À l’intérieur des lagons mexicains infestés de crocodiles où les guides touristiques surveillent avec des torches pendant que les touristes meurent sans le savoir

Les touristes meurent souvent sans le savoir alors que les guides touristiques surveillent avec des torches à l’intérieur des lagons infestés de crocodiles au Mexique, a-t-il été révélé.

De nombreuses personnes ont été tuées ou grièvement blessées dans au moins 25 attaques non provoquées par des crocodiles américains sauvages le long de la côte d’Oaxaca depuis 2004.

Les nageurs qui visitent la lagune de Manialtepec sont avertis que des crocodiles jusqu’à dix pieds de long y vivent Crédit : Alamy

Melissa, à gauche, et Georgia Laurie ont été attaquées dans la lagune de Manialtepec Crédit : Facebook

Un crocodile américain sauvage photographié au Mexique Crédit : Alamy

Selon les données compilées par Alejandra Buenrostro et Jesus Garcia-Grajales de l’Université du Mexique, cinq des incidents ont été mortels.

Lors de la dernière attaque, deux sœurs jumelles britanniques ont été ravagées par un crocodile alors qu’elles nageaient dimanche soir dans la lagune de Manialtepec, à dix milles de Puerto Escondido.

Georgia Laurie, 28 ans, a sauvé sa sœur inconsciente Melissa en frappant à plusieurs reprises le prédateur tout en la tirant hors de l’eau.

Le couple se rétablit tous les deux à l’hôpital du Mexique, Georgia souffrant de blessures aux mains tandis que Melissa a été placée dans un coma artificiel.

La lagune de Manialtepec est célèbre pour ses eaux bioluminescentes causées par des millions de minuscules créatures qui brillent dans le noir.

Et les nageurs qui visitent la lagune de Manialtepec sont avertis que des crocodiles jusqu’à trois mètres de long y vivent.

La sœur aînée des jumelles, Hana Laurie, 33 ans, a déclaré que ses frères et sœurs plus jeunes avaient réservé la visite via leur auberge.

La lagune de Manialtepec est célèbre pour ses eaux bioluminescentes Crédit : Getty

Melissa, à gauche, a été plongée dans un coma artificiel après l’attaque Crédit : Facebook

Melissa, sur la photo, a été sauvée par sa sœur jumelle Georgia

Mais les femmes ont découvert plus tard que le guide n’était pas enregistré – et les avait emmenées dans un lieu de baignade « dangereux » qui n’était pas approuvé.

Une source a déclaré à The Sun Online qu’il y avait un risque connu de crocodile dans le lagon et que les guides touristiques surveillent les prédateurs à l’aide de torches.

« Quelle histoire horrible. J’y ai nagé très brièvement dans la bioluminescence », a déclaré la source.

« Je savais qu’il y avait un risque de crocodile parce que je connaissais la côte mais tous les guides touristiques l’ont nié – mais j’ai vu les guides les chercher avec des torches. »

Mais le père de Georgia et Melissa, Sean, 63 ans, de Sandhurst, Berkshire, a déclaré que ses filles avaient été assurées par leur agence de voyages qu’il n’y avait pas de crocodiles dans l’eau.

« Les filles ont demandé spécifiquement si c’était sûr d’aller nager et le guide a dit que c’était le cas », a-t-il déclaré à Mail Online.

L’étude de Buenrostro et Garcia-Grajales a révélé que les attaques de crocodiles étaient souvent liées à l’activité de pêche – et les victimes sont généralement des hommes.

Les auteurs ont également constaté qu’une proportion plus élevée d’enfants étaient mortellement attaqués, par rapport aux adultes, et que les attaques étaient liées à des raisons de nidification et de pluie.

« Dans l’État d’Oaxaca, un nombre inconnu d’incidents n’est pas signalé, probablement en raison de blessures mineures qui pourraient ne pas nécessiter d’hospitalisation », indique le rapport.

« La côte nord-ouest semble avoir l’habitat de crocodile le plus étendu de la côte d’Oaxaca, et cela correspond à la proportion la plus élevée d’attaques signalées là-bas.

« Très probablement, les mangroves, les lagunes, les plaines inondables et les marécages sont des habitats meilleurs et plus appropriés pour les populations de crocodiles. »

Un enfant de quatre ans a été traîné dans un lagon et tué par un crocodile près de la ville d’El Ciruelo en 2018, selon le Mexico News Daily.

En 2019, un pêcheur de 65 ans a été attaqué par un crocodile de deux mètres sur la plage de Boca Barra à Santa María Colotepec, près de la destination touristique populaire de Puerto Escondido.

L’homme a subi des lacérations au bras, à la jambe et à la tête causées par les dents et les griffes du crocodile – mais il a survécu.

Des crocodiles errants ont également envahi la plage de La Ventanilla pour la première fois depuis des décennies l’année dernière au milieu du verrouillage de Covid.