À l’intérieur des plans de Maya Jama pour profiter de la renommée de Love Island alors qu’elle envisage de lancer une nouvelle entreprise qui pourrait lui rapporter beaucoup d’argent

L’animatrice de LOVE Island, Maya Jama, se lance sur le marché des boissons alors qu’elle cherche à tirer profit de son succès avec l’émission ITV.

L’ancienne DJ de Radio 1 s’apprête à lancer sa propre gamme de boissons sans alcool.

Maya, 28 ans, appelle la gamme Cling Cling – d’après son slogan “Cling Cling muthaf ***ers”, qui a rencontré un succès auprès de ses fans.

Une source a déclaré: “Maya se prépare à sortir une gamme de boissons non alcoolisées, espérons-le à temps pour l’été.

“C’est une femme d’affaires intelligente ainsi qu’une excellente présentatrice de télévision.

“La popularité croissante de Maya est excellente pour ses marques et les boissons sans alcool seraient parfaites.

“Elle a la main dans beaucoup de tartes et construit intelligemment son empire.”

Maya – qui compte plus de 2,5 millions d’abonnés sur Instagram – a déjà connu un succès financier en utilisant son dicton Cling Cling dans le monde de la vente au détail.

En 2019, elle a lancé une gamme de t-shirts et de sweats à capuche avec différents motifs du slogan – et les a ramenés l’année suivante avec le produit des ventes allant à Black Lives Matter et au groupe d’action féministe Sisters Uncut.

En plus de sa nouvelle gamme de boissons en préparation, Maya a également déposé le mot “tringe” pour une gamme de franges à clipser.

Elle a elle-même porté les ajouts de beauté, publiant un cliché sur Instagram il y a quelques années.

La source a ajouté: “Compte tenu de la popularité de la gamme de masques MIJ de beauté de Maya qu’elle a lancée en 2020, personne ne serait surpris si elle mettait de l’argent derrière une nouvelle ligne d’extensions de cheveux.”

Le Sun a révélé en exclusivité en juillet dernier que Maya serait la nouvelle animatrice de Love Island – remplaçant Laura Whitmore dans le rôle.

Elle a présenté la soirée d’ouverture de l’émission ITV2 et ITVX lundi à une énorme fanfare de téléspectateurs qui l’ont saluée comme la “bombe ultime”.