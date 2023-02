À l’intérieur des prisons infernales d’El Salvador où les skinheads rivaux sont entassés comme des sardines alors que la nouvelle méga-prison touche à sa fin

Des MILLIERS de gangsters skinheads rivaux sont entassés comme des sardines dans des prisons infernales au Salvador.

Le pays construit une nouvelle méga-prison “incontournable” prête à accueillir 40 000 détenus dans le but de réprimer la violence des gangs.

Membres de gangs lors d’une perquisition au centre pénal de Quezaltepeque, El Salvador Crédit : EPA

Les membres des gangs MS-13 et 18 restent dans une cellule surpeuplée Crédit : AFP

Des membres de gangs attendent à l’extérieur de leurs cellules lors d’une perquisition Crédit : Reuters

Prisonniers menottés par terre devant des gardes ambulants Crédit : AFP

El Salvador est l’un des pays les plus dangereux au monde et avait autrefois le taux de meurtres le plus élevé des Amériques.

Plus de 100 000 personnes ont été forcées de fuir leur foyer ces dernières années en raison de la menace des gangs de rue du pays.

Et des images de l’intérieur de la prison d’Izalco au Salvador montrent des détenus photographiés serrés les uns contre les autres en guise de punition après une vague de violence à l’intérieur des prisons.

Pendant les fouilles, des membres de gangs tatoués sont emmenés dans les cours de la prison et obligés de s’asseoir si près qu’ils se touchent.

En guise de punition, ils sont pratiquement déshabillés et empilés les uns contre les autres.

Des gangs rivaux meurtriers partagent même des cellules surpeuplées – et le chaos s’en est suivi lors d’une tuerie en avril 2020.

Au plus fort de l’épidémie de Covid, des gangsters fortement tatoués ont également été photographiés entassés comme des sardines dans les prisons du pays.

Des clichés montraient les tueurs entassés dans des cellules ou menottés au sol devant des gardes ambulants, avec juste des masques faciaux pour se protéger de la maladie.

Des membres des gangs Mara Salvatrucha (MS-13) et Barrio 18 ont été photographiés à l’intérieur de cellules en attendant d’être fouillés dans des prisons à sécurité maximale.

Les gangs hyper-violents sont tristement célèbres pour leur règne de terreur très médiatisé dans le sud de la Californie, menant une série de meurtres brutaux.

La Commission interaméricaine des droits de l’homme avait précédemment exprimé sa préoccupation et exhorté le gouvernement à “garantir la vie et la sécurité des détenus”.

Dans le nouveau soi-disant centre de confinement du terrorisme d’El Salvador, les prisonniers seront gardés par un total de 850 policiers et soldats.

Le président Nayib Bukele a déclaré que dans la nouvelle prison gigantesque, les détenus n’auront plus accès aux “prostituées, PlayStations, écrans, téléphones portables et ordinateurs”.

Dans le cadre de sa campagne contre les crimes violents, la nouvelle prison sera sécurisée jour et nuit par 600 soldats et 250 policiers, tandis que des agents pénitentiaires armés de fusils d’assaut garderont l’intérieur, rendant “impossible toute évasion”.

Les équipements électroniques bloqueront les signaux des téléphones portables pour empêcher toute communication depuis la prison, a déclaré le gouvernement.

Construite dans une région éloignée près de Tecoluca, la prison couvre 166 hectares et on pense qu’elle pourrait être la plus grande prison du monde.

Actuellement, le titre appartient au campus des pénitenciers de Silivri à Istanbul, en Turquie, selon Guinness World Records.

Bukele a déclaré que la nouvelle méga-prison “est un élément fondamental pour enfin gagner la guerre contre les gangs”.

Des images partagées par le président sur Twitter montrent un responsable de la prison lui faisant une visite guidée de l’établissement qui a été construit en seulement sept mois.

Les autorités salvadoriennes n’ont pas précisé quand près de 63 000 membres présumés de gangs seront transférés dans l’installation de haute technologie.

Le vice-ministre de la Justice du pays, Osiris Luna, a déclaré que les détenus seraient obligés de travailler pour “compenser une partie des dommages qu’ils ont causés à la société”.

“Tous les terroristes qui (ont causé) du chagrin et de la douleur au peuple salvadorien purgeront leur peine (…) sous le régime le plus sévère”, a-t-il déclaré.

En mars dernier, El Salvador a déclaré l’état d’urgence à la suite d’une augmentation du nombre de meurtres attribués à des gangs criminels.

L’état d’urgence, approuvé par le Congrès, a permis des arrestations sans mandat.

Les flics ont fait irruption dans les quartiers pour arrêter des criminels présumés – une décision qui a été critiquée par les organisations de défense des droits de l’homme.

Human Rights Watch a dénoncé la “grave surpopulation carcérale” du pays à la suite des arrestations massives.

Sans le CECOT nouvellement construit, les 20 prisons du pays avaient une capacité totale de 30 000 détenus.

La plus grande prison d’El Salvador, La Esperanza, détient actuellement 33 000 personnes malgré une capacité de 10 000 personnes.

Avec près de deux pour cent de sa population adulte derrière les barreaux, El Salvador a le taux d’incarcération le plus élevé au monde.