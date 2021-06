À l’intérieur des laboratoires d’horreur de la Chine où des singes mutants sont élevés, ajoutant à la théorie selon laquelle le Covid « artificiel » s’est échappé de l’installation

L’utilisation par la CHINE de laboratoires qui étudient les chauves-souris est sous le feu des projecteurs suite à la pandémie de Covid qui a tué des millions de personnes dans le monde.

Pourtant, alors que l’accent est mis à juste titre sur l’Institut de virologie de Wuhan, un expert souligne les expériences de Pékin sur des singes nés avec des gènes mutés.

La Chine a des laboratoires qui créent des singes mutants Crédit : AFP

Jasper Becker, un auteur et journaliste qui a couvert la Chine pendant 20 ans, souligne que la biosécurité « laxiste » dans ces installations est la preuve que le coronavirus a bien émergé d’un tel laboratoire.

Le Parti communiste a fermement démenti toute suggestion selon laquelle le virus est d’origine humaine, malgré les preuves croissantes du contraire.

Becker dit que les scientifiques de Wuhan – où la maladie a été signalée pour la première fois – ont créé plus de 1 000 animaux génétiquement modifiés avant que quiconque n’ait entendu le nom de Covid-19.

Dans ces installations sinistres, des singes et des lapins reçoivent des injections de virus génétiquement modifiés – certains étant similaires au SRAS-CoV-2.

Écrivant pour The Mail on Sunday, Becker écrit : « Le fait est que la Chine a la réputation d’encourager imprudemment, ou du moins de tolérer, toutes sortes d’expériences qui ne sont pas autorisées ailleurs dans le monde.

Il affirme que les scientifiques chinois ont pris des risques « audacieux » et « contraires à l’éthique » avec leurs expériences en laboratoire.

Un embryon de porc dans un laboratoire chinois auquel on a injecté des cellules souches humaines

« Et depuis le début du boom lucratif des investissements mondiaux dans les biotechnologies, les chercheurs chinois semblent prendre des risques encore plus audacieux avec des expériences sur les animaux – et même les humains – qui seraient jugées contraires à l’éthique dans la plupart des pays occidentaux », écrit-il.

Becker dit que le travail de laboratoire de la Chine est supervisé par l’Armée populaire de libération, qui surveille deux domaines : la modification génétique qui peut « créer de meilleurs soldats » et les micro-organismes modifiés génétiquement qui peuvent fabriquer des armes biologiques contre lesquelles il n’y a pas de remède.

« Ces laboratoires sont censés être biosécurisés, mais traiter avec des animaux vivants pose des défis de sécurité uniques », dit-il.

« Après tout, les singes courent, mordent et grattent, contrairement à un agent pathogène conservé dans un tube à essai. Ils excrètent également, ont des parasites et perdent de la peau et de la fourrure. Tout cela comporte un risque de contamination. »

Alors que certains travaux de laboratoire du régime ont été qualifiés de « monstrueux », d’autres recherches de pointe pourraient conduire à des remèdes contre la maladie de Parkinson et la maladie d’Alzheimer.

Cependant, la Chine est devenue la capitale de la recherche sur les grands singes et les singes, croyant que nos plus proches parents détiennent la clé pour comprendre les troubles du cerveau humain.

Incroyablement, l’Institut des neurosciences (ION) de Shanghai a cloné cinq bébés singes en 2019 à partir d’un macaque adulte qui avait été génétiquement modifié.

Le résultat a été des bébés primates nés intentionnellement avec une mutation qui perturbe leur cycle veille-sommeil.

La théorie des fuites de laboratoire prétend que Covid a émergé de l’Institut de virologie de Wuhan en Chine Crédit : AFP

Le laboratoire traite les coronavirus de chauve-souris Crédit : EcoHealth Alliance

En donnant aux singes de nouveaux médicaments pour traiter leurs troubles cérébraux préexistants, les chercheurs espèrent développer des traitements pour des maladies telles que la maladie d’Alzheimer.

L’Institut a cloné avec succès deux singes macaques en 2018 – une première mondiale – donnant aux scientifiques la confiance nécessaire pour poursuivre leurs expériences.

Selon la théorie des fuites de laboratoire, Covid-19 a émergé de l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) où les chercheurs bricolent avec des insectes mortels qui n’ont pas de remède.

En 2015, les experts de WIV ont conçu un nouveau « super-virus » hybride qui peut infecter les humains, selon la revue Nature Medicine.

Malgré les craintes entourant la recherche, l’étude a été conçue pour montrer le risque de virus véhiculés par les chauves-souris qui pourraient être transmis à l’homme.

Et la deuxième installation de la ville, nommée Centre de contrôle des maladies de Wuhan (WCDC), est située à seulement 300 mètres du marché humide où le Parti communiste a suggéré pour la première fois qu’il passait des animaux aux humains.

Un document de recherche intitulé «Les origines possibles du coronavirus 2019-nCoV» affirme que le laboratoire a conservé jusqu’à 605 chauves-souris pour la recherche.

Lors d’un incident, des scientifiques ont été aspergés de sang et d’urine de bêtes volantes, les forçant à se mettre en quarantaine, selon le journal.

Le chercheur du WCDC, Tian Junhua, vu sur une vidéo collectant les cris des animaux, a été aspergé de pipi de chauve-souris qui aurait « dégoulinant comme des gouttes de pluie » de lui après avoir oublié de porter sa combinaison de protection, selon le rapport.

Et puis il y a la soi-disant « batwoman », une scientifique qui a mis en garde contre l’énorme danger posé par ses propres recherches après avoir créé une nouvelle forme de coronavirus dans un laboratoire de Wuhan.

Shi Zhengli, chercheur principal sur les coronavirus de l’Institut de virologie de Wuhan, faisait partie d’un certain nombre de scientifiques qui ont prouvé en 2015 que la protéine de pointe d’un nouveau coronavirus pouvait infecter les cellules humaines, rapporte Vanity Fair.

Shi Zhengli, la chercheuse principale sur les coronavirus de l’Institut de virologie de Wuhan, a été surnommée la « batwoman » Crédit : AFP

Des experts ont inséré une protéine d’une chauve-souris rousse chinoise dans un virus du SRAS à partir de 2002, créant un coronavirus qui pourrait infecter les humains.

Cette expérience « Frankenvirus » – lorsque les scientifiques bricolent des virus pour voir s’ils peuvent infecter ou se propager plus rapidement – était si alarmante que les auteurs ont signalé le danger, écrivant « des comités d’examen scientifique peuvent juger des études similaires… trop risquées à poursuivre ».

« Le potentiel de préparation et d’atténuation des futures épidémies doit être mis en balance avec le risque de créer des agents pathogènes plus dangereux », ont écrit des chercheurs concernés.

Becker dit que le Parti communiste chinois continuera de mentir sur les origines du virus, car la vérité pourrait déclencher une révolution.

Il écrit : « La vérité est que Pékin n’acceptera probablement jamais la responsabilité de créer un nouveau virus…

« S’il le reconnaissait, il serait redevable d’énormes réparations.

« La honte nationale pourrait sonner le glas des 70 ans de règne du Parti communiste chinois.

« Cela déclencherait un tremblement de terre politique qui commencerait en Chine et bouleverserait l’ordre mondial. »