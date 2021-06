À l’intérieur des moments viraux les plus fous de KUWTK mettant en vedette le comportement bizarre de Kris Jenner lors du tournage de Playboy nue de Kim Kardashian

À L’INTÉRIEUR Suivre les moments viraux les plus fous des Kardashian mettant en vedette le comportement bizarre de Kris Jenner lors du tournage de Playboy nue de Kim Kardashian.

Alors que la série touche à sa fin, certains de ces moments viraux restent vivants en étant partagés sur diverses plateformes de médias sociaux et cités par tant de fans.

Kim pleure après avoir perdu sa boucle d’oreille

Kim Kardashian a pleuré après avoir perdu sa boucle d’oreille en diamant dans l’océan[/caption]

Elle a donné aux fans l’un de ses visages en pleurs emblématiques[/caption]

Probablement l’une des scènes les plus emblématiques de la série, Kim a fait une crise de colère lorsqu’elle a perdu sa boucle d’oreille en diamant dans l’océan.

Kim, qui était à l’époque avec Kris Humphries, avait été jetée dans l’océan, ce qui a fait tomber l’une de ses boucles d’oreilles en diamant.

Cela a fait paniquer la star de Kardashian alors qu’elle commençait à sangloter et à crier qu’elle avait perdu sa boucle d’oreille en diamant.

Alors qu’elle continuait à se plaindre, sa sœur Kourtney sort de sa chambre et dit : « Kim, il y a des gens qui meurent. »

En fin de compte, Kylie a trouvé sa boucle d’oreille et l’a rendue en toute sécurité.

Kris dit : « Tu t’en sors à merveille, ma chérie ! »

Kim faisait son premier shooting Playboy[/caption]

Un autre moment emblématique des premières saisons de la série a été le premier tournage Playboy de Kim.

La star avait emmené sa mère pour le tournage en tant que manager et pour offrir un soutien moral, cependant, elle s’est retrouvée devant plus d’une caméra.

Non seulement Kim était filmée par les caméras de l’émission et photographiée par le photographe, mais sa mère la prenait également en photo avec un petit appareil photo numérique.

Comme Kim a posé dans quelques perles, Kris lui a dit: « Tu vas bien, ma chérie! »

Kim prend des selfies alors que Khloe va en prison

Kris a critiqué Kim pour avoir pris des selfies alors qu’ils conduisaient Khloe au poste de police pour être emprisonné[/caption]

En 2007, Khloe a été arrêtée pour conduite en état d’ébriété, ce qui l’a amenée à être emprisonnée pendant 30 jours.

Alors que toute la famille l’emmenait au poste de police, elle appela Rob, qui semblait un peu perdu quant à l’endroit où elle allait.

Kris, qui semblait stressée, a crié au téléphone : « Ta sœur va en prison ! Ayez un peu de compassion.

Cependant, alors que Kim tournait ensuite l’appareil photo sur elle-même, sa mère lui a dit : « Vas-tu arrêter de te prendre en photo ? Ta sœur va en prison. J’ai l’impression que je vais vomir !

Kim frappe Khloe avec son sac

Kim frappe Khloe avec son sac cher[/caption]

Au cours de la deuxième saison de la série, Kim et Khloe se disputent après que la mère de quatre enfants a laissé un étranger crier après sa jeune sœur.

Alors que Kourtney et Khloe dînaient avec Rob dans son appartement, Kim a essayé d’entrer mais Khloe a immédiatement fermé la porte au nez.

Cela a provoqué une frénésie chez Kim alors qu’elle balançait immédiatement son sac vers sa sœur cadette et que les deux se débattaient avec.

« Ne sois pas putain de roi impoli ! » a crié Kim.

«Je jure devant Dieu, ne soyez pas putain de grossier. Je vais te faire du mal, je le jure devant Dieu.

Lors d’un confessionnal, Rob a admis qu’il ne les avait jamais vus se battre comme ça auparavant.

Khloe prend des nus pour Lamar Odom

Khloe a posé complètement nue dans une baignoire remplie de bonbons[/caption]

Elle venait de se marier en secret[/caption]

Après Khloé noué secrètement le nœud avec Lamar, elle a employé l’aide d’un de ses meilleurs amis pour aidez-la à faire une vidéo sexy pour son mari.

