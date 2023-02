À l’intérieur des luxueux sacs-cadeaux Grammy de 60 000 $ : chiens robots et liposuccion – National

Beyoncé va-t-elle vraiment utiliser un robot nettoyeur de piscine ?

Cette année, le sac à butin des Grammy Awards comprenait toutes les choses dont les plus grands artistes de la musique ne savaient probablement pas qu’ils avaient besoin.

Toutes les célébrités qui ont assisté aux Grammys 2023 dimanche avaient la possibilité de rapporter à la maison un sac cadeau gratuit – ou dans ce cas, une valise – d’une valeur de plus de 60 000 $ US. Chaque célébrité, qu’elle ait quitté l’arène avec un gramophone en or ou non, pouvait rapporter un sac à la maison.

Les sacs à butin ont été sélectionnés par la société de marketing Distinctive Assets, basée à Los Angeles, qui est responsable de la création des sacs depuis plus de 20 ans.

Il y aurait 75 cadeaux dans la valise de cette année, dont un chien robot encore à paraître, appelé Dog-E, et un bon de 10 000 $ pour une liposuccion des bras à la clinique de chirurgie plastique ArtLipo.

Les autres articles inclus dans le sac cadeau Grammy 2023 incluent :

Bugaboo a également fait don d’une poussette, d’une valeur de plus de 1 000 $, à l’association caritative Baby2Baby pour chaque célébrité qui en ramène une à la maison.

Lash Fary, le co-fondateur de Distinctive Assets, a déclaré à NBC qu'”au moins la moitié” des articles inclus dans le sac de butin proviennent de petites entreprises.

Fary a ajouté que bien que les sacs-cadeaux soient gratuits, les artistes doivent payer des taxes sur les articles et les déclarer comme cadeau d’affaires. Il a déclaré à NBC que la plupart des célébrités ne sont pas impressionnées par les frais attachés.

“Pour ces gens, la fiscalité est une question assez hors de propos”, a déclaré Fary.

Il a taquiné quelques-uns des articles sur Instagram le mois dernier.

Sur TikTok, les fans de musique curieux ont eu un aperçu spécial de l’intérieur des valises des Grammys dans les jours précédant la cérémonie de dimanche. Des jouets, des appareils électroniques et des soins de la peau ont été vus entassés dans des rangées de valises noires.

De nombreuses collations ont également été ajoutées aux sacs de cadeaux, notamment des vignes rouges, des barres Cliff, des noix de cajou et des friandises Rice Krispie en forme de disque.

Fary a de grandes ambitions pour les sacs-cadeaux de célébrités à l’avenir. Il a dit qu’il rêvait de donner un jour un véhicule électrique.

Pour l’instant, peut-être que Harry Styles célèbre sa victoire dans l’album de l’année avec son tout nouveau compagnon robotique Dog-E à ses côtés.