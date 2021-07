À l’intérieur des festivals d’abattage d’animaux écoeurants – des taureaux brûlants aux chiens brûlés au chalumeau

Des MILLIERS de chiens ont été brutalement tués dans le cadre du festival de la viande de chien de Yulin le mois dernier – mais l’événement controversé est loin d’être le seul au monde.

Des militants des droits des animaux et des célébrités ont condamné le marché annuel de la « nourriture », y compris Ricky Gervais, qui a qualifié les tueurs canins de « sales putains de psychopathes ».

Plus de 1 000 chiens auraient été tués lors du festival de la viande de chien de Yulin cette année Crédit : NOTODOGMEAT

Les chiens adultes ont été vendus 100 £ pour être bouillis dans des soupes et des ragoûts Crédit : NoToDogMeat/Fourni

Le Sun a révélé les horreurs à l’intérieur d’une « ferme secrète d’abattage de chiens », qui a fourni de la « viande » au festival de 10 jours à Guangxi, en Chine, qui célèbre le solstice d’été.

On croyait que les chiots et les chiens plus âgés étaient bouillis vivants ou battus à mort avant que leur fourrure ne soit brûlée avec un chalumeau – avant d’être consommés.

Humane Society International estime qu’entre 10 et 20 millions de chiens sont tués pour la viande en Chine chaque année.

La vice-présidente des programmes internationaux de PETA, Mimi Bekhechi, a déclaré au Sun que l’événement était un « festival honteux » et une « boîte de Pétri pandémique ».

À l’intérieur de l’une des fermes d’abattage canin qui a fourni de la viande au festival de la viande de chien de Yulin Crédit : NoToDogMeat

Après avoir été bouillis vivants (à droite), les chiens étaient la fourrure a été brûlée avec un chalumeau Crédit : NoToDogMeat

PETA a exhorté le public à « éviter » l’événement et à « ne pas payer pour de profondes souffrances animales ».

Ils ont appelé le public à « cesser de soutenir » les nations où les animaux sont « tués de manière hideuse » et à boycotter leurs marchandises.

Mme Bekhechi a déclaré au Sun : « Les chiens souffrent au-delà de l’imagination pour ce festival, mais nous ne devons jamais oublier les cochons, les poulets, les vaches, les canards et d’autres individus tués pour leur chair partout dans le monde, qui ressentent également la douleur et la peur tout comme nous fais. »

Voici les autres événements barbares où les animaux sont torturés et massacrés pour les célébrations.

Des cornes de taureaux incendiées

Toro Júbilo, surnommé le festival du « taureau de feu », a lieu à Medinaceli, en Espagne, la deuxième semaine de novembre de chaque année.

L’ancienne tradition a été décrite comme un rituel symbolique qui a marqué la fin de l’occupation de 800 ans de la nation par les Maures, qui a pris fin en 1492.

Dans le cadre de la célébration, un taureau est attaché avant d’avoir des boules de goudron placées sur sa corne et incendiées.

Les taureaux sont attachés puis ont des boules de goudron placées sur leurs cornes et incendiées Crédit : Humane Society International

Les participants tiennent le taureau (à droite) et enflamment le matériau inflammable sur sa tête Crédit : Humane Society International

PETA décrit comment l’animal « terrifié » est ensuite relâché pour « courir dans une terreur aveugle… tandis que des voyous impitoyables acclament son agonie ».

Mme Bekhechi a déclaré au Sun: « L’animal paniqué ne peut rien faire d’autre que charger autour de la place, s’écrasant contre les murs pour tenter d’éteindre les flammes »,

Les organisateurs ont affirmé que le taureau était recouvert de boue pour réduire la douleur – mais les groupes de défense des droits des animaux affirment que les « cornes, yeux et autres parties du corps sensibles » de l’animal sont en danger.

PETA en ligne a qualifié l’événement de « rituel sadique » et de « spectacle horrible qui doit être complètement interdit ».

