un ouvre-boîte et une boîte quelque part, et d’autres personnes ont trouvé l’ouvre-boîte. »

Amanda a continué à faire une autre fouille à peine voilée chez Phillip après que Ruth ait posté une photo d’elle-même et de son mari Eamonn Holmes serrant le gong de la NTA après l’événement.

Parallèlement au cliché, elle a écrit: «Il est temps de rentrer à la maison… une dernière photo avec notre dixième prix @officialntas !! @eamonnholmes @thismorning #nta. »

C’est alors qu’Amanda a rapidement laissé sa propre déclaration sous la photo.

Phillip Schofield et Amanda Holden

La propre querelle d’Amanda avec Phillip n’est pas passée inaperçue.

On pense que la paire a verrouillé les cornes après que Schofe l’a empêchée de remplacer Holly Willoughby sur le canapé d’ITV alors que son co-animateur était occupé avec les engagements I’m A Celeb.

Le rôle a fini par être repris par Rochelle Humes, après avoir dit que Phillip avait dit aux patrons qu’il ne voulait pas travailler avec Amanda.

Mais malgré le fait qu’elle ait été quelque peu blessée par les rumeurs, il semble qu’Amanda souhaitait surmonter le drame.

Pour tenter de le faire, la mère de deux enfants espérait aller prendre un café avec l’hôte, seulement pour qu’il ignore son SMS.

S’adressant à son co-animateur de radio Jamie, Amanda a déclaré: « J’ai déménagé, Jamie, tu dois en sortir. »

Le favori de la télévision a expliqué: « J’ai proposé de le rencontrer pour un café il y a des mois, il n’a pas répondu à mon texte. » Que puis-je dire? « , A-t-elle répondu, avant que Jamie ne pousse: » La branche d’olivier avait été étendue. «

A quoi Amanda a répondu: « Oh, oui. »

Il a depuis été affirmé qu’Amanda et Philip avaient dépassé leur querelle.

Ruth Langsford et Alison Hammond

Une autre querelle présumée qui a attiré l’attention des téléspectateurs cette année était entre Ruth et Alison Hammond.

Après avoir annoncé qu’Alison remplacerait la place hebdomadaire du vendredi de Ruth et Eamonn dans l’émission aux côtés de Dermot O’Leary, il semble que Ruth ait eu du mal à s’adapter à la nouvelle soudaine.

Bien que Ruth nie l’existence de toute sorte de tension, Alison a maintenant admis que tous ceux qui travaillent pour la série ne sont pas en fait des amis.

S’adressant au Sun, Alison a déclaré: « Nous ne sommes pas l’un sur l’autre, savez-vous ce que je veux dire? »

Alison a admis que bien que beaucoup ne soient pas amis derrière les caméras, des copains comme Holly Willoughby et Phillip Schofield sont extrêmement proches.

« Phillip et Holly, ils partent en vacances ensemble. Ils s’aiment vraiment, à la manière d’un frère et d’une sœur », a déclaré Alison.

« Mais littéralement, quand nous avons fini, tout le monde veut rentrer chez lui, retrouver sa famille et les voir. Nous avons tout ce qu’il faut je pense. Mais non, ils vont tous faire leur propre truc. »

Ruth a depuis nié qu’il y ait eu du mauvais sang entre eux, après un coup d’œil qu’elle a fait à des personnes qui commencent leur carrière à la télé-réalité, alors qu’Alison a commencé la sienne sur Big Brother.

Ruth a déclaré à Mirror Notebook: « Nous avons fait le travail. Nous n’avons pas fait une émission de télé-réalité et obtenu un travail de nuit à la télé. Nous avons gravi les échelons.

«Eamonn n’avait que 19 ans quand il a commencé. Et il faisait les nouvelles de l’heure du thé à Belfast pendant The Troubles.

« C’était lourd. Et il a maintenant un OBE pour les services de radiodiffusion », a-t-elle ajouté.

Les rumeurs de tension entre Alison et Ruth ont été exacerbées lorsque Ruth présentait Loose Women, et coupées au studio This Morning où Alison présentait aux côtés de Phillip Schofield.

Les téléspectateurs ont été laissés en colère après que Ruth n’ait même pas reconnu Alison, qui représentait Holly Willoughby, et a plutôt parlé à Phil.

Au milieu de la secousse, des rumeurs ont couru selon lesquelles le drame bouillonnait dans les coulisses et effronté Eamonn a laissé entendre que les coulisses de la chaîne feraient une bonne série de télé-réalité sur l’épisode d’aujourd’hui.

Cependant, il a semblé indiquer clairement que tous les talents de la chaîne ne feraient pas la coupe car il manquait Holly et Philip et Alison et Dermot de la liste des acteurs de la blague.

Eamonn a taquiné: « Imaginez si nous avions l’équivalent, les Real TV Presenters d’ITV!

« Nous aurions Piers Morgan et moi et Lorraine et vous et tout le monde. »

Suggérant que ce serait plein de drames pour rivaliser avec les émissions Real Housewives, qui accrochent les téléspectateurs alors qu’ils regardent toutes les querelles enflammées et les combats de chats, il a ajouté: « Ce serait une bonne visualisation! »

En réponse à l’idée, Ruth eut un sourire narquois et accepta en disant: « Ça le ferait! »

Le couple se sentirait «en colère» de ne plus animer l’émission très appréciée les vendredis et prévoyait de présenter une émission rivale sur une chaîne différente s’ils reçoivent leur notification.

