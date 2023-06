À l’intérieur des étranges centres commerciaux abandonnés du Royaume-Uni laissés à pourrir – et ils ont tous une chose en commun

Les centres commerciaux formaient autrefois le cœur d’une communauté et étaient la pièce maîtresse des villes et villages du Royaume-Uni.

Mais certains sont maintenant abandonnés et rappellent étrangement leurs anciennes gloires.

La place Sainte-Catherine à Bedminster connaît un long et lent déclin Crédit : BPM

Les unités vides deviennent un spectacle de plus en plus courant jusqu’à ce que l’ensemble du site devienne une ville fantôme, laissée exposée à être couverte de graffitis et de détritus.

Quatre de ces sites au Royaume-Uni sont Shopping City à Runcorn, St Catherine’s Place à Bedminster, Crossways à Paignton et le centre commercial Wheatsheaf à Rochdale.

Cela survient alors que le taux d’inoccupation global dans les centres-villes a atteint 13,8%, selon le British Retail Consortium.

Les craintes de nouvelles fermetures ont été attisées par la crise du coût de la vie, la flambée des factures énergétiques laissant les entreprises réticentes à investir.

Alors que l’espoir d’une reprise demeure pour le second semestre 2023, avec la baisse des coûts des intrants, il viendra trop tard pour certains des anciens centres commerciaux britanniques.

Place Sainte-Catherine, Bedminster

Après 20 ans de déclin continu, le centre commercial ne compte plus qu’un seul magasin, un Farm Foods.

Anciennement abritant The Works, Shoe Zone et la British Heart Foundation – ainsi qu’un fleuriste et un café indépendants – le site ne comptait plus que six boutiques en 2018.

Ce chiffre est tombé à seulement trois unités occupées en 2020, avant la fermeture d’un Islande en février plus tôt cette année.

Le site est rempli d’unités vides Crédit : BPM

Il ne reste plus qu’un seul magasin dans le centre commercial le plus triste de Bristol Crédit : BPM

De vieux fils pendent du plafond, des graffitis recouvrent les murs et le toit, et des excréments d’oiseaux recouvrent le sol.

La peinture s’écaille également des tôles ondulées et des bornes, et les vitrines colorées semblent délavées.

Le couple local John et Margaret ont ajouté: « Il ne vous reste plus que Farm Foods et vous devez vous demander combien de temps cela restera ici.

« Nous avons en fait marché ici aujourd’hui et compté les magasins vides sur le chemin – cela devient sombre pour les entreprises. »

L’optimisme demeure quant aux projets de réaménagement du site en un bloc de logements avec des restaurants et des magasins, mais aucun progrès n’a été réalisé sur les propositions depuis deux ans.

Centre commercial Wheatsheaf, Rochdale

Le centre commercial autrefois animé de cinq étages a fermé ses portes pendant la pandémie de Covid en 2020.

Aujourd’hui, des boîtes en carton vides jonchent ses allées, tandis que les devantures des magasins ont encore des mannequins affichant les dernières offres à la mode.

Le Wheatsheaf fermé pendant la pandémie de Covid Crédit : MEN Media

Le site a été vendu en septembre dernier, mais reste sans âme Crédit : MEN Media

Le site a ouvert ses portes en 1991, mais le déclin a commencé après le départ de magasins clés tels que Wilko’s, New Look et Ryman en 2017.

MCR Property Group, la société propriétaire du centre commercial, a attribué la chute à un « changement national des habitudes d’achat ».

Le site a été vendu en septembre dernier, mais reste vide et sans âme.

Les graffitis remplissent également le centre commercial, avec une scène étrange montrant une tête de poupée plantée au sommet d’un cône de signalisation.

Ville commerçante, Runcorn

Ouvert en 1972 en grande pompe, le centre commercial du Cheshire était auparavant le plus grand du genre en Europe.

Mais maintenant, seuls quelques magasins restent à l’intérieur du site, avec des volets et des unités vides comme un spectacle courant.

Le centre commercial, ouvert par feu la reine Elizabeth II, est devenu célèbre pour ses « passerelles du ciel » et a fait voyager des visiteurs de loin pour découvrir ses offres de vente au détail.

Runcorn Shopping City dans le Cheshire a également été négligée Crédit : Google

Mais malgré les tentatives de régénération du site, il est devenu obsolète et la fréquentation a diminué.

Ses magasins les plus grands et les plus attrayants, dont le Range et Tesco, ont quitté le site ces dernières années.

Les noms de ses anciennes boutiques hantent désormais ses halls vides, tandis que des enseignes plaident : « Excellent retail space – Make this space your own ».

Crossways, Paignton

Construit dans les années 1960, le centre commercial sur la côte de Tor Bay dans le Devon est aujourd’hui en train d’être démoli et remplacé par des logements protégés.

Le site abritait autrefois un supermarché, une discothèque et une trentaine de petits magasins à son apogée.

Mais la fermeture du magasin Co-op a marqué le début de la fin il y a une dizaine d’années, le magasin phare du site restant une unité vide depuis.

Le centre commercial Crossways à Paignton, Devon, est en cours de démolition Crédit : Alamy

Désormais, les résidents locaux sont ravis à l’idée que le centre commercial soit démoli et remplacé par des logements.

Un couple a déclaré à DevonLive: « Il faut que ça tombe. C’est un gâchis. Ça doit tomber. C’est une honte pour la ville, pour être honnête.

« Ils doivent en faire quelque chose et recommencer. C’était bien quand nous avons déménagé il y a 10 ans. Maintenant, c’est une horreur. »