Le taureau en détresse charge autour du terrain en essayant d’éteindre les flammes Crédit : Humane Society International

Un taureau est maintenu pendant que des balles inflammables sont incendiées Crédit : AP : Presse associée

Toro Júbilo, également connu sous le nom de Toro de Fuego, n’a pas été autorisé à avoir lieu l’année dernière en raison des restrictions de Covid-19.

Du sang de porc pour « bonne chance »

Chaque année, les habitants de Nem Thuong, un village près de la capitale du Vietnam, Hanoï, procèdent à un abattage cérémonial pour « bonne chance ».

L’événement, qui a 800 ans, célèbre le général Doan Thuong – qui, selon la légende, a tué deux porcs sauvages pour nourrir les soldats combattant les envahisseurs.

Avant la journée, deux cochons sont pris en charge par les ménages locaux avant d’être baignés et teints en rouge pour la cérémonie.

Deux cochons hurlants sont attachés à un «aigle écarté» et se font trancher la gorge

Le bourreau marque une grande machette de cérémonie

Les participants plongent leur argent dans du sang de porc dans l’espoir que cela leur portera chance

Le jour, les animaux sont « ligotés et promenés dans les rues » aux côtés de leur bourreau, qui porte une grande lame.

Les porcs sont « sanglés, écartelés » et « peuvent être entendus crier alors qu’on leur tranche la gorge et que les habitants trempent de l’argent dans leur sang pour ‘bonne chance » », selon PETA.

Mme Bekhechi a déclaré au Sun: « C’est l’un des pires » festivals « au monde. »

Mais après une répression par les autorités vietnamiennes, les meurtres ont désormais lieu dans une cour fermée à l’abri des regards du public et les porcs ne sont plus coupés en deux.

Le plus grand festival de sacrifices d’animaux au monde

Le festival Gadhimai au Népal est un festival de deux jours qui a lieu une fois tous les cinq ans.

Un homme fait la queue pour tenter de décapiter un taureau avec une machette Crédit : Égalité animale

La tête d’une chèvre a tremblé pendant plusieurs instants après avoir été coupée de son corps Crédit : Égalité animale

L’événement, qui est une célébration observée par certains hindous, a eu lieu pour la dernière fois en 2019 – malgré l’interdiction des sacrifices d’animaux quatre ans plus tôt.

Animal Equality a estimé que 3 203 buffles ont été tués ainsi que des chèvres, des poulets, des pigeons et d’autres animaux d’élevage.

Des images prises par le groupe de défense des droits des animaux ont allégué que de nombreux hommes étaient «en état d’ébriété» et n’avaient «aucune expérience antérieure».

Cela signifiait que de nombreux animaux n’étaient pas décapités immédiatement, ce qui prolongeait leurs souffrances.

Un par un, des buffles ont été montrés « hachés à mort » par des fidèles brandissant des machettes avant de passer à d’autres créatures.

Au plus fort de la popularité du festival en 2009, environ 500 000 animaux ont été abattus selon Humane Society International.

Le festival Gadhimai a lieu une fois tous les cinq ans Crédit : AFP ou concédants de licence

Animal Equality estime qu’environ 3 200 buffles ont été abattus en 2019 Crédit : Égalité animale

Les estimations de 2014, estiment qu’il y a eu entre 30 000 et 200 000 animaux abattus.

Piñatas d’animaux et canards décapités

Kots Kaal Pato, qui se traduit par « la danse du canard étranglé », était un festival qui s’est déroulé à Citilcum, au Mexique, jusqu’en 2016.

L’événement a eu lieu en l’honneur de Saint Bartolo et a été considéré à tort comme provoquant la saison des pluies – avant qu’il ne soit interdit en 2016.

La célébration de longue date d’avril a vu des animaux être abattus de manière inhabituelle et cruelle.

