À l’intérieur des MILLIARDS imbibés de sang du patron de Wagner, Prigozhin, avec un jet privé, un yacht et des mines de diamants alors qu’il s’enfuit en exil

Patron du groupe WAGNER Evgueni Prigojine est contraint à l’exil et sa société de mercenaires est dissoute – mais il a apparemment beaucoup d’argent sur lequel se rabattre.

On estime que le chef de guerre impitoyable Prigozhin – qui a mené une rébellion armée contre Vladimir Poutine au cours du week-end – est un milliardaire avec un énorme yacht et un avion privé, entre autres luxes.

Yevgeny Prigozhin a mené une rébellion contre le Kremlin Crédit : PA

Il a un yacht de 120 pieds appelé le St Vitamin 1 crédit : East2West

Le patron de Wagner a aussi un jet privé Hawker 1 crédit : East2West

Sa fierté et sa joie sont une Lincoln Continental classique

Sa fille Polina est une mondaine de l’équitation – qui a également été sanctionnée 1 crédit : East2West

Les responsables britanniques admettent que les finances du groupe vicieux Wagner sont « opaques et obscures » – mais ont déclaré que Prigozhin est connu pour gagner son argent grâce à des contrats gouvernementaux douteux et à des ressources naturelles.

Il est entendu que le groupe Wagner pille les diamants, l’or, le pétrole et le gaz des pays dans lesquels il opère – en plus d’être payé directement par des régimes véreux.

Et en plus de ses autres entreprises, cela a gonflé la richesse de Prigozhin à des niveaux extraordinaires – certaines estimations évaluant sa fortune personnelle à 2 milliards de livres sterling.

Poutine a annoncé aujourd’hui qu’au cours de la seule année dernière, Prigozhin et le groupe Wagner avaient engrangé 1,6 milliard de livres sterling de contrats de l’État russe.

Et un raid sur le siège du groupe Wagner à Saint-Pétersbourg a révélé 38 millions de livres sterling en dollars américains et autres devises étrangères, ainsi qu’une réserve de lingots d’or et de faux passeports du chef de guerre.

Prigozhin – qui figure également sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI – semble n’être rien de moins que le « Mr Big » de la Russie, un chef de file des gangsters.

Il est accusé d’avoir ses doigts sales impliqués dans des entreprises et la corruption dans toute la Russie.

Tout, de la restauration et de la construction au pétrole et au gaz, fait partie du portefeuille de Prigozhin.

Il est même accusé de diriger des « fermes de trolls » notoires pour diffuser de la propagande en Occident.

Et cela en plus de superviser les opérations du groupe Wagner dans le monde entier – la société étant accusée d’avoir battu des prisonniers avec des masses, de viol, de meurtre de masse et d’avoir tué des enfants.

Grâce à son arrachage d’argent et à ses bavardages dans les couloirs du pouvoir du Kremlin, sa famille aurait accès à une vaste fortune personnelle.

Ils auraient un domaine palatial d’une valeur de 7,5 millions de livres sterling, un yacht de 4,5 millions de livres sterling de 120 pieds appelé le St Vitamin et un avion privé Hawker 800 de 3 millions de livres sterling.

Il s’adonne même à l’amour des voitures, possédant une Lincoln Continental 1975 prisée.

Prigozhin a été nommé « Personne de l’année » du Projet de signalement du crime organisé et de la corruption en 2022.

« Prigozhin est un soldat de la corruption », a déclaré le journaliste de l’OCCRP, Drew Sullivan.

« Il se bat et assassine pour installer la corruption.

« Wagner n’est rien de plus qu’un groupe criminel organisé sanctionné par le gouvernement russe. »

Le chef de guerre a reçu l’ordre de vivre ses jours dans l’État fantoche voisin de la Russie, la Biélorussie.

Il serait actuellement hébergé dans un hôtel économique trois étoiles à 50 £ la nuit dans la capitale Minsk.

Son groupe de mercenaires semble être brisé, la Russie ordonnant de remettre des armes lourdes et un équipement militaire conformément à l’accord avec le Kremlin.

Et alors qu’il faisait initialement l’objet d’une enquête pour « trahison », le FSB semble également avoir abandonné son enquête sur Prigozhin.

Mais avec son empire assoiffé de sang qui s’effondre autour de lui, Prigozhin devrait avoir de quoi s’appuyer – si le Kremlin lui permet de le garder plutôt que de s’emparer de ses biens pour lui-même.

On ne sait pas non plus ce qu’il adviendra de la famille de Prigozhin et s’ils le rejoindront en Biélorussie.

