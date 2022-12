À l’intérieur des mesures stratégiques de divorce de Kim Kardashian qui laisseront Kanye avec de graves “conséquences” pour un comportement déséquilibré

KIM Kardashian a un plan en place qui laissera l’ex Kanye West avec des conséquences brutales pour tout comportement déséquilibré après que le duo ait finalisé leur séparation, a révélé un expert juridique.

L’avocate de la famille Holly Davis, qui travaille avec des couples haut de gamme et est cofondatrice et associée de Kirker Davis LLP, a donné son avis juridique sur l’accord de règlement des stars.

La Méga Agence

Kanye West continue de claquer l’ex Kim Kardashian en ligne après que leur divorce a été réglé le mois dernier[/caption]

Getty Images – Getty

La star de Hulu a engagé la célèbre avocate Laura Wasser pour s’occuper de son divorce[/caption]

S’adressant exclusivement à The US Sun, elle a déclaré: “Ce qui est intelligent dans le fait que Kim Kardashian fixe le montant de la pension alimentaire pour enfants à 200 000 dollars par mois en ce moment, au milieu des commentaires antisémites et de l’autodestruction de Ye aux yeux du public, c’est qu’il Il lui sera difficile d’essayer de modifier sa pension alimentaire à un montant inférieur en raison d’une «annulation par le public» ou de la perte de parrainages à l’avenir.

La fondatrice de Skims a demandé le divorce en février 2021, cherchant à mettre fin à son mariage avec le rappeur controversé après sept ans.

Puis, le 30 novembre, des documents judiciaires ont révélé que Kim, 42 ans, et Kanye, 45 ans, ont finalement réglé leur divorce.

Le couple est parvenu à un accord sur toutes les questions, y compris la pension alimentaire pour enfants, la garde et le partage des biens après un certain nombre de retards, le hitmaker passant par plusieurs avocats.

Les dépôts montrent que Kanye a accepté de payer 200 000 $ par mois pour leurs quatre enfants, qui doivent être virés directement sur le compte de Kim, et il doit payer.

Davis a expliqué qu’il serait difficile pour Kanye de modifier la pension alimentaire pour enfants car le montant a été fixé à un moment où la star de la musique faisait déjà face à de violentes réactions, son empire commercial de plusieurs millions de dollars s’effondrant après avoir été abandonné par de grandes marques.

“Kim a créé un précédent selon lequel perdre des parrainages ou être” annulé “par le public n’est pas un motif pour modifier le montant initial par mois”, a poursuivi Davis.

«Je ne crois pas que les 200 000 $ soient le montant final et total pour toujours qui ira aux besoins des enfants, je crois que cela répond simplement aux besoins mensuels des enfants pour le moment.

« La pension alimentaire pour enfants peut être modifiée en fonction de l’évolution future des circonstances, mais ce n’est pas n’importe quel changement dans n’importe quelle circonstance qui justifie la modification.

« Quelque chose à noter qui n’est pas discuté dans les médias est que ma disposition préférée de leur règlement de divorce est qu’ils doivent arbitrer leurs différends au sujet des enfants avant de se précipiter au tribunal, mais si quelqu’un, c’est-à-dire Ye, ne participe pas ou présentez-vous à cette médiation, puis l’autre parent devient le décideur sur la question litigieuse.

KIM A LE POUVOIR

Davis a poursuivi: «Il s’agit d’une disposition centrée sur Kim parce que la santé mentale de Ye et son incapacité à suivre les ordonnances du tribunal sont notoires et ont retardé leur divorce.

«Dans cette disposition, Kim se donne l’apparence d’être coparentale avec Ye sur des questions importantes et lui donne une chance de servir de médiateur dans les différends, mais elle sait qu’il ne se présentera probablement pas ou refusera de participer.

« Par défaut, cela lui donne le pouvoir de prendre ces décisions lorsqu’il ne se présente pas ou ne respecte pas les règles.

PLAN DE MATCH

«Cela fournit des conséquences intégrées pour les choses mêmes que Ye a faites dans leur affaire de divorce, sans le coût de le traîner devant un tribunal ou d’engager des avocats pour faire respecter les règles. C’est une bonne disposition que ses avocats ont probablement suggérée en son nom.

“Ye prend délibérément et intentionnellement une page du livre de jeu d’Alex Jones et de Donald Trump en recherchant des adeptes marginaux et controversés qui, selon lui, le soutiendront fortement, lui et ses efforts, au lieu de faire appel aux masses”, a expliqué Davis.

