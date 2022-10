À l’intérieur des premières vacances de Tasha et Andrew de Love Island à Dubaï dans une villa avec chambre ciel nocturne à 700 £ avec piscine

Les stars de LOVE Island, Tasha Ghouri et Andrew Le Page, se sont envolées pour leurs premières vacances à Dubaï – en séjournant dans un hôtel à 700 £ la nuit.

Le couple – qui est devenu célèbre dans l’émission de rencontres ITV2 plus tôt cette année – a tenu les fans informés de leur voyage sur Instagram.

INSTAGRAM

Tasha et Andrew ont montré leurs vacances sur Instagram[/caption]

INSTAGRAM

Le couple s’est rendu dans un bar de plage chic lundi[/caption]

Tasha, 24 ans, et Andrew, 27 ans, qui étaient l’un des couples finalistes de la finale cet été, se sont envolés vers les EAU ensoleillés ce week-end.

Le couple a séjourné dans un hôtel chic et visité des bars de plage de luxe dans le cadre de leurs premières vacances ensemble à l’étranger.

Tasha s’est rendue sur son Instagram pour montrer sa tenue alors que le couple se dirigeait vers Twiggy près de La Cantine à Dubai Creek lundi matin.

La bombe blonde a opté pour une robe découpée de couleur crème, sans maquillage et en attachant ses cheveux lorsqu’elle est allée à la plage.

Pendant ce temps, Andrew a tenu les fans informés en publiant une photo de lui allongé sur un transat au bord de la piscine, mettant ses bras au-dessus de sa poitrine.

Il a souri largement pour l’appareil photo alors que sa petite amie Tasha a pris une série de photos de lui, avant de tourner l’appareil photo sur elle.

On pouvait voir Tasha portant un bikini string à rayures noires et blanches, montrant ses courbes et son bronzage impressionnant.

Elle a complété son look avec un collier de coquillages, ainsi qu’un deuxième collier de perles avec son nom épelé au milieu.





“Regardez comme elle est belle”, pouvait-on entendre Andrew dire à ses abonnés alors qu’il postait une photo de Tasha en train de siroter un cocktail.

Tasha a complété leurs clichés de vacances en révélant qu’ils étaient allés visiter le Burj Khalifa pour regarder le spectacle de lumière – en se déguisant.

Tasha portait un ensemble deux pièces bleu vif étincelant avec des bottes bleues assorties, se pomponnant avec un visage plein de maquillage.

Hier, Tasha a révélé que le couple s’était envolé pour Dubaï alors qu’elle faisait battre le cœur en posant dans un TINY bikini dans leur chambre d’hôtel.

“Mode vacances”, a-t-elle légendé le cliché souriant, qui montrait le sable blanc du désert roulant au loin derrière elle.

Cela vient après que Tasha et Andrew aient confirmé qu’ils partaient pour leurs premières vacances ensemble alors qu’ils apparaissaient sur le tapis rouge des NTA.

Le couple a également dissipé les spéculations selon lesquelles ils se préparaient pour un mariage – après la rumeur selon laquelle ils allaient «faire du shopping».

Le couple, qui est un élément depuis leur participation à l’émission de rencontres ITV2 cet été, n’a cessé de se renforcer depuis qu’il a quitté la villa en tant que finaliste.

S’ouvrant dans une colonne du magazine New, le mannequin a révélé : « Nous sommes vraiment heureux. Nous prospérons chaque jour et je suis si fier.

Instagram

Tasha a pris une photo hier depuis leur chambre d’hôtel[/caption]

INSTAGRAM

Tasha a enfilé une superbe robe d’été pour leur sortie[/caption]

INSTAGRAM

Elle a également montré un numéro bleu étincelant lundi soir[/caption]