Les deux ont cherché des lieux différents, où Khloe a été vue vêtue d’une tenue de pompier et porte coulissante le poteau de la caserne de pompiers.

Cependant, la scène la plus choquante a été celle où le plus jeune du trio Kardashian se déshabille et s’assoit dans une baignoire remplie de bonbons tout en suçant une sucette.

Malheureusement, cela s’est retourné contre lui lorsque Lamar s’est assise pour regarder la vidéo avec son frère, Rob.

Kourtney obtient une coupe de Scott Disick

Scott Disick a aidé Kourtney Kardashian à faire le ménage[/caption]

Quand Kourtney était enceinte de Reign, Scott Disick voulait faire une séance photo avec elle, ce qui l’obligerait à se raser les régions inférieures, qu’elle ne pouvait malheureusement pas atteindre le ventre plein.

Cependant, Scott n’a pas tardé à offrir son aide et à raser sa petite maman avec une tondeuse pendant qu’elle est assise dans une baignoire et Khloe regarde horrifiée.

Cette scène spécifique est devenue populaire dans TikTok avec de nombreux utilisateurs qui la recréent.

Rob vole la Bentley de Kim

Rob a volé la Bentley de Kim et elle l’a signalé à la police[/caption]

Au cours de la deuxième saison, Kim est obligée d’appeler la police après avoir remarqué que sa Bentley avait disparu du parking.

Alors qu’elle parlait aux agents, Rob s’est arrêté sur le parking en disant : « C’est mon putain de petit frère – qu’est-ce que tu fais ?!

« J’ai appelé la police, je pensais que ma voiture avait été volée, comment avez-vous même eu la clé? »

Kim est immédiatement retournée à l’intérieur et a dit à ses sœurs que Rob était « hors de contrôle ».

Kendall appelle sa mère « jeans mignons »

Kendall a appelé sa maman jean mignon[/caption]

L’une des scènes les plus emblématiques de ces dernières années est le moment où Kendall a confondu Kris en l’appelant « jeans mignons ».

Alors qu’elles étaient toutes les deux assises dans le jardin de Kris, la maman a complimenté le jean de sa fille.

« Tu es un jean mignon », a répondu le mannequin, ce qui a demandé à Kris s’il s’agissait de son jean.

« Non, tu es un jean mignon ! » Kendall lui a dit sa mère, mais elle était toujours confuse.

Kendall a fini par quitter la maison de sa mère après une tentative infructueuse de la complimenter.

Kendall reproche à Kylie de ne pas « avoir vécu des choses »

Kendall a critiqué Kylie pour ne pas avoir vécu les choses[/caption]

Pour les 20 ans de Kendall, le mannequin a décidé de louer un cabriolet et de faire un tour avec ses sœurs.

Cependant, comme Kylie venait d’avoir un problème avec son petit ami de l’époque, Tyga, elle n’était pas d’humeur à le faire.

Cela a amené Kendall à la déchirer en disant: «Je pense que vous devriez en faire l’expérience. Vous dites toujours que vous voulez expérimenter des choses, mais je ne pense pas que vous vouliez vraiment expérimenter des choses parce que vous en feriez l’expérience si vous vouliez expérimenter des choses.

Kylie a simplement regardé sa sœur et lui a dit : « Je ne sais pas de quoi tu parles. »





Kylie confond un cochon avec un poulet

Kris a offert à Kylie un bébé cochon[/caption]

Elle l’avait à l’origine confondu avec un poulet[/caption]

Un autre moment hilarant a été le moment où Kris a décidé d’offrir à sa plus jeune fille un petit cochon, qu’elle a confondu avec un poulet.

Alors que Kris a appelé Kylie pour qu’elle descende dans le hall parce qu’elle avait une surprise pour elle, le magnat du maquillage est rapidement sorti de sa chambre.

« C’est un poulet ? » elle pourrait être tête en disant, avant de demander à nouveau : « Attendez, qu’est-ce que c’est ?