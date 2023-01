À l’intérieur des plans de Davina McCall pour redémarrer son émission classique des années 90

La SÉRIE 2 de la sitcom Buffering, créée par les bandes dessinées Iain Stirling et Steve Bugeja, compte une série de stars invitées, dont la femme de Iain, Laura Whitmore.

Emily Atack, Tony Way et Melvin Odoom se joindront également à la fête. Il sera diffusé sur ITV2 et ITVX plus tard ce mois-ci.