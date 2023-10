À l’intérieur des lotissements « fantômes » de Grande-Bretagne, des appartements en bord de mer aux rues abandonnées et aux appartements en zone de guerre

La GRANDE-BRETAGNE est couverte de lotissements « fantômes » remplis d’horreurs, depuis les appartements en bord de mer jusqu’aux rues nouvellement construites abandonnées et aux appartements en zone de guerre.

Des sites inquiétants dans toutes les régions du pays, du Kent à Leicester et aussi loin au nord que Sunderland, sont envahis par des bennes volantes et des toxicomanes après que leurs plans ont été oubliés.

Le domaine de Birmingham est devenu une « zone interdite » pour les habitants Crédit : BPM Média

Les appartements sociaux abandonnés dans les West Mids ont été envahis par des vandales Crédit : BPM Média

Les Sables à moitié détruits et en ruine Crédit : SWNS

Hospital Close, Leicester, un lotissement abandonné du NHS Crédit : SWNS

Dans la plupart des cas, les domaines ont été abandonnés lorsque les entreprises de construction ont fait faillite et que les travaux ne peuvent plus être réalisés.

Et maintenant, des parcelles, dont certaines ont des maisons entièrement construites, sont sans vie et personne n’y a jamais emménagé.

C’était jusqu’à ce qu’ils deviennent le foyer de voyous qui adorent vandaliser les bâtiments, des toxicomanes, des voyous et, dans certains cas, des animaux.

Voici quelques villes fantômes au Royaume-Uni :

Baie Sainte-Marie, Kent

Le lotissement en ruine de 20 millions de livres sterling à The Sands, dans le Kent, est devenu un foyer pour animaux après que les plans de 59 maisons et 26 appartements ont été approuvés en 2016 avant d’être rapidement oubliés.

Les entrepreneurs ont abandonné les 85 maisons de Dymchurch Road après qu’une pénurie nationale de plaques de plâtre ait retardé le lancement.

Les voisins ont déclaré que les travaux se poursuivaient sur le site mais s’étaient arrêtés début 2022 – avec des matériaux de construction qui traînaient autour du terrain.

Compass Builders Ltd est ensuite tombée sous administration plus tôt cette année et le développement est depuis resté en ruines.

Bob Thomson, qui habite à quelques pas du domaine, a déclaré que le bâtiment avait autrefois des gardes de sécurité pour éviter les intrus.

Et les habitants supplient désormais le conseil de démolir le bâtiment.

John Underwood, qui vit à proximité de Jefferstone Lane, a déclaré : « C’est une honte. Je ne vis ici que depuis un an, mais c’est comme ça depuis tout mon séjour ici.

« Il faut le démolir pour faire quelque chose pour la communauté.

« Nous n’avons pas été informés ni informés de quoi que ce soit, donc nous nous sommes tous contentés de rumeurs. »

Ferme de l’hôpital, Leicester

Les habitants vivant à proximité de Hospital Close dans les East Mids ont été contraints de faire face à des tas d’ordures et aux trafiquants de drogue qui l’utilisent comme point de rencontre depuis que les anciens locataires ont été expulsés en 2019.

Depuis, le terrain a été abandonné et négligé.

Ce qui était autrefois une zone animée pour le personnel hospitalier et leurs familles a depuis été abandonné après que le NHS Trust de Leicester ne pouvait plus se permettre d’entretenir ou de moderniser les propriétés.

Des avis d’expulsion ont ensuite été émis avant que le domaine ne devienne un haut lieu de comportements antisociaux.

Ashley Lewis, 32 ans, qui vit à proximité, a déclaré : « Pour être honnête, c’est assez effrayant, c’est une véritable ville fantôme maintenant.

« C’était autrefois une petite communauté prospère composée d’employés du NHS et de leurs familles. »

Gildas Avenue, Birmingham

Les propriétaires près de Gildas Avenue, à Birmingham, affirment que la rue est devenue une plaque tournante de la criminalité.

Des vandales graffent des maisons qui ne sont plus habitées et brisent leurs fenêtres.

Les jardins envahis par la végétation rendent difficile la visibilité des propriétés, d’autres ayant des panneaux métalliques argentés à chaque entrée possible.

La résidente Kathleen Witheridge avait précédemment déclaré au Birmingham Mail : « Cela a l’air vraiment horrible.

« C’est comme une zone de guerre, avec tous les détritus et les graffitis partout. Je ne me sens pas à l’aise ici. »

La voisine Michelle Mulhall a ajouté : « Je pense que c’est dégoûtant de voir comment le conseil a laissé les résidents.

« C’est mauvais ici. Les bâtiments viennent d’être barricadés et abandonnés. Personne ne veut descendre ici. »

Une partie de la baie St Mary dans le Kent est bloquée Crédit : SWNS

Michelle Mulhall a déclaré que Gildas Avenue était « dégoûtante » Crédit : BPM Média

Le site de Leicester a été abandonné lorsque le NHS Trust a cessé de dépenser de l’argent pour des améliorations. Crédit : SWNS