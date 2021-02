MAZAR-I-SHARIF, Afghanistan – Un réseau de courtiers du pouvoir et de seigneurs de guerre, financé par le gouvernement afghan et la police nationale, incite les personnes défavorisées à rejoindre des milices, parfois sous de faux prétextes, à cause d’un désespoir croissant de détenir un territoire autour autoroutes du nord du pays, selon d’anciens membres de la milice et des responsables locaux.

Ces artères clés, qui sont les rares moyens de transport routier entre les provinces, sont de plus en plus devenues la ligne de front d’une insurrection talibane enhardie. Pour les protéger, les autorités locales de la province de Balkh occupent les avant-postes routiers avec des Afghans souvent non formés, à qui on ne donne guère plus qu’un fusil et la promesse d’un chèque de paie s’ils survivent. D’autres se sont vu proposer des emplois de construction, pour arriver et se rendre compte qu’il n’y a pas de travaux de réparation à faire.

Les miliciens sont largués dans des zones trop dangereuses pour fuir et ne sont repris que des semaines ou des mois plus tard, morts ou vivants.

La pratique de recrutement tordue est la dernière indication que les forces de sécurité afghanes ont été vidée par un moral dégradé et un recrutement médiocre alors que les attaques des talibans se poursuivent à un rythme implacable à travers le pays.