Laura Hamilton de A PLACE in the Sun a épaté en bikini alors qu’elle partageait de superbes clichés de ses incroyables vacances de luxe à Chypre sur les réseaux sociaux.

L’animatrice de Channel 4 s’est envolée pour ce pays ensoleillé du Moyen-Orient avec sa famille.

Laura, 40 ans, avait l’air sensationnelle dans son petit bikini à rayures tigrées alors qu’elle posait avec une vue de rêve sur le complexe dans lequel elle séjourne actuellement.

Dans l’ensemble dos nu et bas de bikini, elle affichait sa silhouette tonique et ses jambes fines.

La présentatrice de télévision séjourne à l’hôtel cinq étoiles Annabelle à Paphos.

Elle passe ses journées à profiter du soleil dans un superbe studio avec vue sur la mer et piscine privée.

Les prix de ces chambres commencent à partir de 734,36 £ la nuit.

L’animateur de A Place in the Sun rayonnait vers la caméra tout en portant une paire de lunettes de soleil noires surdimensionnées.

Elle a accessoirisé des bijoux en or, notamment un collier à pendentif et un bracelet en or.

Laura a gardé ses mèches blondes hors de son visage sans maquillage.

L’animateur de A Place in the Sun a sous-titré le message : « Demi-session à Paphos et si chaud pour cette période de l’année ! »

Les fans se sont évanouis devant Laura dans les commentaires.

L’un d’eux a écrit : « Wow, tu es superbe. »

Un deuxième a ajouté : « Cela ressemble à un endroit idéal au soleil pour cette période de l’année. »

Un troisième a commenté : « Vous êtes magnifique, comme toujours ! »

Un quatrième a écrit : « Magnifique, j’adore le bikini sur toi. »

Un cinquième a ajouté : « J’espère que vous vous amusez ! Tu es magnifique.

Elle a ensuite publié de jolies photos avec ses enfants sur ses histoires Instagram.

On peut voir Laura serrer dans ses bras son fils Rocco et sa fille Tahlia, qu’elle partage avec son ex-mari Alex Goward.

Cela survient après que Laura se soit récemment concentrée sur la rénovation d’une nouvelle maison pour elle-même et ses enfants depuis son divorce l’année dernière.

L’année dernière, Laura a annoncé son divorce et a déclaré à ses fans que la nouvelle n’était pas quelque chose qu’elle aurait jamais pensé dire.

Dans un communiqué, elle a écrit : « Nos enfants sont et seront toujours notre priorité numéro un, et nous respecterions la vie privée de notre famille en ce moment. »

Elle a récemment partagé une vidéo sur X(Twitter) à propos de son projet « passion ».

Sa maison parfaite semblait s’assembler à merveille avec l’aide d’experts dans la vidéo.

