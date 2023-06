À l’intérieur des maquillages des stars de Towie après le casting, la charge est dissoute et les seins réduits

LES stars de The Only Way Is Essex ont récemment commencé à embrasser leur beauté naturelle.

Au fil des ans, certains acteurs ont subi une intervention chirurgicale pour améliorer leur apparence.

Mais plus récemment, ils ont décidé de dissoudre leurs produits de comblement des lèvres et d’inverser le travail des seins.

Ici, nous jetons un coup d’œil à ce que certaines des stars ont fait…

Megan McKenna

Instagram

Megan n’a plus de filler sur les lèvres[/caption] Rex

LIPPY… Megan était connue pour son amour des remplisseurs de lèvres au début de sa carrière[/caption]

Megan, 30 ans, a rejoint le casting de l’émission de téléréalité ITVBe en 2016.

La chanteuse n’a été dans la série que pendant un an, mais sa relation avec Pete Wicks a été largement documentée au cours de ces 12 mois.

Pendant son passage sur nos écrans, Megan a fait une moue charnue – mais plus récemment, elle a embrassé ses lèvres naturelles.

En 2019, elle a décidé d’abandonner les remplisseurs de lèvres dans le but d’être prise plus au sérieux dans l’industrie de la musique.

Lors d’une conversation sur Lorraine, elle a trouvé qu’ils avaient l’air « horribles » et qu’elle souffrait peut-être de dysmorphie corporelle.

Megan, qui a remporté X Factor The Celebrity en 2019, a déclaré: « Honnêtement, je me regarde et je pense: » Oh mon dieu, à quoi je pensais?

« Je pense que j’ai eu une dose massive de dysmorphie corporelle. J’ai l’impression que ce que je voudrais dire à mon moi plus jeune, c’est « tu dois vraiment accepter ton apparence ». Ce truc Instagram, regarder en ligne, vouloir ressembler aux autres, je le faisais.

Elle a ajouté: « Vous vous perdez. »

Gemma Collins

Instagram

Le GC embrasse sa beauté naturelle[/caption] gemmacollins/Instagram

Gemma a fait dissoudre ses remplisseurs de lèvres[/caption]

La diva avoué Gemma, 42 ans, était l’une des préférées des fans de Towie lorsqu’elle a joué dans l’émission entre 2011 et 2019.

Au fil des ans, le GC a modifié son apparence dans le but de paraître plus jeune, mais s’est depuis arrêté et a embrassé son moi naturel.

En 2021, elle a déclaré au Sun: « L’année dernière, je suis devenue un peu paranoïaque et j’ai commencé à penser: » J’ai 40 ans, je dois faire ceci et cela « , a révélé Gemma.

« J’en ai mis un peu dans mes lèvres, j’ai fait refaire mes joues, j’ai eu du Botox, du filler. J’ai fait le lot. Ça avait l’air bien mais ensuite j’ai commencé à m’emballer et j’en voulais un peu plus, comme vous le faites.

Gemma a confirmé plus tard aux fans qu’elle avait fait dissoudre ses remplisseurs de lèvres dans une publication Instagram.

La star de la télévision a répondu à un commentaire après avoir publié un selfie sans maquillage éclatant.

Gemma a vu la remarque d’un de ses fans, qui a dit: « Attention aux charges »

La star a applaudi: « Je n’en ai pas, j’ai tout dissous. »

Chloé Sims

Instagram

La star a opté pour un look plus naturel[/caption]

Chloé – qui a radicalement quitté Towie l’année dernière après 11 ans – a également entrepris un voyage pour devenir plus naturelle.

La favorite de la télé-réalité, qui vit maintenant à Los Angeles, a été honnête sur le travail qu’elle a fait – et cela comprend un remplissage des lèvres, deux bob jobs et un lifting des fesses brésilien.

En avril 2021, elle a révélé qu’elle s’était fait retirer ses produits de remplissage pour les lèvres pour un « look plus naturel ».

La star de télé-réalité glam a montré aux fans à quel point elle était différente après avoir pris la décision «personnelle».

Chloé a déclaré: « J’ai donc décidé de retirer mes charges… la première photo est avant, la seconde est sans charge et la troisième est mon look plus naturel.

« Je suis vraiment content d’avoir atténué tout cela, et comme vous le savez, je pense qu’il est important d’être honnête avec des choses comme ça. »

Elle a conclu : « C’est mon choix personnel et ça me donne confiance. »

Bobby Norris

Rex

Instagram

Bobby avait auparavant un remplissage de visage[/caption]

Bobby, 36 ans, était sur Towie entre 2012 et 2021.

Un an après son départ, il a révélé qu’il était prêt à embrasser le « Norris naturel » et a fait dissoudre ses charges.

Il a mis en ligne un cliché avant et après, écrivant à côté du message : « Fin d’une époque…

« Après des années d’utilisation de produits de comblement pour le visage, j’ai décidé de les faire retirer.

« Désolé d’avance pour les trolls qui ont adoré m’abuser en ligne à cause de mon apparence. Je sais que vous avez eu une journée sur le terrain au fil des ans.

Chloé Meadows

Instagram/@chloejmeadows

Chloé a subi une réduction des seins l’année dernière[/caption]

Chloé a rejoint Towie en 2014.

L’année dernière, elle a décidé de passer sous le bistouri pour modifier ses seins.

Parlant de la procédure à Closer, elle a déclaré : Avoir mes seins réduits était la meilleure chose que j’aie jamais faite. J’aurais aimé le faire plus tôt ! Ils étaient si gros que c’était un problème, mais maintenant ma confiance est montée en flèche.

Elle a ajouté: « J’ai eu du mal à porter des bikinis, des robes dos nu, de jolis petits hauts. Cela m’a tellement dérangé. C’est une intervention chirurgicale majeure, donc j’étais terrifié et ce fut une récupération difficile, mais je le referais pour pouvoir porter ce que je veux.