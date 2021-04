Le garçon bâillonné hurlait de douleur alors que les adultes le maintenaient et le fouettaient à tour de rôle pour « chasser les démons ».

L’enfant de neuf ans – David Kazantsev – est mort après que ses parents aient été parmi ceux qui l’ont torturé pendant «l’exorcisme» perpétré par une secte nommée les Disciples de Jésus-Christ.

David Kazantsev, neuf ans, est décédé après avoir été retenu et torturé par des membres d’une secte religieuse – y compris ses propres parents Crédit: East2west News

Après la mort de David en 2019, d’autres vidéos d’« exorcismes » ont été révélées en Russie – y compris celle-ci à Volgograd l’année dernière Crédit: MTV.Online

La tragédie de 2019 est l’un des nombreux cas horribles en Russie qui ont conduit l’Église orthodoxe russe à mettre en garde contre les exorcismes de bricolage.

Un éminent ecclésiastique, Mgr Hilarion, doit publier un ensemble de règles «unificatrices» pour de tels rituels.

L’église a averti que chasser les démons ne devrait être tenté que sous la direction de prêtres qualifiés «spirituellement forts».

Mais dans toute la Russie, des gens sont déjà morts dans des circonstances horribles alors qu’un engouement pour l’exorcisme a balayé le pays depuis l’effondrement de l’Union soviétique.

Corps mutilé dans les bois

Après la mort de David, des membres de la secte auraient prié à côté de son corps pendant deux jours en cherchant à le «ressusciter».

Lorsque cela a échoué, son corps a été secrètement enterré dans une forêt près d’un lac à Ekaterinbourg, et n’a été retrouvé que grâce à un appel à la police par la tante concernée de l’enfant.

Le parc où le corps brutalisé de David a été retrouvé par des flics après que des membres de la secte l’aient tué Crédit: East2west News

Les experts légistes ont déclaré qu’il était mort d’asphyxie et que d’horribles marques de fouet étaient visibles sur son corps.

En février, son père Ivan Kazantsev, 40 ans, et la chef de secte Zemfira Gainullina, 50 ans, ancienne vendeuse, ont tous deux été condamnés à un traitement médical obligatoire, une punition typique dans de tels cas.

Un expert des cultes religieux en Russie, le Dr Alexander Neveev, a déclaré: «Dans cette secte, on croyait que le péché devait être éliminé des enfants.

«Il fallait combattre le diable.

Les enquêteurs fouillent l’appartement où David a été tué avant d’être jeté dans le parc Crédit: East2west News

Zemfira Gainullina a été condamnée à un « traitement médical obligatoire » pour sa participation à sa mort Crédit: East2west News

«Lorsque vous punissez un enfant, vous ne devez pas prêter attention à sa souffrance, car en enfer, il souffrira encore plus.

« Bien sûr, une personne dont la tête est remplie de telles absurdités n’est tout simplement pas capable de comprendre qu’un enfant ne devrait pas être blessé. »

‘Satan est assis en eux’

Pourtant, la Russie conserve une propension à croire aux mauvais esprits et, par exemple, le chamanisme survit et prospère même dans certaines régions, dont la Sibérie.

Dans l’Église orthodoxe également, un prêtre nommé Ilia Semiletov a fait face à un tribunal religieux après avoir baptisé «violemment» une fillette terrifiée de deux ans qui – il le croyait évidemment – était possédée par le diable.

Ilia Semiletov a été filmée en train d’effectuer un baptême « violent » en 2018 Crédit: East2west News

Des séquences vidéo troublantes semblaient le montrer en train de forcer la petite fille sous l’eau Crédit: East2west News

La paroissienne inquiète Liliya Reznikova a déclaré que le prêtre lui avait dit que les enfants devaient être «brisés» pendant le rituel du baptême parce que: «Satan est assis en eux».

Elle a dit: «Je me souviens à quel point j’avais peur quand il a commencé à dire ce non-sens.»

