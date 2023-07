À l’intérieur des incroyables vacances en Italie de Holly Ramsay et Adam Peaty alors qu’un couple adoré partage des dîners aux chandelles

HOLLY Ramsay a ravi les fans avec une autre série de clichés adorés mettant en vedette son escapade italienne avec Adam Peaty.

Le couple a fait une démonstration de neige fondante et a récemment été aperçu en train de se câliner lors d’un événement de natation dans le pays européen.

Instagram

Holly Ramsay a ravi les fans en documentant son voyage romantique à Rome avec le nouvel homme Adam Peaty[/caption] Instagram

Elle a capturé le nageur olympique qui avait l’air cool alors qu’il posait contre un mur[/caption] Instagram

Holly est le deuxième enfant aîné du chef Gordon Ramsay[/caption]

La relation du couple n’a cessé de se renforcer depuis qu’ils ont commencé à se fréquenter le mois dernier et ils ont tous deux documenté leur pause super romantique à Rome sur les réseaux sociaux.

Dans ses dernières mises à jour, la fille de Gordon Ramsay, 23 ans, avait l’air élégante dans une mini-robe rose rétro alors qu’elle posait devant l’emblématique place d’Espagne de Rome.

Elle a ensuite capturé la fontaine de Trevi en plein essor avant de documenter le champion olympique de natation Adam, 28 ans, prenant une pose cool à côté d’un photomaton.

Après quelques clichés touristiques d’étals et un événement de natation, l’influenceuse Holly a ensuite donné un aperçu de son style de vacances en prenant un selfie miroir mettant en valeur son haut glamour sans dos.

Elle a ensuite capturé ses talons noirs glamour ornés d’un nœud en cristal alors qu’elle prenait une photo de sa chaussure à côté de celle d’Adam avant leur soirée.

Holly a sous-titré les clichés : « Rome pour le week-end », avant qu’Adam n’ajoute trois cœurs d’amour Emoji blancs.

Auparavant, les tourtereaux avaient apprécié des voyages au Colisée et à la fontaine de Trevi, le couple a encouragé le nageur italien Fabio Scozzoli au Sette Colli 2023.

S’assurant de prendre le temps d’un déjeuner en plein air et d’une journée au musée, Holly et Adam ont terminé leurs vacances avec un dîner au restaurant japonais chic Zuma Rome.

Il y a quelques semaines à peine, The Sun a révélé que la mannequin et influenceuse Holly passait du temps avec Adam, huit fois championne du monde, dans la vaste maison de sa famille à Rock, en Cornouailles.

Une source a déclaré: « Holly est une fille magnifique et Adam a déclenché une conversation sur les réseaux sociaux.

« Il aimait beaucoup de ses photos sur Instagram et il a maintenant fait un pas.

« Ils se voient depuis environ un mois et Adam est maquillé.

« Holly a invité Adam à passer du temps avec elle dans la maison de son père (chef de la télévision) Gordon et de sa mère Tana.

« Cela leur a donné du temps pour eux seuls et leur a fait réaliser qu’ils voulaient devenir plus sérieux. »

Holly est devenue publique avec l’as de l’équipe GB Adam sur Instagram plus tôt ce mois-ci.

Elle a partagé une photo d’elle-même en bikini noir et a déclaré qu’Adam l’avait prise. Elle a posté un autre cliché mettant en vedette le chien d’Adam, Monty.

Ils se sont rencontrés pour la première fois lorsque sa sœur cadette Tilly, 21 ans, concourait aux côtés d’Adam à la télévision Strictly Come Dancing en 2021.

Adam a annoncé en août 2022 que lui et Eiri Munroe, 24 ans – qui partagent un jeune fils – s’étaient séparés.

Il a remporté trois médailles d’or olympiques et deux d’argent et est le détenteur du record du monde de la brasse la plus rapide dans les épreuves de 50 m et 100 m.

Holly est la deuxième aînée des cinq enfants de Gordon et Tana.

Instagram

L’influenceuse a dévoilé sa garde-robe de vacances avec un haut noir dos nu[/caption] Instagram

Elle a capturé les chaussures de la paire avant de se diriger vers le dîner[/caption] Instagram

Le couple a profité d’une journée de visites ensemble[/caption]