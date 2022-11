À l’intérieur des noms de code secrets donnés aux étoiles Strictly – des chiens aux fruits

Le line-up de STRICTLY Come Dancing est l’un des secrets les plus farouchement gardés par la BBC chaque année avant qu’il ne soit officiellement dévoilé.

Dans le but d’essayer de garder secrètes les identités des stars de la danse de l’émission à succès, les patrons se donnent beaucoup de mal, notamment en donnant aux candidats des noms de code secrets.

Des concurrents tels que Fleur East reçoivent des noms de code pour protéger leur identité avant le lancement de l’émission[/caption]

Ils utilisent ces surnoms mystérieux en interne pour essayer d’arrêter toute fuite avant leur grand dévoilement.

Au fil des ans, les pouvoirs en place ont proposé des noms de code de plus en plus créatifs, qui suivent souvent des thèmes différents chaque année.

Ici, nous jetons un coup d’œil à certains des codes rusés qu’ils ont utilisés dans les coulisses…

2016 : Personnages de Shakespeare

Louise était connue sous le nom de Portia dans les coulisses[/caption]

Le casting de 2016 de Strictly a été nommé d’après des personnages inventés par le barde lui-même.

Louise Redknapp était connue sous le nom de Portia, la belle héroïne du Marchand de Venise.

Naga Munchetty de BBC Breakfast a reçu le nom de Beatrice de Much Ado About Nothing, tandis que Laura Whitmore a demandé si elle pouvait passer par la méchante Lady Macbeth.

En discutant avec Nick Grimshaw lors de l’émission de petit-déjeuner de Radio 1, Laura a déclaré: «J’ai demandé Lady Macbeth. Je n’y ai pas vraiment pensé parce qu’il y a une voiture devant chez toi et c’est pour Lady Macbeth !

2017 : Personnages classiques

Alexandra est passée par Aphrodite[/caption]

Il y a cinq ans, le casting a repris les noms des dieux et des héros de la mythologie grecque.

Alexandra Burke était connue sous le nom d’Aphrodite dans les coulisses, tandis que Debbie McGee a reçu le nom de Circé, autrement connue comme la déesse de la sorcellerie.

C’était un choix judicieux, étant donné qu’elle est la veuve du magicien Paul Daniels.

Charlotte Hawkins de Good Morning Britain avait un nom de code qui convenait également à son travail de bonne heure.

Elle s’appelait Aurora, la déesse de l’aube, tandis que Gemma Atkinson s’appelait Athéna.

2018 : Une touche de fromage

Claudia a taquiné les noms ringards[/caption]

Les producteurs se sont vraiment amusés en 2018, nommant les candidats d’après différents types de fromages.

L’animatrice Claudia Winkleman a taquiné les fans en révélant que le casting passerait par toutes les différentes saveurs de fromage.

Claudia a déclaré que la personne nommée Wensleydale était “gentille, nordique et crémeuse” – et il est apparu plus tard qu’il s’agissait de Radio 1 DJ Vick Hope.

Seann Walsh, actuellement sur I’m A Celebrity, est passé par Gouda, tandis que Stacey Dooley était connue sous le nom de Cheddar.

Katie Piper, cependant, s’appelait Brie, ce que Claudia a décrit comme “meilleur que Stilton” et “pas trop malodorant”.

2019 : super-héros

Safran a gagné le surnom de Supergirl[/caption]

Les super-héros étaient à l’ordre du jour pour garder tout le monde sous le radar il y a trois ans.

David James était connu sous le nom de Hulk, grâce au cadre solide du footballeur.

La sensation YouTube Saffron Barker était Supergirl, tandis que l’homme drôle Chris Ramsey a eu de la chance avec Banana Man.

La star d’EastEnders, Emma Barton, a été nommée d’après Mystique, le méchant des X-Men.

2020 : devenir fruité

Maisie et co sont passés par divers fruits[/caption]

Tout était question d’options saines en 2020, les noms de code s’inspirant du bol de fruits.

Maisie Smith, Nicola Adams et Jamie Laing faisaient partie des acteurs cette année-là qui ont reçu des surnoms citronnés.

Au moment où ils ont tous été révélés, les noms ont été oubliés depuis longtemps et c’est Bill Bailey qui a été nommé l’éventuel champion.

2021 : Favoris des dessins animés

Tom a partagé un nom avec son fils[/caption]

Le groupe de l’année dernière a eu le traitement d’animation.

Tom Fletcher de McFly était connu sous le nom de Buzz Lightyear – le même nom qu’il a donné à son fils avec sa femme Giovanna.

Marge Simpson a été choisie pour AJ Odudu, tandis que Robert Webb a reçu Spongebob Squarepants.

Parmi les autres stars du mix, il y avait Dan Walker et Katie McGlynn.

La gagnante finale, cependant, était Rose Ayling Ellis.

2022 : Races de chiens

Kaye s’appelait le terrier écossais[/caption]

C’était comme un épisode de Crufts dans les coulisses cette année alors que les patrons choisissaient des races de chiens pour déguiser les étoiles mystérieuses.

Kaye Adams, qui a été la première à sortir, est passée par le Scottish Terrier, faisant référence à sa nationalité, tandis que Fleur East était un Husky, en raison de sa voix rauque.

Ellie Simmonds était connue sous le nom de Golden Retriever en raison de sa crinière blonde.