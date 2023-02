À l’intérieur des mercenaires brutaux de Poutine qui battent les victimes à mort avec des masses, les castrent et leur coupent les doigts

L’armée privée de mercenaires impitoyables de POUTINE brutalise et massacre sans vergogne ses propres recrues.

Le groupe Wagner a présenté ses horribles méthodes de torture et d’exécution de ses propres combattants qui, selon eux, ont commis une “trahison”.

5 Une image tirée des images barbares de Yakushchenko qui aurait été assassiné avec un marteau de forgeron 1 crédit : East2West

5 Les forces du groupe Wagner posent dans l’est de l’Ukraine où elles ont contribué à mener une guerre implacable et féroce contre des villes et des villages 1 crédit : East2West

5 Le patron de Wagner, Yevgeny Prigozhin, pose avec son équipe de mercenaires près du champ de bataille brutal de Soledar Crédit : Reuters

Le chef de guerre et « chef préféré » de Poutine, Yevgeny Prigozhin, a mené la guerre dans l’est de l’Ukraine en utilisant son unité paramilitaire de 50 000 hommes, le groupe Wagner.

Cependant, pour toutes les recrues qui tentent de se rendre, de faire défection, de s’échapper ou simplement d’utiliser leur téléphone, les commandants de Wagner ont rendu leurs punitions visibles et impitoyables.

Leurs méthodes ont consisté à couper les doigts, à castrer, à écorcher vifs les prisonniers ou à les matraquer avec un marteau.

La milice, fondée en 2014, a fait ses armes en Crimée puis dans des guerres par procuration à travers l’Afrique et le Moyen-Orient – ​​tout en recueillant des accusations de crimes de guerre et de violations flagrantes des droits de l’homme auprès de l’ONU.

Ils ont été largement impliqués dans l’offensive russe à l’est, y compris dans les batailles les plus sanglantes pour Soledar et Bakhmut, que les soldats ukrainiens appelaient «l’enfer sur terre».

Au cours de l’été, Prigozhin aurait personnellement parcouru les colonies pénitentiaires russes à la recherche de retardataires prêts à échanger leurs peines de prison contre des combats de première ligne en échange de leur liberté après six mois.

Pour des milliers de personnes qui se sont inscrites, cette liberté leur a échappé alors que les recrues mal entraînées et mal équipées ont subi de lourdes pertes sur les lignes de front gelées de l’Ukraine.

Les responsables ukrainiens ont qualifié leur rôle sur le champ de bataille de « chair à canon » – des soldats sacrifiables devant être sacrifiés dans les vagues de front, tandis que les troupes spécialisées de la milice privée restent en retrait.

Cependant, leurs cimetières creusés à la hâte et marqués de croix de bois sont complétés par la brutalité dont les mercenaires de Wagner font preuve envers leurs propres recrues.

Selon une ONG anti-torture, des condamnés ont eu les doigts coupés pour des délits mineurs, notamment en utilisant leur téléphone portable ou en répondant à leurs supérieurs Gulagu.net.

S’ils essaient de s’échapper ou de battre en retraite, rapporte Gulagu.net, on leur dit qu’ils seront abattus et les corps des soldats torturés sont régulièrement brûlés pour cacher les preuves.

Certains des nouveaux combattants ont vu une vidéo d’un prisonnier écorché vif comme un avertissement extrême pour rester en ligne.

Fin janvier, les services de renseignement ukrainiens ont publié un appel intercepté entre deux soldats russes sur la ligne de front, faisant allusion à d’autres méthodes extrêmes de punition.

On peut entendre les soldats dire: “Les wagnériens l’ont attrapé et lui ont coupé les putains de couilles.”

Lundi, le groupe de mercenaires tordus a publié une vidéo non vérifiée montrant l’exécution d’un soldat condamné, Dmitry Yakushchenko.

L’homme de 44 ans aurait fait défection en Ukraine depuis la ligne de front, mais a été renvoyé en Russie lors d’un échange de prisonniers au début du mois.

Yakushchenko a été filmé avec la tête collée à un bloc alors qu’il prononçait les lignes: “Aujourd’hui, j’étais dans les rues de Dnipro, où j’ai reçu un coup à la tête et j’ai perdu connaissance.”

“Je me suis réveillé dans cette pièce où on m’a dit que j’allais être jugé [for desertion]», a déclaré le combattant.

La vidéo barbare montre ensuite sa tête frappée par un marteau, avant qu’il ne soit frappé deux fois de plus sur le sol.

La même méthode d’exécution a été utilisée pour tuer un autre soldat condamné Yevgeny Nuzhin, 55 ans, en novembre au motif de sa « trahison » pour avoir rejoint l’armée ukrainienne.

Cependant, des doutes ont été soulevés quant à l’authenticité du meurtre de Iakushchenko car Prigozhin lui-même a publié des images qui semblaient montrer qu’il était toujours en vie et a affirmé qu’il avait été pardonné pour ses “erreurs”.

Les pertes de cette armée de condamnés pourraient atteindre 43 000, selon Olga Romanova, responsable d’une ONG russe de défense des droits de l’homme pour les condamnés.

Ils sont envoyés dans des missions de type suicide, les soldats ukrainiens affirmant que c’est comme combattre une armée de zombies drogués.

Le soldat ukrainien Andriy, qui combattait à Bakhmut, a expliqué : « Nous nous sommes battus pendant environ 10 heures d’affilée.

« Et ce n’était pas juste comme des vagues, c’était ininterrompu. C’était comme s’ils n’arrêtaient pas de venir », a-t-il dit à CNN.

« C’était une vingtaine de soldats de notre côté. Et disons 200 de leur côté.

Il a décrit la lutte contre l’armée des condamnés comme une scène d’un film de zombies, ajoutant : “Ils grimpent au-dessus du cadavre de leurs amis, marchant dessus.”

Andriy a déclaré qu’un mitrailleur était stupéfait de constater que lorsqu’il tirait sur des soldats ennemis, ils continuaient à marcher jusqu’à ce qu’ils saignent.

“Il semble qu’il est très, très probable qu’ils reçoivent de la drogue avant d’attaquer”, a-t-il affirmé.

5 On pense que le conscrit russe Yevgeny Nuzhin a été tué “pour trahison” après être allé se battre pour l’Ukraine Crédit : TWITTER/@NEXTA_TV/