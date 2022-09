Ce n’est pas seulement la peur d’affronter les troupes héroïques de l’Ukraine qui pousse les hommes russes à fuir les appels militaires – ils ont aussi peur de leur propre armée.

Il y a eu des embouteillages aux frontières et une ruée vers l’achat de vols hors du pays depuis que le président Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation partielle de la population.

Ramil Shamsutdinov a tué huit collègues russes après avoir été bizuté

Tous les réservistes, essentiellement des hommes en âge de combattre qui ont déjà servi leur temps dans l’armée, peuvent être appelés à se joindre à l’invasion non provoquée de leur voisin par le Kremlin.

Et d’autres jeunes hommes craignent que la conscription totale ne soit envisagée.

Ce qui les attend avant même qu’ils ne posent une botte effilochée sur le sol ukrainien, c’est un régime de terreur.

Depuis l’époque de l’Armée rouge, l’armée russe est réputée pour ses brimades meurtrières et ses cérémonies d’initiation extrêmement violentes.

Le bizutage, appelé «dedovshchina», dans leurs forces armées comprend le viol, la torture et le vol.

Il y a même eu des rapports d’officiers sous-payés forçant de jeunes recrues à travailler comme prostituées.

Cela a poussé les soldats à s’absenter, à se suicider ou même à se retourner contre leurs bourreaux.

Le général Sir Richard Shirreff, ancien commandant suprême adjoint des forces alliées en Europe, a déclaré au Sun : « La raison pour laquelle un grand nombre d’hommes tentent de sortir de Russie est qu’ils ont peur de l’annonce de la conscription générale.

“C’est une armée brutale sans sens de l’honneur ni des valeurs et vos chances de survivre à une guerre dans l’armée russe sont assez faibles.

“Ils n’ont rien fait pour résoudre les problèmes de longue date d’intimidation et de bizutage qui existent depuis l’époque de l’armée soviétique.”

Les forces armées russes sont un hybride de volontaires et de conscrits.

Environ 70 % des militaires d’un million d’hommes se sont enrôlés, tandis que les autres ont été forcés de se battre.

Initiation mortelle

Ce sont les conscrits adolescents qui ont tendance à être harcelés par des vétérans endurcis.

Ils sont souvent issus de milieux plus pauvres parce qu’ils n’avaient pas l’argent pour soudoyer leur sortie du service militaire.

Les avocats avaient l’habitude de faire de la publicité pour aider les citoyens à obtenir un sursis jusqu’à ce que Poutine abolisse cette pratique afin d’augmenter le nombre de troupes.

À l’heure actuelle, tous les hommes russes âgés de 18 à 27 ans doivent effectuer au moins un an de service militaire.

Les histoires d’horreur suffisent à les pousser à échapper à l’appel tant redouté.

Le Moscow Times a raconté en février 2020 comment le soldat Artyom Pakhotin s’était suicidé avec un AK-47 lors d’une séance d’exercices après que le mot “c ** k” lui ait été coupé au front avec une lame de rasoir.

Dans des textos à sa mère, il a déclaré : « Ils me harcèlent ici, m’épuisent psychologiquement et extorquent de l’argent. Je ne vois pas comment je peux continuer.

Un groupe de pression anti-guerre appelé Comité des mères de soldats de Russie a estimé qu’avant la soi-disant « opération militaire spéciale » de Poutine, 44 % des décès dans l’armée russe étaient des suicides.

Un conscrit a affirmé en novembre 2019 qu’il avait tué huit de ses camarades parce qu’il ne supportait plus d’être torturé.

Ramil Shamsutdinov, 20 ans au moment de l’attentat en Transbaïkalie, a écrit dans une lettre ouverte : “Je regrette de ne pas avoir pu me retenir et d’avoir eu recours à cette mesure extrême, mais je n’avais pas d’autre issue.

“Je ne pouvais plus supporter de mauvais traitements.”

