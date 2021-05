À l’intérieur des fermes Roloff de Little People avec la cabine luxueuse du patriarche Matt, un énorme bateau en bois et le célèbre champ de citrouilles

LITTLE People, Big World a utilisé la célèbre ferme de l’Oregon de la famille Roloff comme toile de fond du spectacle au cours des 15 dernières années.

le Ferme de 100 acres en Helvetia – à seulement 15 miles à l’extérieur de Portland – est dirigé par le patriarche Matt Roloff et ses enfants après le divorce de l’ex-femme, Amy.

Se référer à la légende

Roloff Farms a servi de lieu de rassemblement familial et de toile de fond pour Little People, Big World[/caption]

Roloff Farms abrite le patriarche de la famille Matt et avait l’habitude de loger son ex-femme, Amy[/caption]

La famille a acheté la propriété du «petit fixateur supérieur» en 1990, alors qu’elle n’avait qu’une «vieille ferme battue, une grange en panne et un verger de pêchers envahi par la végétation».

Au cours des années, Fermes Roloff a été transformé en plus de 100 acres et attire des visiteurs du monde entier qui ont été vus sur Peu de gens, grand monde.

La propriété tentaculaire abrite le célèbre champ de citrouilles de 36 acres de la famille ainsi qu’un bateau en bois construit à la main.

Roloff Farms possède également plusieurs structures uniques dans tout le pays – y compris le «terrain de jeu utopique» construit par la famille qui divertissait autrefois les enfants Roloff maintenant adultes.

Pour 300 $, les fans peuvent réserver une visite privée sur le site Web de la ferme qui serait guidée par Matt, Zachary, Amy ou Jeremy Roloff.

Zach et Mat Roloff ont montré leur champ de citrouilles l’automne dernier[/caption]

Photographie Tori Roloff

Les admirateurs peuvent réserver les fermes Roloff pour des mariages et d’autres événements[/caption]

La célèbre famille a utilisé la ferme comme toile de fond pour son émission de télé-réalité TLC[/caption]

Un navire de l’Arche de Noé construit sur mesure est sur le ranch[/caption]

La visite guidée promet d’inclure un aperçu des endroits que les fans peuvent connaître grâce au spectacle, notamment: Western Town, Molly’s Castle, The Twins ‘Swamp Fort, Matt’s Bridge, une visite de la forêt secrète et de la tour de la terreur.

En plus de se faire conduire par une star de TLC pour l’activité de 30 minutes, les fans peuvent également obtenir une séance photo avec tous les membres de la famille disponibles sur la propriété.

L’année dernière, Matt, 59 ans, a expulsé son ex-femme Amy de la ferme familiale des années après leur divorce.

Peu de temps après avoir quitté les lieux, Matt a montré aux fans l’intérieur de son Cabane en rondins de luxe «terminée» il a construit avec sa nouvelle épouse.

Il se vantait d’une photo extérieure de la cabine, ainsi que d’un cliché montrant sa fiancée, Caryn Chandler, assise à l’extérieur sur une bûche.

Le patriarche de la famille a récemment montré sa nouvelle « cabane de grand-père »[/caption]

La star de télé-réalité a construit la cabane en rondins avec sa fiancée, Caryn Chandler[/caption]

Une troisième photo donnait une vue claire d’un panneau indiquant «La cabine du grand-père» au-dessus de la porte, suivie par d’autres aperçus qui montraient l’extérieur de la cabine sous différents angles.

Le message s’est conclu par une vidéo de Matt se dirigeant vers la cabine, où il a montré à ses abonnés Instagram un poêle à bois, une table en bois, une échelle près de la fenêtre, des lits superposés, un casier pour les pieds, une chaise et des décorations en peau d’animal accrochées. sur le mur.

Parallèlement aux photos et au clip, Matt a écrit: «Bonjour à tous. Comme promis il y a quelques semaines .. Voici .. plusieurs photos et une courte vidéo de l’intérieur de la cabine terminée.

«Nous l’appelons« la cabine de grand-père ». ..Un projet amusant à construire en effet.

L’épouse de Zach, Tori Roloff, a pris de superbes images de la ferme pour faire de la publicité pour le public[/caption]

Matt a transformé la ferme de 34 acres en plus de 100 acres[/caption]

Les enfants et les adultes peuvent participer aux nombreuses activités de la ferme[/caption]

«Maintenant prêt à profiter de nuits douillettes avec les grands! … Mais d’abord un petit voyage à Cabo avec caryn pour prendre un peu de R&R… #grandpascabinissuperkool #myfavoritestructureonthefarm. »

La star de Little People, Big World a conclu: « Oh … et n’oubliez pas de voir beaucoup plus de Grandpa’s Cabin sur les prochains épisodes de lpbw. »

Amy et Matt – qui a finalisé leur divorce en avril 2016, a racheté la ferme en 1990 pour seulement 185 000 $.

Le méchant divorce de Matt et Amy a été finalisé en 2016[/caption]

Amy a joyeusement évolué avec son fiancé Chris Marek[/caption]





Les ex, qui partagent quatre enfants adultes, continuent de travailler ensemble sur Roloff Farms malgré des années de drame entre les ex.

La mère de quatre enfants enfin déménagé en février de l’année dernière et a vendu ses 32 acres à Matt en août dernier pour 975 000 $.

Amy, qui est maintenant fiancée à agent immobilier Chris Marek, acheté une maison de cinq lits, quatre salles de bain, 3767 pieds carrés à Hillsboro, Oregon en septembre 2019 pour 588500 $.