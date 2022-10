À l’intérieur des millions troubles d’Alex Jones provenant du colportage de complots tordus alors que l’écrou d’Infowars est condamné à payer 1 milliard de dollars aux victimes

ALEX Jones s’est enrichi énormément en colportant des mensonges et des complots loufoques – puis a tenté de le cacher dans un réseau obscur de sociétés fictives, affirment les avocats.

Le jock de choc d’Infowars a affirmé hier “qu’il n’y a pas d’argent” après que les jurés lui aient ordonné de payer près d’un milliard de dollars aux victimes du massacre de l’école de Sandy Hook.

Alex Jones a affirmé qu’il était fauché lors du procès en dommages-intérêts pour diffamation de Sandy Hook dans le Connecticut Crédit : AP

Il vit dans un manoir de 5 467 pieds carrés au bord du lac près d’Austin – qu’il a récemment transféré à sa femme Crédit : agent immobilier

La villa de style espagnol aurait une valeur de plus de 3 millions de dollars Crédit : Shutterbug Studio Photography

Il affirme qu’il est fauché mais a volé en jet privé avec son entourage du Texas pour donner des preuves éclatantes lors du procès en diffamation dans le Connecticut.

Ils ont séjourné dans une somptueuse villa louée avec une piscine et un court de tennis, selon le New York Times.

Jones, 48 ​​ans, serait un multimillionnaire grâce à son site Web de fausses nouvelles Infowars, à son émission de radio et à son marchandisage lucratif.

Il a acheté une série de maisons de luxe dans la région d’Austin pour lui et ses proches, selon des informations.

Mais il colportait sans vergogne encore plus d’argent de la part de ses partisans alors qu’il diffusait en direct la décision du jury hier.

Il s’est moqué des parents d’enfants assassinés pour avoir tenté d’obtenir “du sang d’une pierre” et a exhorté les téléspectateurs à faire un don pour “sauver Infowars”.

“Vos sous contrent leurs millions”, a déclaré Jones.

Il avait déjà tenté de tirer profit du procès, l’utilisant pour fouetter des livres, des suppléments et des pièces commémoratives.

Il a même créé une publicité pour une page de don de crypto-monnaie – dont les bénéfices vont directement sur son compte personnel – en utilisant des clips vidéo de son propre témoignage passionné devant le tribunal, rapporte CT Insider.

Jones – qui doit déjà 49 millions de dollars de dommages et intérêts après un procès séparé de Sandy Hook – affirme qu’il n’a pas les moyens de payer et a juré de lier les familles « au tribunal pendant des années ».

Il a affirmé devant le tribunal que toute indemnité de plus de 2 millions de dollars ferait « couler » Infowars.

Les experts-comptables ont estimé que Jones et Free Speech Systems – la société mère propriétaire d’Infowars – valent jusqu’à 270 millions de dollars.

Mais en juillet, la société a déposé une demande de mise en faillite dans le cadre d’une décision que les avocats ont qualifiée de tactique dilatoire pour faire échouer les demandes de dommages-intérêts.

Trois mois plus tôt, Infowars et deux autres sociétés liées à Jones ont également déposé une demande de mise en faillite.

Chris Mattei, avocat de huit familles de Sandy Hook, a déclaré que Jones s’était “enfui une fois de plus comme un lâche devant le tribunal des faillites dans une tentative transparente de retarder la confrontation avec les familles qu’il a passées des années à blesser”.

La ruine financière

Les juges du Texas et du Connecticut ont décidé que les audiences pour accorder des dommages-intérêts pourraient se poursuivre malgré les dépôts de bilan.

Des familles l’ont poursuivi pour des mensonges scandaleux selon lesquels ils auraient simulé la mort de leurs propres enfants lors du massacre de l’école en 2012.

Les décisions dévastatrices devraient signifier qu’il fait face à la ruine financière, mais on ne sait pas combien il paiera un jour.

Jones a affirmé dans les archives judiciaires l’année dernière qu’il avait une valeur nette négative de 20 millions de dollars.

Les avocats des familles de Sandy Hook ont ​​brossé un tableau très différent.

