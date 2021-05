À l’intérieur des fêtes à la piscine nues de Bill Gates, des affaires et de l’amitié avec Jeffrey Epstein après l’annonce d’un divorce à la bombe

IL ressemblait à l’ultime geek de l’informatique – un génie à lunettes qui a écrit son premier logiciel à seulement 13 ans.

Maintenant, une image très différente de Bill Gates est apparue après avoir admis avoir eu une liaison avec un employé il y a 20 ans et aurait poursuivi d’autres employés féminins.

À l’intérieur des fêtes nues à la piscine de Bill Gates, des affaires et de l’amitié avec Jeffrey Epstein après l’annonce de son divorce à la bombe Crédits: Getty Images – Getty

Le fondateur de Microsoft, âgé de 65 ans, a également été battu par d’autres allégations concernant ses liens avec le pédophile Jeffrey Epstein. Il y a des questions sur la raison pour laquelle il a rencontré le délinquant sexuel condamné maintenant décédé alors qu’il aurait connaissance de son passé pervers.

Et l’image du mariage du gourou de la technologie avec sa femme Melinda, qui semblait solide alors qu’ils formaient un couple puissant de 91 milliards de livres sterling en mission pour sauver la planète, s’est effondrée alors qu’ils se dirigent vers les tribunaux de divorce.

Des sources affirment que Melinda, 56 ans, était en colère que son mari se soit rendu au domicile du milliardaire financier Epstein à New York et ait entamé une procédure de divorce une fois que ses liens avec lui sont devenus publics en 2019.

Depuis l’annonce de son divorce il y a un peu plus de quinze jours, les débuts de Gates ont fait l’objet d’un examen minutieux. Selon ses biographes, il aimait les fêtes nues à la piscine avec des strip-teaseuses et était un coureur de jupons dans sa jeunesse.

Le journaliste James Wallace, qui a écrit Overdrive: Bill Gates et la course pour contrôler le cyberespace, a déclaré: «Beaucoup de ces enfants de Microsoft étaient de jeunes gens portant des t-shirts tachés de pizza et travaillant sur du code logiciel.

T-SHIRTS TACHÉS PIZZA

«Ensuite, ils organisaient des soirées assez sauvages, où ils sortaient chercher des strip-teaseuses à Seattle et les amenaient chez Gates.

«Il n’était pas un garçon de chorale à l’époque. Gates a cofondé Microsoft en 1975, à seulement 20 ans, avec son ami d’enfance Paul Allen après avoir quitté l’université.

Il a fait de l’entreprise la plus grande société de logiciels au monde et Gates vaut maintenant environ 93 milliards de livres sterling. Le livre de Wallace décrivait les prétendues parties nues au domicile de Gates.

Il a dit que le génie de l’informatique «visiterait l’une des boîtes de nuit entièrement nues de Seattle et embaucherait des danseurs pour venir chez lui et nager nu avec ses amis dans sa piscine intérieure».

Le journaliste allègue également que sa «femme» a mis à rude épreuve ses premières fréquentations avec Melinda, avec qui il a commencé à sortir en 1987.

Gates s’amuse avec les jeunes fêtards en 2010 Crédits: Getty

Il a écrit: «Il a continué à jouer sur le terrain pendant un certain temps, surtout quand il était en déplacement pour affaires, quand il frappait fréquemment des femmes journalistes qui couvraient Microsoft.

«Melinda était bien consciente de la féminisation de Gates, et leur relation était chaude et froide. À un moment donné, ils ont rompu pendant près d’un an.

Le couple s’est finalement marié en 1994 à Hawaï et Gates se serait vanté auprès de ses amis de ne pas s’être égaré pendant leur mariage. Mais cette semaine, il est apparu qu’il avait trompé Melinda en 2000 en voyant l’un de ses employés.

Plus tard, le conseil d’administration de Microsoft a enquêté sur ses liaisons parce que sortir avec un membre du personnel pouvait être considéré comme «inapproprié».

Un porte-parole de Bill Gates a confirmé à The Sun: «Il y a eu une liaison il y a près de 20 ans qui s’est terminée à l’amiable. La décision de Bill de quitter le conseil d’administration n’était en aucun cas liée à cette question.

BLESSER LEUR CRÉDIBILITÉ

On peut dire avec certitude que Gates avait flirté avec au moins un employé avant cet incident, car il a commencé à sortir avec Melinda alors qu’elle était jeune chef de produit chez Microsoft.

Le New York Times a affirmé dimanche qu’il s’agissait d’un modèle de comportement qui se répéterait dans les décennies à venir.

Une femme anonyme du personnel de la Fondation Bill et Melinda Gates, qui a distribué près de 40 milliards de livres sterling de subventions caritatives depuis 2000, a affirmé qu’il lui avait dit à voix basse: «Je veux vous voir. Voulez-vous dîner avec moi?

Un autre rapport alléguait que Gates avait demandé à un employé de Microsoft de sortir en 2006 après avoir présenté une présentation de travail.

