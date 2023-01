À l’intérieur des incroyables années de rénovation de la maison de Carly Stenson avant les débuts de Dancing On Ice

L’ANCIENNE star de Hollyoaks, Carly Stenson, a laissé les fans dans un état d’excitation lorsqu’elle leur a fait faire une grande visite de sa luxueuse rénovation de maison.

La mère d’un enfant de 40 ans, qui participe à Dancing On Ice cette année, a fièrement montré l’incroyable rénovation de son mari, l’ancienne maison d’enfance de Danny Mac dans le West Sussex.

Le couple, qui s’est rencontré en 2011 et s’est marié en 2017, a entrepris le vaste projet il y a dix ans, ce qui explique pourquoi ils sont si fiers de montrer leurs efforts acharnés.

Dans une série de clichés, Carly a emmené les fans dans un voyage à travers sa maison, avec des photos de la maison ressemblant à un chantier de construction, puis avec les intérieurs en place.

Sur une photo, les fans ont eu droit à une image de la chambre incroyable et luxueuse du couple. Et dans un autre, Carly et Danny ont montré l’extérieur de leur maison alors que le chantier de construction a ensuite montré l’aspect remis à neuf.

Et le souci du détail n’est pas passé inaperçu. Un fan a déclaré: “Une telle finition magnifique.”

Alors qu’un autre a dit: “Parfait .. J’adore ces gars, c’est ce que je voulais.”

La maison, qui a maintenant été surnommée la future maison du couple, est l’endroit où Danny, 35 ans, a grandi lorsque sa famille a déménagé à Sussex en 1993. Et sa mère a emménagé dans la maison voisine en 2019.

Danny a récemment révélé qu’ils reconstruisaient également l’annexe qui comprend une kitchenette, un coin salon et une salle de bains.

Lorsque le couple a commencé à partager son travail de construction sur les réseaux sociaux, Carly a déclaré : « Suivez le voyage d’une vie avec notre projet de construction de maison. Un plan sur 10 ans qui se concrétise enfin… espérons-le.

Mais ce n’est pas la seule chose que Carly passe son temps à faire. L’actrice, qui a troqué le petit écran pour le théâtre du West End, a maintenant été annoncée comme candidate à l’émission Dancing On Ice d’ITV.

Parlant de rejoindre la programmation 2023 de l’émission, elle a récemment déclaré: “Je suis tellement excitée d’apprendre à danser … sur glace.”

Elle a ajouté: “Je suis terrifiée mais j’ai hâte – je veux juste profiter au maximum de toute cette expérience.”

