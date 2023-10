À l’intérieur des grottes des témoins de Grande-Bretagne – y compris un hangar si agréable qu’un couple s’y est MARIÉ

CES trois incroyables bars d’arrière-cour sont en lice pour être nommés Pub Shed britannique de l’année 2023.

D’un incroyable pub sur le thème d’une caserne de pompiers à un bar irlandais traditionnel, ces cavernes d’hommes sont la crème de la crème.

La Engine House est basée sur une station où le propriétaire travaillait avec son père. Crédit : SWNS

Le Nag’s Head est un hommage à Only Fools & Horses Crédit : SWNS

L’Irish Pirate de Cornwall possède tous les atouts d’un pub irlandais traditionnel et a organisé un mariage Crédit : SWNS

Le trio de superbes cabanons de pub s’affrontera désormais pour être couronné vainqueur du concours national de cette année, le 11 novembre.

Ils incluent un hommage à Only Fools & Horses appelé Nags Shed, dans le Staffordshire, avec une machine de jeux d’arcade rétro Trotters Independent Trading.

Lee Doherty, qui a construit l’Irish Pirate, s’est même marié dans son hangar en juin de cette année après avoir construit son bar pendant la pandémie.

Il a ajouté : « Je suis tapissier de métier et je travaillais depuis mon abri de jardin, puis le covid a frappé et le monde s’est arrêté et comme le dit ma bonne dame, je ne peux pas rester assis une minute.

« J’ai donc décidé de faire quelque chose avec mon atelier, car je suis un Irlandais vivant en Cornouailles, quel meilleur nom que The Irish Pirate avec un thème Guinness et Cornish.

« Nous visitons tous les deux régulièrement l’Irlande et je récupère toujours des souvenirs, en particulier tout ce qui concerne Guinness en rapport. »

Après avoir continué à ajouter des éléments à sa caverne d’hommes au fil des ans, Doherty a déclaré qu’il doutait qu’elle soit un jour complètement terminée.

The Engine House, dans le Hampshire, est basé sur une caserne de pompiers où un pompier à la retraite travaillait avec son père – et possède son propre service de pompiers maison nommé Brews.

L’Irish Pirate, à Cornwall, dégage une atmosphère chaleureuse de pub irlandais avec une décoration en bois et est orné de souvenirs Guinness, notamment une table de billard et un jeu de fléchettes.

L’ancien pompier Kevin Francis a construit la grotte de l’homme Engine House en 2017 après que sa femme lui ait dit de vider ses souvenirs du loft.

Il a déclaré : « Pour moi, cela a été un endroit idéal pour me détendre et réfléchir aux bons moments que j’ai passés dans les pompiers, mais aussi pour pouvoir partager avec les autres.

« Le bar et les tabourets proviennent de la caserne de pompiers de Basingstoke avant qu’elle ne soit démolie pour faire place à la nouvelle caserne, et je brasse également mes propres bières pour les pompiers. »

Même s’il a récemment pris sa retraite des pompiers après plus de trois décennies et a rejoint le service d’ambulance, Francis a déclaré qu’il ne peindrait pas les portes en vert.

Shane Rankin est le cerveau derrière The Nags Shed, qui dispose également d’un bar entièrement fonctionnel, d’un coin salon, d’un jeu de fléchettes et de téléviseurs grand écran.

Il a dit qu’il voulait rendre hommage au point d’eau préféré des Trotters, The Nag’s Head, de la comédie classique Only Fools & Horses.

Shane a ajouté : « Nous étions assis dans notre local ce jour fatidique lorsque l’annonce de Covid est arrivée selon laquelle tous les établissements fermaient le soir même.

« En tant que fervents amateurs de pub, nous étions désemparés et avons déclaré que personne ne nous empêcherait d’entrer dans le pub », alors nous avons construit le nôtre. »

On estime qu’il y a plus de 2 millions de jardins pubs et les bars sont désormais opérationnels après que leur popularité ait explosé pendant la pandémie.

