À l’intérieur des plus grands scandales de Towie – Ferne McCann note la voix de l’ex prisonnière de Gemma Collins et de l’assaut choquant de la star sur un enfant

FERNE McCann fait la une des journaux pour toutes les mauvaises raisons.

Hier, la femme de 32 ans a admis qu’elle a fait faire des remarques ignobles sur la victime de l’attaque à l’acide de son ex dans une note vocale divulguée, et a présenté des excuses rampantes.

Sophie Hall a été marquée à vie en 2017 lorsque Arthur Collins, alors petit ami de Ferne, a jeté de l’acide dans un club londonien – un crime qui a blessé 22 personnes et l’a vu emprisonné pendant 20 ans.

Ferne, alors enceinte du bébé de Collins, l’a immédiatement largué.

Mais un compte Instagram anonyme a publié un clip audio dans lequel Ferne a qualifié la victime de “laide f ***** gc ***”. Ferne a depuis insisté sur le fait qu’elle avait agi par peur.

L’émission First Time Mum de la star serait désormais menacée, tandis que sa réputation en a pris un coup.

Ferne n’est pas la première star de The Only Way Is Essex à se retrouver dans l’eau chaude – nous examinons ici certains des scandales les plus choquants qui ont frappé le casting.

Mike Hassini – alcool au volant & blanchiment d’argent

Mike Hassini, aujourd’hui âgé de 28 ans, a rejoint TOWIE en 2015 mais a été suspendu l’année suivante après avoir percuté une autre Mercedes à un feu rouge sur Oxford Street en août 2016.

La police a découvert qu’il dépassait plus de deux fois la limite d’alcool au volant et qu’il était en possession d’une “petite quantité” de cocaïne.

Mike Hassini et son ancienne petite amie Jess Milford[/caption]





L’entraîneur personnel a plaidé coupable de possession de drogue de classe A et de conduite sous l’influence, mais a été acquitté d’avoir agressé un agent de détention.

Il a été condamné à effectuer 180 heures de travail non rémunéré, à payer 170 £ de frais et à s’être vu interdire de conduire.

Hassini était de retour à TOWIE en juillet 2017, mais a retrouvé la botte après six mois.

En 2018, il a été impliqué dans un stratagème de blanchiment d’argent impliquant des diamants qui a escroqué 28 personnes et impliqué des investissements compris entre 400 000 et 450 000 £.

Hassini a admis son implication mais a été épargné de prison, recevant une peine de 15 mois avec sursis pendant 17 mois et 200 heures de travail non rémunéré.

Il a finalement été emprisonné pendant six ans et neuf mois en décembre 2021 après avoir été pris avec 144 000 £ de cocaïne.

La police a fait une descente au domicile de sa petite amie Jess Milford – bien qu’elle n’y soit pas impliquée – et a trouvé des preuves incriminantes qui l’ont vu admettre la possession avec l’intention de fournir.

Mark Wright – incendie criminel et bagarre dans un bar

Grandes images

Mark Wright (à gauche) et Jack Tweed (à droite) en 2011[/caption] Nouvelles et fonctionnalités d’Insight

Le bar Deuces de Mark Wright et Jack Tweed à Chigwell après avoir été perquisitionné et incendié en octobre 2010[/caption]

Mark Wright a été accusé d’avoir eu un comportement menaçant après un incident à l’extérieur de sa boîte de nuit en janvier 2011.

La star, aujourd’hui âgée de 35 ans, aurait “vu rouge” après avoir entendu Tom Grantham dire qu’il allait jeter une brique par la fenêtre du Deuces Bar and Lounge.

Mark, qui était copropriétaire de Deuces avec Jack Tweed, la veuve de Jade Goody, a comparu devant le tribunal de première instance de Redbridge mais a été innocenté de toutes les charges.

Jack a admis des voies de fait simples en relation avec une attaque contre Tom la même nuit.

Le bar a déjà subi deux incendies criminels présumés qui ont détruit son intérieur.

James Lock – la honte de la drogue & ligne “racisme”

Instagram

James Lock a échappé à la prison après avoir été trouvé avec de la drogue[/caption]

James Lock, aujourd’hui âgé de 35 ans, a plaidé coupable de possession de la kétamine, une drogue de classe C, en 2014.

Il a d’abord été arrêté parce qu’il était soupçonné de posséder des drogues de classe A et pour des dommages criminels après que lui et un autre homme aient été impliqués dans une dispute avec un chauffeur de taxi à Dagenham, Essex.

Il a réussi à esquiver une peine de trois mois de prison et a été condamné à une libération conditionnelle et condamné à payer 85 £ de frais.

James a été temporairement suspendu de l’émission pendant l’enquête.

L’année suivante, il a été accusé d’avoir lancé des insultes racistes à deux hommes lors d’une fête à la piscine à Chigwell, Essex.

Cependant, Towie a enquêté sur l’allégation, faite par un témoin présumé, et n’a trouvé aucun acte répréhensible.

