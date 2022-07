À l’intérieur des plats à emporter d’horreur Domino’s infestés de cafards et couverts de saleté et de résidus alimentaires

Des images CHOQUANTES d’une célèbre pizzeria infestée de cafards et d’une cuisine sale et nauséabonde ont été révélées.

Une pizzeria Domino’s à Sydney a été fermée après la publication des photos qui vous retournent l’estomac.

9Actualités/fourni

La pizzeria Domino’s à Sydney a été fermée après la publication des photos[/caption]

9Actualités/fourni

Des cafards vivants et des coquilles d’œufs ont été trouvés sur le sol et les murs[/caption]

Le Domino’s a été inspecté après qu’un client se soit plaint d’avoir trouvé un cafard à l’intérieur de sa pizza.

C’est lors de cette visite surprise que les inspecteurs ont pris les photos, qui montraient un cafard vivant et des coquilles d’œufs sur le sol et les murs du lieu, ainsi que des insectes morts dans des pièges collants.

D’autres photos montraient la saleté et les résidus alimentaires accumulés sur une machine à rouler ainsi que des récipients alimentaires et des ouvre-boîtes sales.

L’inspection du 24 mars a révélé que la pizzeria n’avait pas “pris toutes les mesures pratiques pour éradiquer et empêcher l’hébergement de parasites” et n’avait pas maintenu les normes de propreté requises.

LIRE LA SUITE DANS NOUVELLES DU MONDE L’ENFER DES VACANCES Brit, 34 ans, tué en lune de miel après avoir “ignoré le drapeau d’avertissement rouge” pour aller nager DERNIERS MOMENTS Une mère et une fille souriantes rentrent de l’école avant que la frappe d’une roquette de Poutine ne tue 20 personnes

Le point de vente Domino’s à Chatswood a été fermé et condamné à une amende de 1 760 $

Un porte-parole du conseil municipal de Willoughby a déclaré que la plupart des entreprises font ce qu’il faut et accordent la priorité aux clients en matière de sécurité alimentaire.

Cependant, cette pizzeria Domino’s ne l’a pas fait, a-t-il déclaré à 9news.com.au.

“Nos actions concernant ces locaux montrent que nous prenons la sécurité alimentaire très au sérieux et agirons en cas de besoin pour garantir que les entreprises prennent les bonnes mesures pour garantir la santé et la sécurité de leurs clients”, a-t-il déclaré.

“Les amendes et l’inspection des locaux par le Conseil ont suivi la réception par le Conseil d’une plainte d’un client en mars 2022 alléguant qu’un cafard avait été cuit à l’intérieur d’une pizza achetée à l’entreprise alimentaire.”

Un porte-parole de Domino’s Australia a admis que le restaurant ne répondait pas aux exigences de sécurité alimentaire.





“Domino’s est d’accord avec la décision du conseil et a pris possession de ce magasin du franchisé la semaine dernière, le fermant immédiatement pour entreprendre des travaux de rénovation – y compris la réparation, le remplacement et le nettoyage en profondeur de tout l’équipement, et la désinfection des zones de préparation des aliments et des ustensiles conformément à la haute alimentation de Domino. les normes de sécurité.

«Ce magasin ne rouvrira pas tant qu’il n’aura pas été entièrement réparé, nettoyé en profondeur et obtenu une licence de sécurité alimentaire mise à jour.

En savoir plus sur le soleil EAU BONNE IDÉE Papa partage une astuce géniale pour remplir une pataugeoire géante sans tuyau coup de poing Plus d’un million d’avantages ne recevront PAS de paiement de 650 £ à partir d’aujourd’hui – vérifiez si c’est vous

9Actualités/fourni

Des contenants de nourriture sales ont été utilisés comme tapis de souris[/caption]

9Actualités/fourni

Accumulation de saleté et de résidus alimentaires sur un clavier[/caption]

9Actualités/fourni

Accumulation de saleté et de résidus alimentaires sur un ouvre-boîte dans la cuisine de la pizzeria[/caption]

Le porte-parole a ajouté: “La sécurité et la qualité des aliments sont de la plus haute importance pour Domino’s et nous nous excusons auprès des clients locaux.”

La pizzeria devrait rouvrir sous une nouvelle direction.