« Voyant la popularité croissante des positions politiques polarisantes entre les Américains, Ye essaie de capitaliser sur ces positions polarisantes et provocatrices, comme il a vu Trump le faire avec succès pendant sa présidence et par la suite.

«Je crois que cela est également aidé par ses épisodes bipolaires, qui le rendent plus impulsif dans ses prises de parole et ses apparitions en public.

«Il s’autodétruit pour les masses, mais il s’adresse aux marges, comme Alex Jones et Trump.

“Nous devrions nous attendre, à l’avenir, à ce que Ye fasse plus de déclarations provocantes, controversées et hors de l’ordinaire, car il recherche une valeur de choc et une pertinence en tant que personnalité marginale et polarisante.”

L’avocat de la famille a expliqué qu’il n’y a pas de formule fixe pour les divorces de célébrités qui s’applique à 100% du temps pour déterminer au dollar ce que le parent payeur gagne en termes de revenu.

La pension alimentaire pour enfants est déterminée par le revenu du parent payeur et les besoins des enfants, qui dans ce cas sont probablement variés et complexes, affirme-t-elle.

La star de Hulu et son ex créatrice de mode partagent la garde conjointe de leurs quatre enfants – North, neuf ans ; Sainte, six ; Chicago, quatre ; et Psaume, trois.

L’avocat a poursuivi: «Les besoins des enfants de célébrités sont très différents de ceux des familles non célèbres, et la plupart du temps, cela signifie que leurs besoins sont plus chers.

CONTRAT DE GARDE

“La sécurité pour les enfants, les thérapeutes coûteux, les camps coûteux, toutes ces choses sont plus chères et différentes en fonction du statut de célébrité de leurs parents.

«Je crois que Kim Kardashian a accepté un montant inférieur à ce qu’elle aurait pu demander au tribunal pour finaliser le divorce, il n’est donc pas exact de croire que 200 000 $ par mois sont basés sur le véritable revenu mensuel de Ye.

«Kim devrait absolument accepter la pension alimentaire pour enfants car elle est basée sur le principe qu’elle s’occupe des enfants la majorité du temps par rapport à Ye, et cela représente la quantité importante de travail qu’elle fait comparativement à cause de la différence de temps passé avec les enfants.

Elle a déclaré au US Sun que les revenus de Kanye pourraient inclure des redevances, des transactions immobilières ou des retours sur investissement.

L’artiste a récemment affirmé avoir perdu “deux milliards de dollars en une journée” après avoir été lâché par Balenciaga, Adidas et GAP.

“Parce que son revenu est variable, elle ne devrait pas s’opposer à recevoir la pension alimentaire qu’elle mérite en fonction du travail qu’elle fait avec les enfants par rapport à Ye”, a expliqué Davis.

« Je comprends que le jugement de divorce parle d’« égalité d’accès », mais il s’agit souvent simplement du droit qu’un parent peut avoir de demander à voir les enfants ou d’y avoir accès moyennant des dispositions de préavis adéquates.

“Mais le vrai travail quotidien de la parentalité repose en majorité sur Kim, qui a les enfants environ 80% du temps sous ce modèle.”

Leur accord de règlement est intervenu quelques jours seulement avant qu’Elon Musk ne suspende le compte Twitter de Kanye pour avoir publié une croix gammée après avoir fait l’éloge des nazis lors d’une conversation avec l’hôte d’Infowars.

Avant de signer, apparemment conscient qu’il serait banni pour ses messages, il a également accusé Kim de l’avoir trompé avec la superstar mariée de la NBA, Chris Paul.

Une source proche de Kim a critiqué l’affirmation, déclarant à TMZ: “Ce n’est pas vrai et malheureusement, c’est une tendance continue avec Kanye – attaquer Kim pour rediriger l’attention de tout le monde après une journée de bouffonneries folles où il a dit toutes les choses haineuses et offensantes qu’il peut éventuellement rêver de.”

Médias sociaux – Reportez-vous à la source

Le couple partage quatre jeunes enfants et a eu des problèmes de coparentalité en cours de route[/caption]

Alamy

Le rappeur pourrait faire face à de graves conséquences s’il ne paie pas son montant mensuel[/caption]

Instagram/kimkardashian

Kim était impatiente de régler l’affaire du divorce après de nombreux retards[/caption]