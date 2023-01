À l’intérieur des premiers jours du crime de Kray Twins – y compris la bagarre de dancehall à l’âge de 16 ans et les passages à tabac vicieux

La vie criminelle des jumeaux Kray est entrée dans la presse lorsque les frères, âgés de 16 ans, ont battu un ennemi avec des chaînes et une matraque devant une salle de danse de l’est de Londres

Ronnie et Reggie Kray ont infligé une raclée vicieuse avec des chaînes et une matraque devant une salle de danse de Bethnal Green en mars 1950.

Les boxeurs amateurs Reggie (à gauche) et Ronnie Kray avec leur mère Violet Kray Crédit : Fox Photos/Getty Images)

Premières photos de la police de Ronnie et Reggie Kray Crédit: Caters News

Les jumeaux identiques, qui ont connu une montée en puissance spectaculaire sur une période de 20 ans, ont été qualifiés de “bêtes” par le magistrat qui a entendu leur affaire après l’attentat.

C’était la première fois que leurs crimes étaient enregistrés par la presse. L’un des procès-verbaux disait: “Ce garçon a été battu par des bêtes. Il faut leur donner une leçon.”

Une deuxième coupure de journal a révélé qu’une jeune fille témoin des violences avait été menacée. Le rapport disait: “Un témoin à charge avait été menacé que si elle témoignait, un rasoir serait mis sur son visage.”

Le même article révèle que les Krays, alors tout juste âgés de 16 ans, ont utilisé une chaîne de vélo, deux chaînes de toilettes et une matraque pour mener l’attaque.

Reggie Kray a rassemblé les coupures de presse dans un album, qui a retracé les exploits des jumeaux sur une période de 15 ans.

Le chercheur sur la criminalité Ray Rose a discuté de l’importance de l’album sur la série télévisée ITN Secrets of The Krays .

M. Rose a déclaré: “C’est un document extrêmement important. Cela montre que même dès son plus jeune âge, Reggie voulait être célèbre. Il adore lire des coupures de journaux sur lui-même.”

M. Rose a déclaré aux téléspectateurs que les deux articles étaient les premiers des nombreux que les frères généreraient au cours de leur carrière criminelle, alors qu’ils passaient de bribes à des combats et des actes de violence plus graves.

Secrets of The Krays, une série en trois parties disponible en ligne, retrace leur émergence de l’East End londonien d’après-guerre aux criminels les plus célèbres du pays.

Des proches, d’anciens hommes de main et des journalistes contribuent tous au programme qui se concentre sur la façon dont les Krays ont construit un empire qui les a placés au centre épi des années soixante, où le show-business et le crime se sont heurtés.

Les frères étaient protégés par le climat de peur qui les entourait. Mais à la fin des années 60, le meilleur Leonard “Nipper” Read de Scotland Yard avait réussi à monter son dossier contre les frères et leur “entreprise”.

En mars 1969, Ronnie et Reggie ont été condamnés à la réclusion à perpétuité, avec une période sans libération conditionnelle de 30 ans pour deux chefs d’accusation de meurtre du criminel rival George Cornell – les peines les plus longues jamais prononcées à Old Bailey.

Ronnie Kray, en proie à de graves problèmes de santé mentale, est décédé à l’hôpital de Broadmoor le 17 mars 1995.

Reggie a été libéré de prison pour des raisons humanitaires en août 2000, huit semaines et demie avant sa mort d’un cancer.

L’histoire des Krays a généré des dizaines de livres, plusieurs films et pièces de théâtre. Tom Hardy a dépeint les deux frères dans le biopic Legend bien reçu en 2015.