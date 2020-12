Oh bébé … tu n’as peut-être pas vu le dernier Jax Taylor et Bretagne Cartwright à la télévision après leur Règles de Vanderpump Départ.

La semaine dernière, le couple, qui attend son premier enfant, a annoncé qu’il ne reviendrait pas pour la saison neuf de l’émission de télé-réalité Bravo. Une source a dit à E! News mardi que Taylor et Cartwright « sont très excités pour leur fils et ils ont des projets sur lesquels ils travaillent qui leur permettent de partager leur propre vie sans les limites de Bravo ».

E! Les actualités en ont maintenant appris davantage sur l’un de ces efforts susmentionnés.

« Jax et Brittany prévoient de créer leur propre émission en fonction de leur nouvelle phase de vie en devenant parents », a déclaré une source le jeudi 10 décembre. « Ils ont commencé à filmer des idées et les présentent en ce moment. les voir revenir. Beaucoup de gens sont intéressés par ce nouveau voyage et ils sont très heureux de partager. «

Taylor et Cartwright n’ont pas fait de commentaires. La semaine dernière, un fan lui a suggéré sur Instagram de « commencer une nouvelle émission avec tous les couples enceintes! » Il a répondu: « Restez à l’écoute !!! » et a ajouté un emoji clignotant. Il a répondu de la même manière à des commentaires similaires. Mis à la porte Règles de Vanderpump étoile Stassi Schroeder et membres actuels de la distribution Lala Kent et Scheana Shay sont également enceintes.