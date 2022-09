À l’intérieur des «expériences zombies» effrayantes de Jeffrey Dahmer, il perçait des trous dans les crânes et versait de l’acide dans les cerveaux

Le tueur en série TWISTED Jeffrey Dahmer a percé des trous dans le crâne de ses victimes alors qu’elles étaient encore en vie et a versé de l’ACIDE sur leur cerveau dans une tentative perverse d’en faire ses esclaves zombies.

La plus jeune victime de Dahmer, Konerak Sinthasomphone, 14 ans, s’est fait injecter de l’acide chlorhydrique dans son lobe frontal avant que le monstre ne le tue et ne le démembre.

Le tueur en série Jeffrey Dahmer a injecté de l’acide dans le cerveau de sa victime lors d’expériences malsaines Crédit : Getty

Drogues que Dahmer utilisait pour maîtriser ses victimes avant de percer des trous dans leur crâne Crédit : Service de police de Milwaukee

La plus jeune victime de Dahmer, Konerak Sinasomphone, n’avait que 14 ans Crédit : A&E

Entre 1978 et 1991, le tueur en série sadique a assassiné 17 adolescents et hommes, dont beaucoup dans son appartement de Milwaukee, dans l’État américain du Wisconsin.

Il découpait la plupart de ses victimes et stockait des parties du corps dans son congélateur comme trophées malades, mangeant même des morceaux de chair pour satisfaire ses pulsions dépravées.

Bien que les crimes du “Milwaukee Cannibal” soient bien documentés, certains des détails de ses horribles crimes sont encore choquants à ce jour.

Dahmer attirait ses victimes – presque toutes issues de minorités ethniques ou de communautés LGBT – dans son appartement, leur proposant souvent de les payer en échange de photographies de nus.

Une fois là-bas, il droguerait leurs boissons avant de commettre ses actes pervers.

Il a dit plus tard au tribunal qu’une fois drogué, il perçait un petit trou dans le crâne de certaines de ses victimes “juste assez pour ouvrir un passage vers le cerveau”.

Dahmer a déclaré qu’il injecterait alors de l’acide chlorhydrique dans leur cerveau pour induire un “état de type zombie”.

En mai 1991, Dahmer a failli se faire prendre après avoir effectué cette opération maléfique.

Konerak Sinthasomphone, 14 ans, était retourné à l’appartement de Dahmer et avait été drogué.

Dahmer a témoigné qu’il avait injecté de l’acide dilué dans le cerveau du garçon après avoir percé un trou dans son crâne alors qu’il était inconscient.

Il a ensuite quitté son appartement pour visiter un bar et acheter plus d’alcool, mais à son retour, le garçon était revenu et avait réussi à s’échapper dans la rue.

Le garçon, à moitié nu, parlait à trois voisins qui, troublés par son état et sa jeune apparence, ont appelé la police.

Selon le Chicago Tribune, l’adolescent était nu, contusionné, saignait et fortement sous l’influence de la drogue lorsqu’il a réussi à s’échapper de l’appartement de Dahmer.

Mais quand les flics sont arrivés, Dahmer les a convaincus que Sinthasomphone était son petit ami et qu’il était juste ivre.

J’ai écouté un battement de coeur juste après l’avoir injecté et il n’y en avait pas Jeffrey Dahmer

“L’histoire que j’ai utilisée était qu’il était un invité de la maison, un ami qui boit parfois trop et sort nu dans la rue”, a témoigné plus tard Dahmer.

Il a ajouté que les flics n’avaient pas repéré le trou qu’il avait percé dans le crâne du garçon.

Les femmes ont essayé de dire aux policiers d’enquêter et ont souligné que le garçon saignait du rectum, mais les flics leur ont ordonné de se taire.

L’un des officiers, Joseph Gabrish, a remarqué que l’appartement de Dahmer avait une odeur nauséabonde de chair pourrie lorsqu’il a raccompagné le couple mais n’a pas enquêté plus avant.

Après le départ de la police, Dahmer a déclaré avoir fait au garçon une autre injection d’acide dans le cerveau, qui s’est avérée fatale.

“J’ai écouté un battement de coeur juste après que je lui ai injecté et il n’y en avait pas”, a-t-il témoigné devant le tribunal. “Je n’essayais pas de le tuer mais c’est ce qui s’est passé.”

Dahmer a affirmé que l’acide devait laisser ses victimes dans un état “semblable à un zombie” Crédit : AFP

Un certain nombre d’outils ont été trouvés dans l’appartement de Dahmer à Milwaukee Crédit : Service de police de Milwaukee

Errol Lindsey, 19 ans, a également connu un destin tragique dans l’appartement de Dahmer Crédit : A&E

La famille de Sinthasomphone a ensuite poursuivi la ville de Milwaukee et trois policiers, dont deux ont été licenciés pour ce qui s’est passé.

Il est apparu plus tard que Dahmer avait mené une expérience tordue similaire sur Errol Lindsey, 19 ans, qu’il avait attiré dans son appartement en avril 1991.

Il a raconté à Inside Edition en 1993 comment il avait percé un trou dans le crâne de l’adolescent, dans lequel il avait versé de l’acide chlorhydrique pour tenter d’induire un état “de type zombie”.

Mais Lindsey a repris conscience, obligeant Dahmer à le droguer davantage pour le maîtriser, avant de l’étrangler et d’écorcher son cadavre avec l’intention de garder sa peau.

Dahmer a finalement été arrêté en juillet 1991, mais pas avant d’avoir tué quatre autres victimes.

Il a rencontré sa propre mort violente aux mains d’un codétenu après avoir été emprisonné à vie à l’établissement correctionnel Columbia du Wisconsin en février 1992.

Le 28 novembre 1994, Dahmer a été matraqué à mort par Christopher Scarver, qui était en prison pour meurtre.

Après que les gardes aient laissé Scarver seul avec Dahmer et un autre meurtrier condamné Jesse Anderson pendant environ 20 minutes, il a battu le couple avec une barre de métal de 20 pouces qu’il avait prise dans le gymnase de la prison.

Son histoire figure dans la nouvelle série limitée de Netflix sur les crimes de Dahmer intitulée Monster: The Jeffrey Dahmer Story.