À l’intérieur des «ghettos de style nazi» malades de la Russie où les Ukrainiens sont «forcés de travailler ou de se battre» et infectés sont «laissés mourir»

Des MILLIERS d’Ukrainiens sont hébergés dans les effrayants camps de filtration « de style nazi » de Poutine où ils sont « forcés de travailler ou de se battre en première ligne » et les « malades sont laissés pour morts ».

Un rapport obsédant partagé avec The Sun par le site d’enquêtes militaires ukrainien Molfar a révélé les conditions choquantes des camps de détention qui ont été comparées aux ghettos juifs brutaux de la Seconde Guerre mondiale.

Les images montrent une salle d’isolement de la tuberculose où des patients auraient été enfermés à l’intérieur 1 crédit

Des enfants sont vus dans des « camps de rééducation » où ils seraient nettoyés de leur héritage ukrainien

Des fosses communes à Bucha révèlent les horreurs infligées aux Ukrainiens lors de l’invasion de Vlad Crédit : EPA

Un camp de réfugiés a également été installé en Russie sur un site autrefois utilisé pour démanteler des armes chimiques 1 crédit

Un réseau de camps sinistres a été mis en place dans les zones d’Ukraine occupées par la Russie pour « filtrer » les civils, selon le médiateur ukrainien pour les droits de l’homme à Lyudmyla Denisov.

Les déportés se font prendre leurs empreintes digitales, leurs téléphones sont vérifiés et des documents leur sont retirés à leur arrivée dans le but de découvrir des combattants ukrainiens – dont beaucoup ne sont jamais revus.

Ceux qui restent reçoivent des certificats qui leur permettent de voyager dans les zones autour du camp ou à l’intérieur et à l’extérieur de la ville – tandis que d’autres sont chargés dans des trains et emmenés dans des régions reculées de Russie, indique le rapport.

Des images choquantes de l’intérieur des camps montrent des gens entassés dans des tentes et des bâtiments vides, certains affamés avec un seul repas par jour.

Les rapports suggèrent également que la tuberculose sévit dans tous les camps, les personnes infectées sur un site étant enfermées dans un gymnase scolaire et privées de soins médicaux essentiels.

La Russie a nié avoir déplacé de force des Ukrainiens vers la Russie via les camps et affirme que les déportations sont plutôt des évacuations.

Les camps partagent des parallèles choquants avec les ghettos juifs de la Seconde Guerre mondiale, où des millions de personnes ont été ségrégées et persécutées avant d’être chargées dans des trains et envoyées dans les camps de la mort d’Hitler.

Beaucoup sont morts de maladie et de famine ou ont été tués par des soldats SS maléfiques dans 1 142 ghettos dans les territoires de l’Est occupés par l’Allemagne nazie.

Une exclusivité glaçante de Sun a révélé des fuites de documents d’espionnage effrayants, qui montraient les plans de Poutine pour un « nettoyage total » de l’Ukraine dans sa tentative de gagner la guerre.

Les ordres du service de renseignement russe du FSB sont venus « du plus haut niveau » et parlaient de « terreur de porte à porte » où « les gens seront détenus chez eux la nuit pendant le couvre-feu et transférés vers les territoires russes – des camps de concentration et pire. ”

Chaque fois que les forces de Poutine sont repoussées, de nouvelles preuves émergent de l’horreur qu’elles ont infligée à la population ukrainienne.

Les fosses communes de civils massacrés par les troupes russes, d’autres ont marché vers leur mort sous la menace d’une arme, les chambres de torture et l’angoisse persistante des parents ukrainiens dont les enfants ont été enlevés témoignent tous des plans de Poutine.

Une enquête du Sun a également exploré le réseau de voleurs d’enfants diaboliques de Poutine qui transforment des enfants ukrainiens en « zombies russes » dans des « camps de rééducation » de style nazi.

Les enfants à l’intérieur des camps auraient été soumis au processus de « zombification de l’information » pour les débarrasser de leur héritage ukrainien et les rendre « pro-russes ».

Lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU l’année dernière, le représentant de l’ONU pour l’Ukraine, Serhiy Kyslytsia, a comparé la réinstallation forcée d’Ukrainiens dans de tels camps avec les actions de l’Allemagne nazie.

CAMPS ENFER

Il semble que les plans sinistres de Poutine se déroulent maintenant dans les zones d’Ukraine occupées par la Russie après que ses troupes n’ont pas réussi à prendre Kiev dans les premiers jours de l’invasion, selon le rapport.

