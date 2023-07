À l’intérieur des maquillages de Love Island, des stars dissolvant les charges à l’abandon des régimes stricts et au boulot « bancal » en Turquie

Les insulaires de LOVE sont célèbres pour avoir fait des transformations extrêmes dans le but de se présenter sous leur meilleur jour à la télé.

Mais un groupe de stars de la villa adopte un look plus naturel.

Qu’il s’agisse d’arrêter des régimes stricts ou même d’annuler leurs interventions chirurgicales, ces stars impressionnent leurs fans avec leur beauté confiante.

Kady McDermott

L’ancien concurrent Kady, 27 ans, est apparu pour la première fois dans l’émission il y a sept ans et est revenu à la villa de cette année comme une bombe.

Kady a eu deux boulots de seins dans le passé, sa première l’a propulsée à 30E.

Plus tard, elle les a réduits à 30D après avoir estimé que la taille plus petite convenait mieux à son cadre.

Elle a décrit ses implants originaux, qui ont été réalisés en Turquie, comme « horribles, massifs et bancaux ».

Molly Mae Hague

ITV/Méga

Molly-Mae a posé deux pierres après Love Island[/caption] Instagram

Molly-Mae et sa fille Bambi à Athènes[/caption]

Molly-Mae Hague est entrée dans la villa Love Island dans la cinquième série – et a fini par tomber amoureuse de Tommy Fury, frère de Tyson Fury.

Après avoir quitté l’émission, elle a révélé qu’elle avait mis deux pierres, « même si cela n’en a peut-être pas l’air ».

Molly a dit à ses abonnés : « C’est parce que je ne me suis pas entraînée, je n’ai pas regardé ce que je mangeais et j’ai arrêté de faire de l’exercice – avant cela, je faisais de l’exercice tous les jours.

« J’ai juste arrêté parce que j’avais du travail sur lequel me concentrer. »

Malgré sa prise de poids, Molly est plus heureuse que jamais, ajoutant : « Ça va, j’ai pris du poids, et je dis toujours ceci à ma famille : je suis la plus heureuse que j’aie jamais été ! Je suis le plus heureux que j’aie jamais été et c’est le poids que j’ai jamais pesé, donc c’est corrélé.

Elle a également fait dissoudre le remplissage de son visage dans sa quête pour être plus naturelle – après que les fans l’ont cruellement accusée de ressembler à une manette X-box.

La star a fait dissoudre sa mâchoire et ses lèvres, et a même retiré ses liens composites de ses dents dans sa quête pour inverser ses procédures cosmétiques.

Shaughna Phillips

ITV/Instagram

Shaughna Phillips a pris la 2e place une fois sortie de la villa Love Island[/caption] Instagram

Shaughna est jolie en rose[/caption]

Shaughna Phillips est entrée dans la villa Love Island dans la série six et avait une taille huit à l’époque, après avoir perdu la 4e place.

Mais quelques mois seulement après la fin de l’émission, la pandémie de coronavirus a frappé.

Pendant le verrouillage, Shaughna a admis qu’elle avait mis le 2e et était montée à une taille 14.

« Je me suis définitivement livrée beaucoup plus qu’avant en matière de nourriture », a-t-elle déclaré aux fans sur Instagram. « J’ai fini par prendre pas mal de poids. J’ai gagné deux pierres.

Shaughna a ensuite subi une opération pour retirer deux litres de graisse de ses cuisses.

Elle traitait une maladie appelée lipoedème – une accumulation anormale de graisse dans les jambes et les fesses.

Shaughna regrette d’avoir obscurci son séjour sur Love Island avec des inquiétudes concernant son image corporelle, et dit que laisser la villa à une base de fans qui la soutient l’a aidée à s’accepter.

Ambre Gill

ITV/Instagram

Amber Gill a pris 17 livres en 2020, après Love Island[/caption] INSTAGRAM

Amber est plus heureuse que jamais avec sa petite amie Jen Beattie[/caption]

Elle a fini par remporter la cinquième série de Love Island – avec Greg O’Shea.

Mais après avoir été projetée sous les projecteurs, Amber Gill a pris 17 livres en 2020.

Elle ne s’en est même pas rendu compte jusqu’à ce qu’elle aille mettre un pantalon de taille 10 et qu’elle trouve qu’il était trop serré.

Elle avait précédemment déclaré au Sun: «Comme la plupart des gens pendant le verrouillage, j’étais toujours en jogging, il était donc difficile de dire que je prendrais du poids parce qu’ils sont extensibles!

« Je pense juste que c’est arrivé parce que la chose la plus importante pour moi pendant cette période était de survivre… Je ne suis pas quelqu’un qui est trop dérangé par un chiffre sur la balance, mais j’ai commencé à remarquer les ‘morceaux’ supplémentaires et je savais J’avais besoin de faire plus d’exercice pour ma santé mentale et d’être la meilleure version de moi-même.

Amber s’est associée à l’entraîneur personnel Jon Hosking et les deux ont commencé à s’entraîner dans le parc.

Elle sort maintenant avec la footballeuse d’Arsenal Jen Beattie et semble et se sent plus heureuse que jamais.

Docteur Alex George

Instagram

Le Dr Alex George a également parlé de son trouble de l’alimentation[/caption]

Le Dr Alex George est devenu célèbre dans la série 2018 de Love Island.

Ce n’est qu’après le spectacle qu’il a admis sa lutte avec son image corporelle et comment il a appris à s’accepter.

L’année dernière, il a riposté aux cruels gros honteux après avoir téléchargé un selfie seins nus de lui-même sur les réseaux sociaux.

L’ancienne star de Love Island, qui est l’ambassadrice britannique pour la santé mentale des jeunes, a ignoré les critiques alors qu’il se déshabillait seins nus pour un selfie miroir au gymnase.

Dans un moment de défi, Alex a écrit qu’il n’avait « plus honte » de la façon dont son physique avait changé depuis son apparition sur Love Island avec un pack de six.

Il a écrit à côté du cliché : « Le mouvement est pour tout le monde. La honte des graisses et la stigmatisation liée au poids peuvent être un tel obstacle à l’exercice.

« Au fil des ans, je me suis senti gêné et nerveux de m’entraîner au gymnase quand je suis plus grand.

« Je n’ai plus honte. N’oubliez pas que vous méritez d’être dans ce gymnase autant que n’importe qui d’autre.

« Si les gens vous jugent pour votre apparence, cela en dit beaucoup plus sur eux que sur vous. Je sais avec qui je préférerais être ami.