Prigozhin – portant un t-shirt avec Poutine et Choïgou dessus – avec Polina et sa femme Lyubov 1 crédit : East2West

La mère de Prigozhin, Violetta, est allongée sur un yacht 1 crédit : East2West

Le fils de Prigozhin, Pavel – photographié en train de lécher une chaussure 1 crédit : East2West

Lyubov photographié posant avec la Tour Eiffel à Pars

Prigozhin a trois enfants Polina, Veronika et Pavel avec sa femme Lyubov Valentinovna Prigozhina, qui dirige une chaîne de chocolateries et un réseau de spas luxueux.

La famille est connue pour avoir parcouru le monde, avec Lyubov, 53 ans, photographié à Paris, et Polina, 30 ans, participant à des compétitions d’équitation à travers l’Europe.

Polina, Pavel et Lyubov ont tous été sanctionnés par le Royaume-Uni pour l’implication du seigneur de guerre dans l’ignoble guerre de Poutine en Ukraine.

Veronika, qui a eu 18 ans cette année, est le seul membre de sa famille immédiate à ne pas faire l’objet de sanctions britanniques.

La famille jouerait « divers rôles » au sein des différentes entreprises de Prigozhin, rapporte le FT.

La mère de Prigozhin, Violetta, a même ouvert sa propre galerie d’art à Saint-Pétersbourg en 2017.

Mais elle insiste sur le fait qu’elle n’a aucun lien économique avec son fils – et a même remporté un appel contre les sanctions imposées par l’UE.

Dans une soumission au comité restreint, le ministère des Affaires étrangères a déclaré: « Les finances de Wagner sont opaques et les mécanismes utilisés pour financer les activités du groupe sont obscurs.

« Cependant, des rapports suggèrent que Prigozhin a pu puiser dans diverses sources de revenus, y compris les paiements directs des États hôtes, l’accès aux ressources naturelles là où le groupe s’est déployé et les contrats gonflés du gouvernement russe accordés aux autres entreprises de Prigozhin. »

L’ascension de Prigozhin au pouvoir parmi l’élite moscovite l’a vu passer de petit criminel à l’un des hommes les plus puissants du pays – assez fort pour défier Vlad, comme le monde l’a vu samedi.

Il était autrefois connu sous le nom de « chef de Poutine » car il dirigeait un empire de restauration et de restauration qui assurait les fonctions officielles du Kremlin – jouant même parfois lui-même le rôle de serveur auprès des dirigeants mondiaux.

Sa première entreprise commerciale était en tant que vendeur de hot-dogs avant de connaître une ascension rapide lors de l’effondrement de l’Union soviétique.

Tous deux originaires de Saint-Pétersbourg, il a fait la connaissance du bureaucrate local de l’époque, Poutine, alors qu’il élargissait ses relations commerciales avec les casinos.

S’appuyant sur la propre montée au pouvoir de Poutine – Prigozhin s’est imposé comme l’un des meilleurs copains de Vlad et a ensuite obtenu de gros contrats de l’État russe.

Il s’est rempli les poches pendant une décennie et demie avant de créer la société de mercenaires du groupe Wagner en 2014 – qui a vu son pouvoir croissant commencer à s’épanouir.

Prigozhin a élargi le groupe de mercenaires dans le monde entier, vendant ses services – se faisant parfois payer en contacts pour des mines d’or et de diamants, ainsi que des ressources telles que le pétrole et le gaz.

L’entreprise s’est rapidement développée en Afrique – exploitant des situations politiques fragiles.

Devenant plus riche et plus puissant, Prigozhin a nié toute implication avec le groupe Wagner jusqu’à l’éclatement de la guerre en Ukraine.

Poutine a recruté le mercenaire pour aider son « opération militaire spéciale » défaillante.

Et bientôt Prigozhin était plus qu’heureux d’être le centre de l’attention, posant aux côtés de ses hommes en tenue de combat et lançant des diatribes enflammées sur son télégramme de plus en plus populaire.

Gagnant en notoriété et continuant à s’enrichir, il entre alors dans une guerre des mots avec le Kremlin sur le manque de soutien dont il bénéficie – notamment lors de la bataille de Bakhmut.

Avec son ego et sa confiance apparemment gonflés à des proportions épiques, les diatribes de Prigozhin ont atteint leur paroxysme lorsqu’il a ordonné à ses mercenaires de marcher sur Moscou.

S’emparant de deux villes et abattant des hélicoptères en cours de route, ses forces se sont approchées à seulement 120 miles de la capitale – et la Russie est arrivée à quelques heures de l’effondrement total.

