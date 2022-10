À l’intérieur des incroyables vacances de Jacqueline Jossa à Dubaï alors qu’elle emmène toute sa famille au “paradis”

JACQUELINE Jossa a donné un aperçu de ses incroyables vacances à Dubaï sur les réseaux sociaux.

La jeune femme de 29 ans s’est envolée pour les Émirats arabes unis avec son “plus proche et plus cher” en guise de célébration d’anniversaire précoce.

Instagram

Jacqueline Jossa fête ses 30 ans à Dubaï avec ses proches[/caption]

jacjossa/Instagram

L’actrice célèbre son anniversaire ce week-end[/caption]

Jacqueline fête ses 30 ans ce samedi et a décidé d’emmener sa famille en vacances pour un moment de détente.

L’actrice a été rejointe par son mari Dan Osborne, la mère de Dan Toni, la mère de Jacqueline Selina et sa sœur Katrina.

Les filles de Jacqueline et Dan, Mia et Ella, sept ans, quatre ans, le fils de Dan issu d’une relation précédente, Teddy, huit ans, et les enfants de Katrina les ont également rejoints.

Elle a partagé une sélection de clichés sur son Instagram pour que 3,5 millions de followers puissent les voir.

En savoir plus sur Jacqueline Jossa DERNIER ADIEU Jacqueline Jossa retrouve la royauté d’EastEnders aux funérailles de Dot Cotton ENDER QUE Jacqueline Jossa rompt son silence sur le retour de Lauren Branning d’EastEnders

Jacqueline a déclaré aux fans: “En gros, j’ai pris l’avant avant mon anniversaire et j’ai emmené mes proches à Dubaï pour célébrer, tous les enfants adorent ça et les adultes.

“C’est juste l’un de mes endroits préférés, le compte à rebours jusqu’à 20 a l’air BIEN !”

Dans un article, elle a partagé une vidéo d’elle-même en train de se détendre au bord de la piscine, avec la légende : “Elle a dit le paradis”, avec un emoji en forme de cœur d’amour blanc.

La maman de deux enfants a partagé une photo de tous les enfants de l’aquarium.





Elle a dit: “Mes meilleurs amis nulle part ailleurs où je préférerais être.”

Une autre a montré Toni jouant aux cartes avec ses petits-enfants au soleil.

Cela survient quelques jours après que la star de la télévision a rompu son silence sur le retour de son ancien alter-ego Lauren Branning à EastEnders.

Jacqueline – qui est sur le point de retourner à Albert Square pour les scènes funéraires de Dot Branning plus tard cette année – a pesé pour savoir si elle reviendrait définitivement.

Rompant son silence sur le rôle, elle a dit aux fans qu’elle “ne sait pas ce qu’elle est autorisée à dire” mais a remercié ses abonnés pour leur soutien.

“Je vois tous vos adorables messages, mais je ne sais pas ce que j’ai le droit de dire, alors je ne dis rien, mais je vous aime”, a-t-elle écrit sur un selfie.

Quelques jours avant, Jacqueline montrait sa silhouette incroyable en bikini alors qu’elle prenait le soleil en vacances.

En savoir plus sur le soleil SOUS-SATIONAL Je suis une maman et j’ai trouvé un moyen bon marché de faire des sandwichs Subway dans la friteuse à air CHEMIN DE NEIGE Les acheteurs se déchaînent pour 5 £ d’assiettes de service de Noël de The Range

La maman de deux enfants a posé alors qu’elle se prélassait au bord de la piscine avec ses enfants, révélant son décolleté et son impressionnant bronzage doré.

Jac a joué Lauren dans EastEnders entre 2010 et 2018.

Instagram

Ella a été émerveillée par tous les beaux poissons de l’aquarium[/caption]

Instagram

Jac a posé pour un adorable cliché avec Dan[/caption]

Instagram

Jacqueline a donné un aperçu de la piscine de son hôtel[/caption]