La plupart des centres de détention sont apparus dans la région de Donetsk après avoir été installés dans d’anciennes écoles, salles de sport, postes de police et centres communautaires.

Des images montraient des hommes, des femmes et des enfants de Marioupol bombardé photographiés dans un camp de Donetsk blottis dans des tentes prêts à être « enregistrés ».

L’agence de presse russe TASS a affirmé que les sauveteurs russes héroïques avaient offert leurs propres téléphones pour que les réfugiés puissent appeler leurs proches dans le camp, avec trois repas par jour fournis et des soins « 24 heures sur 24 » par des médecins et des psychologues disponibles.

Le rapport choquant de Molfar brosse cependant un tableau très différent des conditions à l’intérieur des « ghettos » malades de Vlad.

Un camp de détention à Marioupol aurait hébergé un grand nombre d’hommes pendant deux semaines en ne leur donnant qu’un repas par jour alors qu’ils étaient obligés de dormir par terre et dans les couloirs.

Encore plus choquants sont les rapports d’épidémies de tuberculose parmi les détenus, une infection bactérienne pseudo-grippale qui peut tuer si elle n’est pas traitée.

Selon le rapport, les personnes atteintes de tuberculose détenues à l’école de Bezimenne, près de la ville de Marioupol, ont été enfermées dans un gymnase de l’école maintenant utilisé comme salle d’isolement.

Il est allégué que les malades se sont vu refuser des soins médicaux et ont été laissés pour morts après avoir été piégés à l’intérieur.

Un certificat aurait été remis aux détenus leur permettant de se déplacer dans la ville où se trouve le camp de filtration 1 crédit

Des images satellites montrent des tentes dans le camp russe de réfugiés de Marioupol au 22 mars 2022 1 crédit

Certains ont été placés à l’intérieur de tentes de base en attendant leur « enregistrement » 1 crédit

Des images de l’intérieur des camps montraient des conditions exiguës où beaucoup dormaient par terre et dans les couloirs 1 crédit

Quiconque tente de s’échapper est arrêté et battu avec un homme qui serait mort des suites de ses blessures dans un camp du village de Kozatske.

En décembre, le Bureau de la Commission des droits de l’homme des Nations unies a signalé que les services de sécurité russes avaient fait disparaître de force une femme qui avait échoué au « processus de filtrage ».

De sinistres camps de réfugiés sont également apparus dans certaines parties de la Russie, nombre d’entre eux étant hébergés sur un site utilisé pour la destruction d’armes chimiques dans les années 50 et 60.

On pense que plus de 65 000 acres de forêt à Leonidovka ont été polluées par le démantèlement des armes où l’eau, le sol et la flore ont tous été testés positifs pour l’arsenic et d’autres métaux lourds toxiques.

Leurs mouvements à l’intérieur et à l’extérieur du camp sont contrôlés par des images montrant le site entouré de hautes clôtures et d’une seule porte d’entrée et de sortie.

Les Ukrainiens se voient également « proposer un emploi » dans les camps avant d’être embarqués dans des trains à destination de régions reculées de Russie telles que Rostov et Krasnodar.

Ils auraient reçu des documents leur interdisant de quitter la Russie pendant deux ans, certains étant envoyés jusqu’en Sibérie et dans le cercle polaire arctique, selon des informations en Ukraine.

S’adressant au site d’information ukrainien Ukrinform, Lyudmila Denisova a déclaré qu’un témoin avait rapporté que 300 Ukrainiens avaient été embarqués dans un train à destination de la Sibérie.

La déportation forcée ou le transfert de tout ou partie d’un territoire occupé constitue un crime de guerre au sens de la Convention de Genève de 1949.

Selon Dmytro Lubinets, le commissaire aux droits de l’homme du Parlement ukrainien, au moins 2 millions 800 000 Ukrainiens ont été expulsés ou forcés de partir vers la Russie depuis février 2022.

Les Nations Unies estiment qu’il y a 2,5 millions d’Ukrainiens qui ont été expulsés de force vers la Russie.

Il y a quelques jours à peine, Poutine a signé un décret qui donne aux Ukrainiens vivant dans les zones contrôlées par la Russie une voie vers la citoyenneté russe.

Mais ceux qui refusent seront traités comme des citoyens étrangers, ce qui pourrait les exposer au risque d’être expulsés.

La vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Malyar, a accusé cette semaine la Russie d’essayer de changer ce qu’elle a appelé « la composition ethnique » du territoire occupé en faisant venir des colons de régions reculées de Russie tout en expulsant des personnes soupçonnées d’être pro-ukrainiennes.