Un autre cas alarmant impliquait une chamane – également appelée sorcière – nommée So Dyavor, 59 ans, qui a pratiqué un exorcisme sur un garçon de quatre ans souffrant de pneumonie dans le village de Sergeevka, dans l’est de la Russie.

Les parents du garçon, Dmitry Kazachuk, se sont tournés vers elle et son mari «guérisseur» pour une «cure non traditionnelle» à sa maladie insoluble.

Dmitry Kazachuk n’avait que quatre ans lorsqu’il est mort lors d’un exorcisme Crédits: Lifenews

Cela fait écho à une tendance qui voit un nombre surprenant de personnes prêtes à croire aux guérisseurs et aux chamans qui annoncent leurs services dans les journaux locaux ou sur Internet.

Elle a décidé que le petit garçon maladif était possédé par Lucifer en raison des «péchés de ses parents».

Elle a ordonné à la mère et au père de sortir de la pièce pendant qu’elle chassait le diable.

Mais quand ils sont revenus, Dmitry était allongé sur le sol, mort.

Le chaman So Dyavor a effectué le rituel mortel sur le petit garçon, qui souffrait de pneumonie Crédit: NTV

Un homme d’église Alexei Rogozhin a décrit cet exorcisme comme un «péché mortel».

Il a averti qu’après sept décennies de communisme, alors que la religion avait été pratiquement interdite, les gens étaient trop disposés à se tourner vers «des chamans, des sorcières, des guérisseurs et d’autres pratiques non religieuses» au lieu de rechercher des «miracles bibliques».

Pourtant, même à l’époque tsariste, lorsque l’église était toute-puissante, il y avait de la vénération pour des saints fous tels que le moine Grigory Rasputin, qui tenait la cour royale sous son emprise, offrant des «remèdes» au prince héritier Alexey.

Bâton de hockey battant

Aujourd’hui, d’autres reprochent à un service de santé en difficulté de ne pas s’attaquer aux maux physiques et mentaux.

Mais souvent, ceux qui tentent d’exorcismes à domicile créent eux-mêmes des traumatismes physiques et psychologiques chez les personnes qu’ils croient aider.

Un coiffeur russe populaire a été arrêté pour avoir «torturé» son fils Anton, alors âgé de 12 ans, après avoir été convaincu qu’il était possédé par le diable.

Maya Mayer aurait battu son fils avec un bâton de hockey sur glace pendant un mois d’abus Crédits: East2West

Maya Mayer, 31 ans, a attaché et battu le garçon avec un bâton de hockey sur glace pendant «un mois d’abus» visant à exorciser les mauvais esprits, selon des informations.

Elle lui a injecté des analgésiques et des sédatifs pour qu’il ne crie pas pendant les raclées.

Après que la police soit entrée par effraction dans la chambre d’hôtel qu’ils partageaient à Nizhny Novgorod, le garçon leur a dit: «Elle n’arrêtait pas de dire que… elle chassait les démons de moi…

«Elle pourrait me frapper dix fois et même plus.

Le fils de Maya, Anton, n’avait que 12 ans au moment de son cauchemar Crédits: East2West

« Voici [the traces] de la façon dont elle m’a attaché et le reste a été fait avec un bâton de hockey.

Il était «émacié» et «couvert d’ecchymoses», y compris sous les yeux et sur la poitrine.

La tante du garçon, Olga Kurgozheva, a déclaré: « Le plus triste, c’est qu’Anton lui-même croit qu’il y a des démons en lui. »

Le garçon s’est rétabli depuis, mais à l’époque il a semblé le confirmer, disant dans son récit obsédant: «Je n’ai pas pleuré.

Maya a également été condamnée à suivre un traitement médical après avoir comparu devant le tribunal Crédits: East2West

«J’ai un faible seuil de douleur.

«J’ai moi-même remarqué quand les démons sont venus aussi.

«La couleur de mes yeux a changé, le teint.

«Et les élèves sont devenus géants.

Le plus triste, c’est qu’Anton lui-même croit qu’il y a des démons en lui. Olga Kurgozheva, la tante d’Anton

«Elle a injecté quelque chose, peut-être que ce n’était pas douloureux pour moi.