Le New York Times a déclaré: «Plusieurs personnes ont déclaré que, pendant leur mariage, M. Gates avait eu un comportement lié au travail qui, selon eux, était inapproprié pour une personne à la tête d’une grande entreprise cotée en bourse.»

Gates avec le pédophile Jeffrey Epstein, qui s’est suicidé en 2019 Crédit: Document via le New York Times

Un autre rapport alléguait que Gates avait demandé à un employé de Microsoft de sortir en 2006 après avoir présenté une présentation de travail. Crédit: AP

Son porte-parole a nié que Gates ait maltraité le personnel. Pendant ce temps, d’autres détails sur l’étendue de la relation de Gates avec Epstein ont perplexe de nombreux observateurs qui se demandent pourquoi le philanthrope aurait quelque chose à voir avec un délinquant sexuel condamné.

Les deux hommes se sont connus pour la première fois en janvier 2011, trois ans après qu’Epstein a été condamné pour avoir procuré un enfant à des fins de prostitution.

Gates s’est rendu à 20 heures dans la maison géante de 40 pièces du conseiller financier dans l’Upper East Side de New York et y a passé plusieurs heures. Le Dr Eva Andersson-Dubin – une ancienne Miss Suède et ex-petite amie d’Epstein – était également présente avec sa fille de 15 ans.

Epstein s’est ensuite vanté de la réunion dans des courriels adressés à un ami, vu par le New York Times, écrivant: «Bill est génial.»

Pendant ce temps, Gates aurait informé ses collègues qu’il trouvait le style de vie du financier «assez intriguant». C’était la première d’une série de rencontres entre le génie de l’informatique et le délinquant sexuel – y compris un voyage à bord de son jet privé.

MARIAGE « IRRETRIEVABLEMENT CASSÉ »

Gates admet que c’était «une erreur de jugement» d’avoir rencontré l’homme d’affaires en disgrâce, et son porte-parole dit que le commentaire «intrigant» était une référence au décor d’Epstein. Il y a des allégations, démenties par Microsoft, selon lesquelles Gates a même demandé à Epstein des conseils pour mettre fin à son mariage avec Melinda.

La féministe Melinda était particulièrement fâchée par ses relations avec le terrifiant Epstein – et aurait commencé à parler aux avocats du divorce après la publication d’un exposé sur l’amitié en 2019.

Parlant de la décision de Melinda de divorcer, une autre source a déclaré au magazine People: «Epstein est définitivement un point sensible. C’est long pour que les problèmes s’aggravent.

«Elle était totalement opposée à ce qu’elle considérait comme des transactions louches et à d’autres problèmes qu’il souhaitait aborder dans le domaine des affaires. Elle n’avait pas non plus peur d’en parler. Melinda a finalement demandé le divorce de son mari de 27 ans ce mois-ci, affirmant dans les documents judiciaires que son mariage était «irrémédiablement brisé».

Ils ont déclaré dans une déclaration commune: «Nous ne croyons plus que nous pouvons grandir ensemble en tant que couple dans cette prochaine phase de notre vie.» Le couple, qui a trois enfants adultes, est maintenant engagé dans des discussions avec des avocats au sujet de la scission, qui est destinée à être l’une des séparations les plus coûteuses de tous les temps.

Bill photographié alors qu’il était en charge de Microsoft dans les années 80 Crédits: Getty

Aucune raison de la séparation n’a été donnée, malgré des fuites – apparemment du côté de Melinda – suggérant que toute la famille était «furieuse» à Gates.

Selon des informations aux États-Unis, c’est Melinda qui a mis fin aux relations de Gates avec Epstein en septembre 2013. Elle aurait visité la maison de ville d’Epstein à New York avec son mari et exprimé à quel point elle était mal à l’aise avec lui pour se rapprocher du condamné sexuel. .

Epstein s’est suicidé en prison en août 2019, des semaines après avoir été arrêté pour une multitude de nouvelles accusations de trafic sexuel.

Il n’y a aucune suggestion d’actes répréhensibles de la part de Bill Gates et il nie avoir assisté à des fêtes d’Epstein. Un porte-parole de Gates a insisté sur le fait qu’il avait rencontré Epstein parce qu’il «prétendait pouvoir apporter des milliards de dollars à la philanthropie».

Bill et Melinda ont rédigé un «contrat de séparation» et il a déjà donné des milliards d’actions à son ex-épouse. Un ancien employé anonyme a affirmé que le couple vivait dans des ailes séparées de leur manoir de 70 millions de livres sterling à Washington ces dernières années.

Bill et Melinda ont rédigé un « contrat de séparation » Crédits: Getty

Un autre initié a suggéré qu’un «combo de choses» avait contribué au divorce des Gates, y compris leur plus jeune fille, Phoebe, qui avait 18 ans l’année dernière.

Ils ont dit: «Personne ne voudra inviter plus d’examen, car cela nuira à leur crédibilité.»

Mais avec un nouvel accent sur l’amitié de Gates avec Epstein et sa relation avec le personnel, le milliardaire doit se préparer à des questions plus inconfortables à venir.