Mario Falcone – agression sur un enfant et coke vidéo

Getty

Mario Falcome et sa petite amie d’alors Lucy Mecklenburgh en 2011[/caption]

En 2011, Mario Falcone a été averti par la police pour avoir agressé un garçon de 11 ans.

La star de Towie a confronté un groupe de jeunes faisant des commentaires obscènes sur sa partenaire de l’époque, Lucy Mecklenburgh, devant son domicile dans l’Essex.

Il a été arrêté pour voies de fait après avoir prétendument saisi l’un d’eux par la gorge.

Trois ans plus tard, en juin 2014, Mario s’est retrouvé dans l’eau chaude après avoir prétendument sniffé de la cocaïne dans la cuisine d’un copain.

Une source a déclaré au Sun : « Il a juste commencé à sniffer ce truc devant tout le monde. Personne ne pouvait en croire leurs yeux.

Mario a fait face à une suspension de l’émission et a été interdit de tournage à Marbella avec le reste de la distribution.

Plus tard, il s’est excusé pour l’incident, affirmant qu’il avait reçu une aide professionnelle après avoir « déraillé ».

Dan Osbourne – menace de couteau

Actualités Splash

Dan Osbourne et son ex-petite amie Meghan Tomlin en 2013[/caption]

Dan Osbourne a été renvoyé de TOWIE en 2015 après la sortie d’un enregistrement de lui déclamant contre son ex-petite amie et mère de son fils, Megan Tomlin.

Le message incluait une menace de ” lui planter un couteau ” et la qualifiait de ” sl ** ” et de ” sale petit c *** “.

La police d’Essex a lancé une enquête sur les menaces, mais elle a ensuite été abandonnée.

Dans une déclaration d’excuses, Dan a déclaré qu’il était “honteux et gêné” et “vraiment désolé” pour son “comportement profondément regrettable”.

Dan est maintenant marié à la star d’EastEnders Jacqueline Jossa, avec qui il a deux filles, et a déclaré en 2018 qu’il était en bons termes avec Megan.

Gemma Collins – petit ami de GBH

Instagram

La favorite des fans, Gemma Collins, est sortie avec Stephen Mortimer entre 2015 et 2016, un homme qui a été condamné à deux ans pour GBH.

Après avoir été libéré tôt, il a enfreint les termes de sa licence en emménageant dans la maison de Gemma à Brentwood.

Il a été ramené en prison alors qu’elle était dans la maison de Celebrity Big Brother.

Quand elle est sortie, ils ont rompu après qu’elle l’ait accusé de l’avoir trompée.

Plus tard en 2016, Mortimer a de nouveau été emprisonné après avoir été reconnu coupable d’avoir volé 100 £ de pièces lors d’un cambriolage, 11 jours après avoir volé des bijoux.

Gemma aurait été licenciée de TOWIE en 2015 pour avoir lancé une flûte à champagne sur les patrons après sa tristement célèbre dispute à l’écran avec Bobby Norris, Lauren Pope et Vas Morgan.

Cara Kilbey – petit ami de l’argent de la drogue

Instagram

La star de TOWIE Cara Kilbey et son partenaire Daniel Harris[/caption]

Cara Kilbey était sur TOWIE pendant quatre séries avant de partir en 2012, avec son partenaire qui a fait la une des journaux dans les années qui ont suivi.

Daniel Harris, le père de ses trois enfants, a passé près d’un an derrière les barreaux en 2016.

Il avait été accusé d’avoir dirigé un empire de la drogue londonien de plusieurs millions de livres rapportant 500 000 £ par semaine, mais a été innocenté de deux chefs d’accusation de complot en vue de fournir de la cocaïne.

Cependant, il a été condamné à deux ans de prison pour possession de biens criminels après avoir caché 116 000 £ de drogue dans la chambre de leur fille.

Après avoir passé près d’un an en détention provisoire à la prison de Wandsworth, il a été libéré en février 2017.

Lauren Goodger – petit ami cambrioleur

Éclaboussure

Lauren Goodger et son ex taulard Joey Morrison en 2017[/caption]

Lauren Goodger ne semble pas non plus résister à un mauvais garçon.

Elle est sortie avec Joey Morrison, condamné à 16 ans en 2010 pour une série de crimes liés à la drogue, notamment en prétendant être un facteur pour entrer dans les maisons des gens à Enfield, au nord de Londres.

D’autres infractions comprennent la possession d’une arme à feu, l’enlèvement, le chantage et les lésions corporelles réelles.

Peu de temps avant sa libération de la prison de Highpoint South en 2018, Morrison a été accusé d’avoir envoyé à des “fans” féminins des clichés explicites de sa vente.

Lauren l’a largué après l’annonce de ses messages séduisants, écrivant sur Instagram: “Comme j’étais idiot d’aimer et de faire confiance à quelqu’un et de tout lui donner.”