«C’est à ce moment-là que les démons sont partis.

La femme a été condamnée à suivre un traitement médical obligatoire et le garçon a été adopté par des proches.

Fille éventrée

À Volgograd, les parents Alexander et Natasha ont publié l’année dernière une vidéo d’eux-mêmes en train de retenir leur fils de dix ans, Ilya, dans le but de chasser ses démons.

Ils ont exorcisé l’enfant de dix ans avec de l’ail et de l’eau bénite.

Une femme nommée Natasha a été filmée en train de retenir son fils, Ilya, lors d’un exorcisme à Volgograd l’année dernière Crédit: MTV.Online

Les parents ont demandé l’aide des médias locaux pour faire face à «l’obsession des démons» de leur fils.

Un autre cas choquant s’est produit à Voronej où les parents ont tué leur fille Alexandra, âgée de 26 ans, en essayant «d’expulser Satan» de son corps.

Ils lui ont battu les joues, l’ont jetée par terre et l’ont traînée par les cheveux.

Ils l’ont forcée à boire cinq litres d’eau bénite, ce qu’elle a refusé, ce qui a provoqué de nouveaux passages à tabac.

Sergey Koshimbetov et Elena Antonova ont horriblement torturé et tué leur fille Crédits: East2West

Alexandra avait 26 ans lorsqu’elle a été obligée de boire des litres d’eau bénite et a été battue à mort Crédits: East2West

La sombre scène de crime où Alexandra a été tuée pendant l’exorcisme Crédits: riavrn

La mère Elena Antonova, alors âgée de 49 ans, s’est fracturée les intestins et a sauté sur sa fille, tout comme son mari, chauffeur de bus, la tuant finalement.

Un rapport a déclaré: « Le couple a enveloppé le cadavre et l’a mis dans leur lit – et ils ont dormi de chaque côté. »

Ils ont dit à d’autres proches qu’Alexandra «dormait» et qu’elle serait ressuscitée dans trois jours.

Ils ont été démasqués dans l’affaire de 2011 après que la grand-mère de la victime a appelé la police.

Elena a comparu au tribunal avec une bible et, comme son mari, a été condamnée à un traitement psychiatrique obligatoire pour le meurtre rituel.

Bébés étranglés

À Kudymkar l’année dernière, un père est allé travailler pour le service public de chauffage local.

À son insu, sa femme Anna Goleva, 32 ans, une enseignante qualifiée, a étranglé deux de leurs quatre enfants âgés de cinq et un ans.

Deux autres enfants ont survécu en se cachant de leur mère.

La maison de Kudymkar où deux enfants ont été assassinés par leur mère qui tentait de chasser les démons Crédits: East2West

Sa tante Valentina a déclaré: «Elle a dit aux médecins qu’elle sauvait ses enfants des démons.»

La femme s’est suicidée par la suite à l’hôpital avant que son cas ne fasse l’objet d’une enquête approfondie.

Le mari désemparé avait besoin de conseils.

Dans un autre cas, un homme d’âge moyen a été étouffé par sa mère après s’être intéressé à l’occulte.

La police près de la maison familiale où les enfants ont été étranglés à Kudymkar Crédit: Veronika Kazantseva / AIF

L’exorciste notoire Sergei Romanov a été arrêté l’année dernière après que la police anti-émeute a pris d’assaut son monastère dans l’Oural.

Défrocké par l’église, il était un ancien policier et un meurtrier condamné accusé de diriger une secte.

Il est soupçonné d’abus physiques et psychologiques envers des dizaines d’enfants qui vivaient dans son monastère où il a appris à ses fidèles à être prêts à «mourir pour la Russie».

Il a été accusé d’avoir persuadé des mineurs de se suicider

Les nouvelles orientations de l’Église orthodoxe russe n’ont pas encore été rendues publiques, mais visent à souligner les conditions dans lesquelles l’exorcisme peut avoir lieu correctement.

«Les gens veulent devenir chamanes, sorcières et guérisseurs parce qu’ils se sentent impuissants», a déclaré la psychologue Natalia Dikova.