Mais alors, aussi soudainement que la rébellion a commencé, Prigozhin a annoncé qu’il avait signé un accord avec le Kremlin.

Ses hommes se sont retirés – et il a apparemment accepté de vivre ses jours en « exil » en Biélorussie.

L’épisode bizarre a apparemment confirmé les fissures dans les fondations du régime russe.

Et il y a maintenant plus de questions que de réponses sur la suite pour Vlad et Prigozhin.

Des lingots d’or saisis au siège du groupe Wagner à Saint-Pétersbourg

Les flics russes ont saisi 38 millions de livres sterling dans les bureaux de Wagner

Poutine a déclaré aujourd’hui à ses troupes qu’elles avaient mis fin à une « guerre civile » alors qu’il s’accrochait au pouvoir après la rébellion.

Le despote de 70 ans s’est adressé à une foule soigneusement sélectionnée de ses généraux et soldats sur la place de la cathédrale fermée du Kremlin à Moscou.

Il a insisté sur le fait que les mercenaires rebelles « n’ont jamais eu le soutien » du peuple – malgré des images montrant les troupes de Wagner rencontrées par des foules en liesse à Rostov.

« Vous avez arrêté une guerre civile », a déclaré Poutine.

Poutine à l’air fatigué était flanqué de soldats alors qu’il parlait derrière un podium dans l’enceinte hautement sécurisée du Kremlin au cœur de Moscou.

Il s’adressait à 2 500 membres de l’armée, des forces de sécurité et de la garde nationale – leur expliquant comment ils avaient sauvé la Russie.

Vlad a également insisté sur le fait que la rébellion n’avait pas eu d’impact sur le « combat héroïque » de son armée en Ukraine.

Le ton féroce de Poutine depuis la tentative de coup d’État – qui l’a vu hier accuser les rebelles de vouloir que la Russie « se noie dans le sang » – n’a pas correspondu aux sanctions apparentes infligées à ses dirigeants.

Il semble tenter désespérément de récupérer son image d’homme fort – qui a été ébranlée par la rébellion.

Prigozhin et Poutine auraient conclu un « accord » pour mettre fin à la rébellion.

Les termes de l’accord ne sont pas encore tout à fait clairs, mais il semble voir la réinstallation de Prigozhin et du groupe Wagner en Biélorussie.

Les forces de Wagner semblent cependant toujours recruter de nouveaux combattants – et hier, leur siège social a déclaré qu’elles continuaient en « mode normal ».

Prigozhin et ses hommes ont été décriés dans les mots les plus forts possibles par le Kremlin – étant des traîtres de marque – mais à ce stade, il semble que la Russie les laisse simplement partir.

Hier soir, le chef de guerre a redoublé ses critiques, insistant sur le fait que s’il était aux commandes, l’invasion de l’Ukraine aurait été achevée en « un jour » – au lieu de faire rage pendant 17 mois.

Son message audio de 11 minutes – qui a été considéré comme une preuve de vie après sa disparition initiale pendant près de deux jours – l’a également vu tenter à nouveau de justifier la rébellion.

Il a insisté sur le fait qu’il n’essayait pas de renverser le gouvernement, mais voulait plutôt assurer la survie du groupe Wagner.

Poutine dans une adresse vidéo préenregistrée quelques heures seulement après que les commentaires de Prigozhin l’ont vu jurer de traduire les rebelles de Wagner en « justice ».

Et pourtant, aujourd’hui, le FSB a confirmé qu’il avait abandonné les accusations de trahison contre Prigozhin.

La rébellion a mis en lumière la fragilité de Poutine – avec le plus grand défi à son régime en 20 ans et peut-être la plus grande crise de la Russie depuis la chute de l’Union soviétique.

Les gouvernements occidentaux ont évité de peser trop profondément, mais tous semblent convenir que la mutinerie a montré la faiblesse du régime de Vlad.

« Poutine est en train de détruire son propre pays », a déclaré la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock.

Des experts et des analystes ont déclaré que Poutine semblait plus faible que jamais et que le coup d’État pourrait n’être que le début des défis lancés à son leadership, d’autant plus que la guerre en Ukraine se poursuit.

Le Kremlin a cependant riposté et a rejeté les opinions des « pseudo-spécialistes » alors qu’ils tentaient de prétendre que Poutine contrôlait toujours la situation instable.

Vladimir Poutine a fait sa première apparition publique mardi Crédit : AP

Les chars Wagner sont arrivés à Rostov samedi Crédit : Reuters