À l’intérieur des plans funéraires d’État de la reine bien-aimée – de l’itinéraire et de la date au lieu

Les funérailles d’État de la reine auront lieu à l’abbaye de Westminster une semaine lundi – alors que la nation se tait pour se souvenir de sa vie de service extraordinaire.

Tous les détails devaient être révélés plus tard dans la journée après que le roi Charles eut rencontré le comte maréchal, duc de Norfolk, pour approuver les adieux soigneusement chorégraphiés.

Les funérailles d’État de la reine auront lieu à l’abbaye de Westminster une semaine lundi

Le cercueil du roi George VI a été transporté par la Royal Navy après sa mort subite en 1952, la reine a été propulsée sur le trône Crédit : Hulton Picture Company

Mais on s’attend généralement à ce que le cercueil de la reine soit transporté sur un affût de canon tiré dans les rues de Londres par des matelots navals utilisant des cordes plutôt que des chevaux.

Le même hommage a été rendu à son père, le roi George VI, dont le cercueil a été remonté par la Royal Navy après que sa mort subite en 1952 l’ait propulsée sur le trône.

Les membres supérieurs de la famille royale tomberont derrière son cercueil et marcheront en silence, de la même manière qu’ils l’ont fait pour les funérailles de Diana et du duc d’Édimbourg.

Les militaires borderont les rues et se joindront également au cortège.

Des chefs d’État, des premiers ministres et des présidents, des membres de la famille royale européenne et des personnalités clés de la vie publique seront invités à se réunir à l’abbaye de Westminster pour marquer ses glorieux règnes de 70 ans.

Jusqu’à 2 000 dignitaires sont attendus, avec des dizaines de millions de téléspectateurs qui regardent le service partout dans le monde à la télévision.

Il s’agira probablement de la plus grande opération de sécurité que le Royaume-Uni ait jamais vue – avec des milliers de personnes prêtes à suivre le parcours cérémoniel pendant des jours pour rendre hommage avant les funérailles.

L’ancien chef de la lutte contre le terrorisme, Nick Aldworth, a déclaré que la police et les services de sécurité s’attendaient à une foule immense de personnes en deuil.

M. Aldworth a déclaré: “C’est probablement la plus grande opération que nous sommes susceptibles de monter au Royaume-Uni.”

Des flics armés et des tireurs d’élite sur le toit seront en place pendant que le cortège se déplace au milieu des craintes d’attaques terroristes potentielles ciblant de grandes foules.

Le cercueil de son défunt mari bien-aimé, le prince Philip, sera déplacé de la voûte royale pour la rejoindre Crédit : Splash

Les services de police et de sécurité superviseront les plans depuis une salle d’opérations centrale à Lambeth, dans le sud de Londres.

Un officier supérieur de la police, connu sous le nom de commandant d’or, dirigera l’opération. Le cercueil sera transporté à la chapelle St George à Windsor après les funérailles pour un service télévisé d’inhumation.

Plus tard dans la nuit, des membres supérieurs de la famille royale se réuniront pour un service d’inhumation privé avant que la reine ne soit inhumée dans la chapelle commémorative du roi George VI.

Elle sera placée aux côtés de sa mère et de son père et des cendres de sa sœur la princesse Margaret, décédée en 2002.

Dans un autre hommage poignant, le cercueil de son défunt mari bien-aimé, le prince Philip, sera déplacé du Royal Vault pour la rejoindre.

Ses funérailles ont fait l’objet d’une planification silencieuse et respectueuse pendant des décennies et seront effectuées avec une précision militaire à la minute près.

Une grande équipe de courtisans royaux et de conseillers principaux a été appelée au palais de Buckingham et à Clarence House à la suite de sa mort pour mettre les plans en marche.

Ils sont très expérimentés et ont travaillé pour ou avec la maison royale pendant des décennies.

Mais aucun d’entre eux n’aura servi lors d’une occasion aussi capitale que la mort d’un monarque britannique – et le début d’un nouveau règne.

Le maréchal se chargera des préparatifs des funérailles puis du couronnement du roi Charles III. L’actuel comte maréchal est le 18e duc de Norfolk, Edward Fitzalan-Howard, qui a hérité du poste à la mort de son père en 2002.

“Geste symbolique”

Le secrétaire privé de la reine, Sir Edward Young, qui a travaillé pour le monarque pendant plus de 18 ans, jouera également un rôle clé dans les prochains jours.

Il guidera Charles sur les questions d’État et constitutionnelles et travaillera en étroite collaboration avec le gouvernement à l’approche des funérailles pour garantir le bon fonctionnement de la monarchie.

Le secrétaire privé principal du roi Charles, Sir Clive Alderton, travaillera en étroite collaboration avec Sir Edward pour préparer Charles à la vie de monarque. Le Lord Chamberlain, le baron Parker de Minsmere, jouera également un rôle extrêmement symbolique et méconnu lors des funérailles.

L’ancien chef espion du MI5 est le plus haut fonctionnaire de la maison royale.

Lors des cérémonies, le Lord Chamberlain porte un bâton blanc et une clé en or, symboles de sa fonction.

La tradition veut que le Lord Chamberlain doit maintenant briser son bâton blanc sur la tombe de la reine – un geste symbolique marquant la mort du souverain qu’il sert.

Angela Kelly, habilleuse principale et conseillère personnelle de la reine, sera probablement chargée de sélectionner la ou les robes funéraires du monarque. Elle supervise les équipes de couturières qui peuvent également être appelées à participer à la préparation des vêtements de deuil et des tenues funéraires de la famille royale.

Les dernières funérailles nationales complètes au Royaume-Uni ont été celles du Premier ministre Winston Churchill en temps de guerre en 1965.

Des funérailles royales cérémonielles, similaires aux funérailles d’État, sont organisées pour les membres de la famille royale qui détiennent un rang militaire élevé, pour l’épouse du souverain et l’héritier du trône.

Le duc d’Édimbourg a reçu une cérémonie funéraire royale en avril dernier, tout comme la reine mère en 2002.

Diana, princesse de Galles, a également reçu une forme de cérémonie funéraire royale en 1997, bien qu’elle ne soit plus HRH.

Les funérailles de la baronne Thatcher en avril 2013 étaient une cérémonie funéraire avec tous les honneurs militaires, avec son cercueil emmené en procession jusqu’à la cathédrale Saint-Paul sur un affût de canon tiré par six chevaux noirs.

L’ancien Premier ministre Benjamin Disraeli se serait vu offrir des funérailles d’État, mais les a refusées dans son testament.

Le duc de Windsor, qui a abdiqué sous le nom d’Edouard VIII, a reçu des funérailles royales privées en 1972, bien que le roi d’armes jarretière ait proclamé des mots pendant le service habituellement réservé à des funérailles d’État et l’a déclaré «parfois le plus haut, le plus puissant et le plus excellent monarque Edouard VIII ».

Il était le seul souverain à ne pas avoir de funérailles royales depuis 1727, lorsque George Ier est mort et a été enterré à l’étranger.

La dernière veille de la veillée militaire commencera à 6 heures du matin le matin des funérailles de la reine, alors que la nation se prépare à faire ses adieux les plus chers.

Un jour férié devrait être annoncé par le Premier ministre Liz Truss pour permettre au pays de se rassembler dans le deuil. Les villes d’un bout à l’autre du pays retransmettront l’événement sur des écrans géants alors que la nation s’immobilise.