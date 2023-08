À l’intérieur des incroyables vacances d’Helen Flanagan à 580 £ par nuit à la Barbade au milieu d’une rangée de restaurants et de la honte des mamans

La star de CORONATION Street, Helen Flanagan, a profité d’une pause incroyable avec ses enfants à la Barbade.

L’actrice, 32 ans, s’est détendue à l’hôtel cinq étoiles Crystal Cove avec ses trois enfants, ses filles Matilda, sept ans, Delilah, son fils de quatre et deux ans, Charlie, qu’elle partage avec son ex-fiancé Scott Sinclair.

Helen a profité des vues saisissantes sur l’océan et des paysages tropicaux de ce magnifique village des Caraïbes en bord de mer.

La star de I’m A Celeb a dépensé environ 580 £ par nuit pour une chambre familiale, qui offre une vue sur l’océan, le jardin ou la piscine.

Helen a diverti ses fans avec une multitude de clichés en bikini.

Mais cela survient quelques jours seulement après que l’actrice a reçu ses ordres de marche d’un café chic pour avoir porté un bikini.

Mais cela n’a pas empêché la star de profiter au maximum du temps chaud à l’étranger alors qu’elle enlevait son haut de bikini pour prendre une douche.

Helen était sous la douche extérieure en bas de bikini noir alors qu’elle se détournait de la caméra et révélait son derrière.

La star du savon ne portait qu’un deux-pièces en or lorsqu’elle a été refoulée du restaurant chic la semaine dernière.

Les spectateurs ont déclaré qu’elle était mortifiée après avoir appris qu’elle n’était pas habillée de manière appropriée pour manger dans le café Kyma du Waves Hotel and Spa quatre étoiles à la Barbade.

Mais un autre vacancier lui a alors épargné les rougissements et est intervenu pour lui prêter une robe.

Le chercheur de soleil nous a dit : « Helen est arrivée au bar Kyma avec ses enfants et prenait un verre à l’extérieur. Il faisait très chaud en début d’après-midi et quand Helen a emmené ses enfants à l’intérieur pour obtenir la climatisation, on lui a dit qu’elle devait se couvrir ou partir.

« Elle avait l’air horrifiée parce qu’elle ne portait qu’un bikini et que les gens la regardaient. Ma sœur avait une robe noire Skims et la lui a prêtée pour qu’elle puisse entrer.

« Elle était tellement reconnaissante parce que c’était un peu gênant.

« C’est un bistrot-café assez haut de gamme, et même si on peut y aller directement de la plage, il faut avoir un t-shirt ou un caftan. Helen s’est assise et a ensuite pris un café avec les enfants.

« Elle a rendu la robe – et une paire de tongs que nous lui avons prêtée – à la réception de l’hôtel avant de partir.

« Elle était un grand sport à propos de tout. »

