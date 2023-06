À l’intérieur des Mali Boys, l’un des gangs les plus meurtriers du Royaume-Uni en tant que «meneur» reconnu coupable de double meurtre dans une guerre de gangs assoiffée de sang

LE « CHEF » de l’un des gangs les plus meurtriers du Royaume-Uni a été reconnu coupable de deux meurtres au cours d’une sanglante guerre de rue.

Hamza Ul Haq, 25 ans, faisait partie d’un groupe qui a brutalement poignardé à mort Kacem Mokrane, 18 ans, à Walthamstow, dans l’est de Londres, le 16 novembre 2017.

Le double meurtrier Hamza Ul Haq est un meneur du gang Mali Boys Crédit : PA

Kacem Mokrane (photo) a été poursuivi et poignardé mortellement à Walthamstow Crédit : Nouvelles centrales

À peine quatre mois plus tard, il a été impliqué dans le meurtre par erreur d’identité de Joseph Williams-Torres, 20 ans, qui a été abattu après avoir été pris en embuscade alors qu’il était assis dans une camionnette aux côtés d’un ami.

Les deux meurtres étaient pour se venger d’une attaque mortelle contre un autre membre du gang des Mali Boys, Elijah Dornelly, 17 ans, en mai 2017.

Ul Haq a été reconnu coupable du meurtre de M. Williams-Torres et emprisonné à vie en 2020.

Et après un procès de trois mois, il a également été reconnu coupable du meurtre de M. Mokrane le mois dernier.

Après que les restrictions de signalement aient été levées par la juge Angela Rafferty KC à Old Bailey lundi, il peut maintenant être révélé qu’Ul Haq est à l’avant-garde du gang notoire de l’est de Londres.

Les Mali Boys dirigent « la rue la plus dangereuse de Grande-Bretagne », Vallentin Road, et gagneraient jusqu’à 50 000 £ par semaine grâce à la drogue.

Joseph Williams-Torres, 20 ans, a été abattu par des membres des Mali Boys Crédit : Police métropolitaine

On dit que les Mali Boys courent Vallentin Road (photo), l’une des rues les plus dangereuses du Royaume-Uni Crédit : London News Pictures

Plus de 250 hommes et femmes appartiennent à 12 gangs à Walthamstow, ceux qui sont au sommet des Mali Boys sont venus à l’origine en Grande-Bretagne alors qu’ils étaient des enfants de la Somalie déchirée par la guerre.

Les familles de la région seraient devenues si terrifiées par la violence constante de la rue qu’elles refusent de quitter leur domicile la nuit.

Les Mali Boys seraient le type de gang « le plus axé sur les affaires, le plus violent et le plus impitoyable » et se tiendraient à l’écart des réseaux sociaux afin de garder leurs activités secrètes.

Cela inclut l’utilisation d’anciens téléphones Nokia pour effectuer des activités quotidiennes car ils sont plus difficiles à suivre.

Certains membres de gangs sont des « anciens soldats »

Un membre d’un gang rival a déjà déclaré au Sun : « Ces gens viennent de pays où il y a des pirates, où les gens sont violés et battus en groupe, et tout est devant eux.

« Certains sont d’anciens soldats qui ont vu des gens exploser la tête. Ils ont donc le sentiment qu’ils peuvent venir le faire ici. »

Le gang est également connu pour utiliser Facebook pour surveiller la police et a utilisé des garçons dès l’âge de dix ans pour traîner dans les postes de police et noter le nombre de voitures privées des agents.

Une étude sur les gangs de Londres publiée en 2019 a identifié les Mali Boys comme un exemple de la façon dont les groupes deviennent de plus en plus organisés et impitoyables.

Le professeur Andrew Whittaker, de la London South Bank University, a écrit: « Bien que les Mali Boys puissent sembler être un phénomène local, il est de plus en plus évident qu’ils font partie d’un développement pan-londonien plus large à mesure que les gangs s’organisent. »

Commentant la façon dont ils avaient formé des alliances avec d’autres gangs dans le cadre des efforts pour développer leur commerce de drogue, un autre chercheur a ajouté : « Bien que les Mali Boys puissent sembler être un phénomène local, il est de plus en plus évident qu’ils font partie d’un pan- Développement de Londres à mesure que les gangs s’organisent. »

Le meurtre de Jaden Moodie

Le gang était responsable du meurtre de Jaden Moodie, un garçon de 14 ans, en janvier 2019.

Des images de vidéosurveillance graphiques ont montré Jaden, qui avait des liens avec un gang rival, poignardé à neuf reprises lors d’une horrible attaque de 14 secondes à Leyton, dans l’est de Londres.