Les archives judiciaires ont affirmé que son faux site d’information Infowars – avec plus de téléspectateurs que les médias grand public tels que Newsweek – avait des revenus d’au moins 50 millions de dollars par an.

Et son magasin Infowars, qui vend des suppléments nutritionnels et du matériel de survie, aurait rapporté plus de 165 millions de dollars entre 2015 et 2018.

Les avocats affirment que Jones a tenté de cacher ses actifs tout en faisant face à des jugements par défaut dans les poursuites de Sandy Hook.

Lors du procès au Texas, un expert financier a témoigné que Jones avait retiré 62 millions de dollars pour lui-même de ses entreprises l’année dernière.

“Nous ne pouvons pas mettre le doigt sur ce qu’il fait dans la vie”, a déclaré le juricomptable Bernard Pettingill.

“Il n’a pas surfé sur une vague – il a créé une vague.”

Les avocats des plaignants ont également allégué que Jones avait déclaré 54 millions de dollars de dettes « douteuses » pour éviter d’avoir à payer.

“Après qu’Alex Jones ait été poursuivi pour avoir affirmé que le massacre de Sandy Hook Elementary était un canular, le tristement célèbre théoricien du complot a conspiré pour détourner ses actifs vers des sociétés écrans appartenant à des initiés comme ses parents, ses enfants et lui-même”, a allégué un procès.

Il a également affirmé qu’il avait tiré 18 millions de dollars de sa société Infowars sur trois ans – en plus du salaire de 600 000 $ qu’il s’était payé lui-même – à partir de 2018, lorsque les poursuites en diffamation ont été déposées.

De nombreux transferts suspects concernent une mystérieuse société appelée PQPR, qui, selon les avocats, est contrôlée par Jones et sa famille.

« Des actifs siphonnés »

Peu de temps après que Jones ait perdu une offre pour bloquer le procès au Texas, PQPR a affirmé que Free Speech Systems lui devait 54 millions de dollars – presque tous les actifs d’Infowars.

Free Speech Systems a transféré de l’argent à PQPR, qui l’a versé à une série de sociétés écrans contrôlées par d’autres membres de la famille Jones, selon la motion.

Les avocats affirment qu’il s’agissait d’un stratagème visant à abriter les actifs réels de Jones dans une “soupe alphabétique d’entités fictives”.

Ils ont allégué : “Ce sont des transferts destinés à siphonner [Jones’] atouts pour les rendre à l’épreuve des jugements.

En février, Jones a transféré la propriété de son domaine de luxe de 3 millions de dollars à Austin à sa femme Erika Wulff Jones, selon les registres de propriété publique.

Construite en 2006, la villa de style espagnol s’étend sur plus de 5 400 pieds carrés et est située sur plus d’un acre de terrain avec piscine et spa.

Ses autres propriétés comprendraient une maison de vacances de 1,8 million de dollars surplombant un lac à 20 miles de sa résidence principale.

Jones possède également un condo de 900 000 $ et une maison familiale de quatre lits de 610 000 $ à Austin, rapporte le New York Post.

Il aurait vendu un certain nombre d’autres propriétés, dont une maison de cinq chambres dans la région de Rivercrest pour 1,2 million de dollars en 2011.

En 2007, il a vendu un manoir «chef-d’œuvre» de 7 000 pieds carrés dans le quartier chic de West Lake Hills, qui a ensuite été évalué à 5,5 millions de dollars.

Malgré sa prétention d’être fauché, Jones continue de vivre la grande vie.

En août, il a été aperçu à Omaha, dans le Nebraska, séjournant avec sa femme dans un hôtel quatre étoiles, dînant au cher 801 Chophouse et se faisant conduire par des gardes du corps.

Hier, alors qu’il diffusait en direct les décisions du jury, il s’est dit “fier” alors que le total des dommages se dirigeait vers dix chiffres.

“Si nous n’atteignons pas le milliard, je ne serai pas content”, a-t-il déclaré. “Je veux être l’homme à un milliard de dollars.”

Alex Jones possédait autrefois cette maison contemporaine “chef-d’œuvre” à West Lake Hills Crédit : agent immobilier