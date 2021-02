Jetez un coup d’œil à l’intérieur des somptueuses maisons appartenant à l’équipe de Teen Moms de MTV, y compris les membres de longue date de la distribution Kailyn Lowry, Chelsea Houska, Maci Bookout, Amber Portwood et Catelynn Lowell.

La Maman ado Le casting a récolté l’argent tout au long de leur passage de dix ans dans l’émission MTV.

Avec une moyenne de trois enfants par maman, ces femmes avaient besoin de grands logements pour s’adapter à leurs familles grandissantes.

Jetez un coup d’œil aux grandes demeures que le célèbre groupe de jeunes mères appelle chez elles.

La résidence de 880 000 $ de Kailyn Lowry à Middletown, Delaware

Kailyn’s La belle maison de Middletown est une grande amélioration par rapport au refuge pour sans-abri où elle a trouvé refuge.

La propriété dispose d’une piscine géante et d’un sous-sol, ainsi que d’un bureau à domicile pour la société Star’s Pothead Haircare CBD.

Le manoir tentaculaire a amplement d’espace pour Kailyn et ses quatre fils pour se promener et se détendre.

La maison de la star de la télé-réalité de 28 ans, qui est installée sur une propriété de 7 000 pieds carrés, comprend une garde-robe ambitieuse et des choix de design de bon goût.

De plus, la propriété dispose d’une piscine et d’un sous-sol aménagé.

La Adolescent maman 2 star – qui est la mère d’Isaac, 11 ans, Lincoln, 7 ans, Lux, 3 ans et Creed, 6 mois – a plus que suffisamment d’espace pour travailler dans son bureau et ses garçons jouent dans la grande maison.

La maison de Chelsea Houska à 418000 $ dans le Dakota du Sud

Chelsea, 29 ans, et son mari Cole DeBoer acheté leur Accueil Dakota du Sud en juillet 2018 pour 418 000 $.

Construit en 2008, le Maison de ranch de 1,966 pc dispose de cinq chambres, deux salles de bain complètes et un garage pour trois voitures.

La cuisine comprend des appareils électroménagers en acier inoxydable, des comptoirs en granit, des armoires en bois blanc et des planchers de bois franc.

Pendant ce temps, le salon confortable dispose d’un tapis imprimé noir et blanc et des décorations de style champêtre emblématiques de Chelsea.

L’étoile Teen Mom 2 et son mari vivent dans la maison avec leurs enfants « Watson, quatre ans, Layne, deux ans et sa fille nouveau-née Walker June.

La fille de Chelsea, âgée de 11 ans, issue de sa précédente relation avec Adam Lind, Aubree, vit également dans la maison spacieuse.

Propriété de 625000 $ de Maci Bookout dans le Tennessee

Maci, 29 ans, l’a utilisée Adolescent maman og chèque de paie pour acheter un manoir extravagant pour 625 000 $.

La star de MTV et son mari Taylor McKinney, 31 ans, vivent dans la maison de 4 chambres et 4 salles de bains avec leurs trois enfants.

La maison dispose d’un certain nombre d’équipements, y compris des plafonds cathédrale, une salle de cinéma, des plafonds cathédrale, une salle de cinéma et plus encore.

La cuisine du Maci comprend des comptoirs et un îlot en granit, ainsi qu’un évier et des appareils électroménagers en acier inoxydable.

Les escaliers et la cheminée ont des pierres empilées, tandis que le salon présente un design rustique avec des murs noirs délavés.

Bentley, 12 ans, le fils de Maci issu d’une relation précédente avec l’ex Ryan Edwards, et les enfants du couple Jayde, cinq ans, et Maverick, quatre ans, aiment probablement passer autant de temps à l’intérieur qu’à l’extérieur.

La propriété dispose de beaucoup d’espace extérieur, car le patio entourant la piscine mesure 503 pieds carrés.

En plus de la famille, des dindes sauvages et des cerfs errent sur la propriété de 6,87 acres.

La ferme de 220 000 $ de Catelynn Lowell dans le Michigan

Catelynn, 28 ans et mari Tyler Baltierra, 29 ans, possède un ferme historique en forme d’octogone qui a été entièrement rénové pour inclure des touches modernes.

Les stars de la télé-réalité ont acheté la maison de quatre chambres et deux salles de bain en mai 2017 pour 220000 $.

Construit en 1869 par le capitaine George W. Smith des Grands Lacs, la maison dispose d’un solarium, d’une cheminée, d’un congélateur et d’un réfrigérateur encastrés, d’un bain à remous et d’autres commodités.

La maison historique est loin d’être démodée, car Tyler a partagé son parcours de rénovation sur Instagram.

Tyler – retourne les propriétés – a tenu les fans au courant en publiant des photos avant et après de la maison tout au long du processus de rénovation.

En plus de changer le revêtement de la maison du blanc au bleu, le Adolescent maman og papa a construit un porche pour envelopper la maison.

La cuisine comprend des armoires en bois, un dosseret en brique blanche, des comptoirs en granit et des murs bleus, tandis que la salle à manger est dotée d’une cheminée de France.

La chambre rose de leur fille Novalee, âgée de six ans, est dotée de meubles en bois blanc à l’ancienne et de décorations de chevaux, tandis que la chambre de Vaeda, âgée d’un an, présente des touches de gris et de bleu avec des moulures blanches.

La maison est située sur 15 acres de terrain avec dépendances pour un poulailler, un hangar de travail et plus encore.

La maison de 315000 $ d’Amber Portwood dans l’Indiana

Amber a récemment abandonné sa maison bien-aimée dans l’Indiana à son bébé, son père Andrew Glennon, au milieu de leur méchante guerre pour la garde de leur fils de deux ans, James.

Au lieu de payer une pension alimentaire pour enfants, ambre a permis à Andrew, 37 ans, et à leur fils de vivre dans sa maison au bord du lac pour maintenir la routine domestique de James stable.

Le joueur de 30 ans a acheté le maison de quatre chambres et trois salles de bain en avril 2018.

La cuisine comprend des comptoirs en granit, du parquet, un coin repas, une baie vitrée et des appareils en acier inoxydable.

L’une des trois salles de bains possède les mêmes comptoirs en granit et les mêmes armoires en bois, tandis qu’elle a également un sol en carrelage, une baignoire spa et une lucarne.

La chambre familiale présente une ambiance chaleureuse avec de la moquette et une cheminée.

Pendant ce temps, la chambre de James est sur le thème de l’océan avec des murs bleus et une peinture de vagues avec son nom au-dessus de sa crèche.

Amber avait un immense dressing, tandis que l’arrière-cour avait une terrasse et suffisamment d’espace parfait pour que James et sa fille de 12 ans Leah, qu’elle partage avec l’ex Gary Shirley, puissent jouer.

La grande maison dispose également d’un garage pour deux voitures, d’un sous-sol et plus encore.