Il a été rapporté qu’en 2018, il y avait eu plus de 1 100 condamnations pour abus de pouvoir et 372 pour violences dans l’armée russe.

Promesses non tenues

Le président Poutine avait promis de ne pas envoyer de conscrits au front en Ukraine.

À l’occasion de la Journée internationale de la femme en mars, il a déclaré : « J’insiste sur le fait que les conscrits ne participent pas aux hostilités et n’y participeront pas.

“Et il n’y aura pas d’appel supplémentaire de réservistes”.

Mais comme tant de déclarations de Poutine, cela s’est avéré faux.

Peu de temps après que ses chars ont commencé à arriver en Ukraine, des rapports ont fait état de la capture de conscrits russes mal entraînés.

Certains ne savaient même pas qu’ils étaient en Ukraine jusqu’à ce qu’ils se retrouvent au combat.

Mal équipé

Des soldats russes enrôlés capturés ont raconté comment on leur avait demandé de se battre en Ukraine sans jamais avoir appris à utiliser des mitrailleuses.

D’autres ont déclaré avoir reçu des fusils de la Seconde Guerre mondiale, n’ayant ni eau ni nourriture.

En avril, l’agence de presse Reuters a déclaré que 135 conscrits avaient refusé de participer à l’assaut contre la ville ukrainienne de Marioupol.

Alors qu’une vidéo partagée sur une chaîne de médias sociaux pro-ukrainienne montrait un soldat russe disant : “Nos fusils datent des années 1940 ! Ils ne tirent pas ! Ils envoient des putains d’étudiants ordinaires à la guerre .”

Avec l’arrivée de l’hiver, l’autre menace est les engelures et l’hypothermie.

Il y a eu de nombreux récits de soldats russes n’ayant pas de vêtements appropriés, y compris des bottes ou des chaussettes.

Selon des informations récentes, des enseignants auraient été invités à donner une partie de leur salaire pour acheter « des chaussettes et des sous-vêtements » aux soldats.

Le général Shirreff, qui est l’auteur de War with Russia, déclare : « Les problèmes logistiques vont s’aggraver près de Kherson avec la chute des ponts.

Moral bas

L’armée russe a admis que les conscrits assistent à des actions de première ligne.

Pour cette raison, peu de citoyens russes croient Poutine lorsqu’il dit que les 300 000 réservistes, qui pourraient inclure des officiers âgés de plus de 60 ans, ne se dirigent pas vers les lignes de bataille ukrainiennes.

On estime qu’environ 25 000 Russes ont été tués pendant le conflit jusqu’à présent et que les hauts gradés du Kremlin ont besoin de remplaçants pour repousser les avancées ukrainiennes.

L’effet sur le moral d’une force mal disciplinée, criminelle, kleptocratique et manifestement incompétente est d’aggraver la situation Général Shireff

Le général Shirreff estime que l’envoi à la guerre de ces conscrits mal formés, qui n’ont généralement passé qu’un an dans l’armée, ne fera qu’empirer les choses pour l’armée russe.

Il déclare : « Les réservistes ont peut-être servi un an dans les forces armées, mais ils ne s’engagent pas à entretenir leurs compétences militaires.

«En fait, ils mettront des civils non formés et non testés comme chair à canon.

“L’effet sur le moral d’une force mal disciplinée, criminelle, kleptocratique et manifestement incompétente est de l’aggraver.”

Ils se retrouveront à combattre aux côtés d’assassins et de violeurs.

Cette semaine, il a été signalé que plus de 28 000 prisonniers, y compris ont été libérés des prisons pour combattre en Ukraine.

Ces criminels ont été informés qu’ils seraient libérés après avoir passé six mois en première ligne.

Le général Shirreff conclut: “Poutine est sur le dos et il doit littéralement gratter le fond du baril, donc aller dans les prisons et recruter des violeurs et des meurtriers condamnés.”