Les hommes se battent pour être les premiers à tirer le canard d’un morceau de corde suspendu

Les hommes se chevauchent en essayant d’arracher la tête du canard Crédit : Promovision News

Selon Vice, des iguanes, des opossums et d’autres « vermines » ont été capturés par des enfants et placés dans une piñata.

Les participants se sont ensuite relayés pour frapper le jouet – qui contenait les animaux vivants – avec une tige en bois.

Toutes les créatures qui ont pu « échapper au piège mortel festif » ont été pourchassées par les habitants, puis piétinées à mort.

Dans une autre exposition choquante, un canard a été attaché avec une corde et suspendu à une structure en bois, prêt à ce que les gens essaient de saisir l’oiseau.

Vice a rapporté que « les concurrents grimpaient les uns sur les autres » et sautaient pour l’atteindre – l’événement s’est terminé après que la tête de l’oiseau a été arrachée de son corps.

Le cou du canard enfin cassé et la tête réclamée par le vainqueur Crédit : Promovision News

Enfants et adultes battent des piñatas avec des iguanes, des opossums et autres « vermines » Crédit : Promovision News

Des taureaux étouffés lors d’un « festival de torture de 20 minutes »

Umkhosi Ukweshwama est une célébration du passage à l’âge adulte en Afrique du Sud où de jeunes hommes poursuivent un taureau autour d’un enclos et le tuent.

Selon The National, l’animal peut mettre plus de 20 minutes à mourir, généralement en étant étouffé, étranglé ou en se faisant casser le cou.

Taureaux dardés et poignardés

Toro de la Vega, en Espagne, est désormais interdit, mais un jeune taureau a déjà été torturé et tué dans le cadre d’un tournoi médiéval qui remontait au XVIe siècle.

L’animal serait frappé avec des fléchettes, poignardé avec des lances et sa queue serait coupée avant d’être tué dans le cadre d’un événement traditionnel vieux de 500 ans.

Toro de la Vega a été interdit après une pétition de groupes de défense des droits des animaux et du public Crédit : AFP

Le taureau a été poursuivi par des hommes avec des lances et d’autres armes et tué Crédit : AFP

L’individu qui a porté le coup fatal recevrait une lance et une médaille de cérémonie.

En 2019, la Cour suprême espagnole a rejeté un appel visant à annuler une interdiction interdisant l’abattage de taureaux dans le cadre du festival.

Bien qu’il ne soit plus permis de tuer, les organisateurs sont autorisés à laisser l’animal énervé et en détresse charger dans les rues.

L’appel rejeté par le conseil a fait valoir qu’il y avait « 40 000 fans » de l’événement « contre 100 militants pour les animaux » qui s’y sont opposés.

PETA a « célébré » l’interdiction de l’événement et a félicité 100 autres villes d’Espagne pour avoir interdit la corrida.

Le taureau lutte pour échapper aux habitants avant d’être tué Crédit : AFP

Bœufs « battus, poignardés et aveuglés avec du piment »

Farra do Boi, qui signifie « Fête du bœuf », se déroulait de février à Pâques avant d’être interdite au Brésil en 1997.

L’événement, qui a entraîné la mort douloureuse d' »innombrables boeufs », se poursuivrait encore dans certaines parties du pays, selon des militants des droits des animaux.

PETA a rapporté que les animaux étaient affamés avant d’être « pourchassés, frappés, frappés à coups de pied et battus » avec une panoplie d’armes comprenant « des couteaux, des lingettes, des pierres et des cordes ».

De manière choquante, ils allèguent que les yeux des bœufs sont « frottés avec du piment et arrachés » – d’autres auraient été « aspergés d’essence et incendiés ».

Dans une pétition qui espérait mettre fin à la pratique, il a été affirmé que les animaux sont torturés jusqu’à trois jours.

Une fois tous les bœufs morts, la viande des animaux est ensuite répartie entre les participants.

Selon les croyances des participants, les bœufs représentaient symboliquement Judas, qui « a trahi Jésus et doit donc être puni ».