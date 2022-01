À l’intérieur des maisons sous le marteau star Martin Roberts transformation étonnante de la ferme galloise

La star de HOMES Under the Hammer, Martin Roberts, a donné aux fans un aperçu de sa magnifique transformation de ferme galloise.

Le présentateur de 58 ans a complètement remanié la propriété historique qu’il a achetée l’an dernier.

FRAIS DE FOURNITURE – MÉDIAS PAYS DE GALLES

Martin Roberts a terminé la rénovation de sa ferme galloise[/caption] MÉDIAS PAYS DE GALLES

APRÈS : La cuisine a été rénovée au cours des 12 derniers mois[/caption] MÉDIAS PAYS DE GALLES

AVANT : La cuisine était très différente avant le relooking[/caption] MÉDIAS PAYS DE GALLES

APRÈS : Martin’s a mis ses compétences en pratique avec sa transformation[/caption] MÉDIAS PAYS DE GALLES

AVANT : Les chambres étaient très basiques avant que Martin n’opère sa magie[/caption]

La star de Full Monty a décidé de mettre ses compétences en rénovation en pratique pour son propre projet après avoir acheté la maison située à Rhondda, au Pays de Galles, qui est également l’une des plus anciennes propriétés de la région.

La propriété d’époque est une ancienne ferme bien-aimée de quatre chambres de

importance locale, situé dans un jardin privé qui l’entoure et

derrière une porte d’entrée.

Ainsi que les poutres apparentes du plafond dans de nombreuses pièces et un certain nombre

de cheminées caractéristique, la maison peut se vanter de fenêtres à battants, pierre

murs, sol en dalles et impressionnant porche d’entrée.

La maison a obtenu son inscription Grade II * de Cadw en 1972, modifiée

1996, pour être ‘un exemple important d’un grand, milieu du 17ème siècle

ferme en raison de son bois intérieur rare et de bonne qualité

des détails’.

Le porche se vante d’une porte d’entrée en bois massif d’origine, la maison se jette dans la cuisine-séjour puis deux salles de réception généreuses.

La cuisine a un grand îlot au milieu avec beaucoup de poutres, des murs en pierre, une cheminée et un canapé.





La star de la télévision a conservé d’importants éléments d’époque et a choisi d’exposer davantage de poutres et de révéler des sections de certains des murs en pierre.

Le salon a une atmosphère chaleureuse avec plus de canapés regroupés autour de la cheminée, qui abrite désormais un poêle à bois en état de marche.

La deuxième salle de réception dispose d’une impressionnante cheminée, d’un cantou avec une grosse poutre de cheminée en bois et d’un autre poêle à bois qui occupe le devant de la scène sur le foyer en ardoise.

Martin a gardé les tons neutres dans toute la maison et peut profiter des avantages d’une buanderie et d’une salle de bains au rez-de-chaussée qui ont été mises à jour.

Au premier étage, les quatre chambres ont subi une énorme transformation avec trois des plafonds démontés pour exposer la structure du toit et en faire le centre de chaque espace.

L’expert immobilier a gardé le mobilier simple et sobre en optant pour des pièces classiques.

Cependant, le dernier achat de Martin n’est peut-être pas tout ce qu’il est censé être – avec des rumeurs selon lesquelles il est habité par des fantômes.

La ferme figurera dans un épisode de Celebrity Help ! Ma maison est hantée, devrait être diffusé en février sur Discovery+.

Les experts en fantômes discuteront avec Martin et rencontreront potentiellement les résidents effrayants qui y résideraient.

Le programme révèle qu’il y a quatre esprits à l’intérieur de la maison, une femme, deux enfants et un homme assis dans le salon avec un fusil de chasse.

Cependant, Martin n’est pas du tout en phase avec l’aspect hanté de sa nouvelle

Propriété galloise.

Aide de célébrité ! Ma maison est hantée est disponible en streaming à partir de vendredi

Le 21 janvier exclusivement sur découverte+

MÉDIAS PAYS DE GALLES

AVANT : Le salon était terne et sans intérêt avant que l’expert immobilier ne mette la main dessus[/caption] MÉDIAS PAYS DE GALLES

APRÈS : Le salon a une impressionnante cheminée[/caption] MÉDIAS PAYS DE GALLES

APRÈS : Martin a conservé de nombreux éléments classiques de la propriété d’époque[/caption] MÉDIAS PAYS DE GALLES

APRÈS : Les plafonds sont démontés pour exposer la structure du toit[/caption] MÉDIAS PAYS DE GALLES

APRÈS : La salle de bain a été relookée[/caption] MÉDIAS PAYS DE GALLES

APRÈS: Il a l’air très moderne et spacieux[/caption] MÉDIAS PAYS DE GALLES

AVANT : La salle de bain manquait de style auparavant[/caption]