Les membres du gang étaient partis dans une Mercedes volée sur le territoire rival de Beaumont Crew dans ce qui est devenu une « mission meurtrière ».

Ayoub Majdouline, alors âgé de 19 ans, a fait tomber Jaden de son scooter avant que l’attaque mortelle n’ait lieu.

Il a été condamné à la réclusion à perpétuité avec une peine minimale de 21 ans en décembre 2019.

Ayoub Majdouline a été condamné à la prison à vie Crédit : Nouvelles centrales

Jaden Moody n’avait que 14 ans lorsqu’il a été poignardé à mort lors d’une attaque brutale Crédit : Nouvelles centrales

Cinq membres du gang ont également été emprisonnés en janvier de l’année dernière après avoir utilisé 3 000 flacons de médicaments sur ordonnance pour dissimuler de grandes quantités de médicaments de classe A.

Brian William, Hashi Abdi, Oussema Oubari, Munta Hoque et Azman Ahamad ont été impliqués dans l’approvisionnement en drogue dans l’Essex et ont été arrêtés par la police qui se rendait dans l’Essex en septembre 2020.

Une grande quantité de drogues de classe A a été trouvée sur le siège passager avant de leur Ford Focus argentée, avec d’autres enveloppes jetées de la voiture avant la fouille.

Un raid ultérieur à une adresse à Romford a trouvé d’autres médicaments, ainsi que des balances, sept téléphones portables et les flacons de médicaments.

Les cinq hommes ont été emprisonnés pendant 16 ans au total.

Cela survient alors qu’Abdirisak Ali, 26 ans, Luca Griffiths, 21 ans, et Kamil Kazmierski, 23 ans, ont également été reconnus coupables du meurtre de M. Mokrane en novembre 2017.

Le trio était également associé aux Mali Boys.

Les deux meurtres sont survenus dans le cadre d’une querelle sanglante avec le Priory Court voisin ou le gang de Higham Hill.

M. Mokrane a été attaqué alors qu’il se dirigeait vers une maison de piège locale à Higham Hill Road.

Deux voitures se sont arrêtées et 10 hommes en sont sortis et l’ont poursuivi sur la route. Ul Haq faisait partie de ceux qui menaient la chasse alors que les assaillants brandissaient des couteaux, dont un « Zombie flasher » ou un couteau « pirate ».

À peine 25 secondes plus tard, M. Mokrane a été encerclé, poussé contre un mur et a subi de graves blessures, notamment un intestin éviscéré et un coup de couteau à la jambe. Il est décédé quatre jours plus tard.

Le tribunal a été informé que le déclencheur immédiat du « meurtre par vengeance » était une attaque à l’acide dans Subway et Downtown Pizza à St James, Walthamstow, deux jours plus tôt.

Ul Haq et d’autres ont été aspergés d’acide et un ami a été poignardé, bien qu’ils aient survécu, après qu’un groupe d’hommes cagoulés se soient précipités dans les magasins.

Les meurtres étaient des « attaques de vengeance »

Les jurés ont été informés que l’incident s’était produit au milieu d’une « série d’attaques de représailles violentes » entre les gangs territoriaux rivaux The Mali Boys, avec lesquels les 10 assaillants étaient associés, et le gang Priory Court / Higham Hill.

Allison Hunter KC, poursuivante, a déclaré: « En tant que groupe, ils étaient imprudents et impitoyables, et prompts à se venger de tout défi perçu à leur suprématie territoriale.

« Ils étaient devenus de plus en plus en colère, dangereux et conflictuels depuis le meurtre d’Elijah Dornelly qui avait marqué le début de la violence de tit-for-tat au cours de la période concernée.

« Leur empressement à exiger leur vengeance rapide a généralement abouti soit à l’identification erronée imprudente de leur cible spécifique, soit à des actes de violence aveugle contre tout membre d’un groupe rival. »

Ul Haq, Ali, Griffiths et Kazmierski seront condamnés pour le meurtre de M. Mokrane le 28 juin à Old Bailey.

Des mois plus tard, Ul Haq et deux autres membres des Mali Boys ont abattu M. Williams-Torres alors qu’il était assis dans une camionnette avec un ami.

Les agresseurs l’ont identifié à tort comme membre d’un gang rival, avant de lui tirer une balle dans la poitrine et les jambes.

Loic Nengese et un garçon alors âgé de 16 ans, qui ne peuvent être identifiés pour des raisons juridiques, ont été condamnés aux côtés d’Ul Haq.

Nengese a été emprisonné à perpétuité avec une peine minimale de 21 ans et le garçon pour un minimum de 18 ans.

Loic Nengese, membre du gang Mali Boys, a été enfermé à vie avec un minimum de 21 ans Crédit : PA