À l’intérieur des énormes plans de rénovation de Ronan Keating dans un manoir de 5 millions de livres sterling alors qu’il construit un immense garage pour abriter une collection de supercars d’un million de livres sterling

L’animateur de THE ONE Show, Ronan Keating, a reçu le feu vert pour construire un immense garage pour ses voitures dans son manoir de 5 millions de livres sterling.

Ronan, 46 ans, a récemment demandé l’autorisation de construire la structure de 32 x 22 pieds pour sa collection de supercars sur la propriété de quatre acres dans le Hertfordshire.

Instagram

Ronan Keating a reçu le feu vert pour construire un immense garage dans son manoir de 5 millions de livres sterling[/caption] Instagram

Il vit avec sa femme Storm et leurs jeunes enfants à la maison.[/caption] Instagram

La propriété de quatre acres se trouve près de Rickmansworth, dans le Hertfordshire.[/caption]

Ils comprennent une McLaren 650S à 200 000 £, une Mercedes G-Wagen à 100 000 £ et un Land Rover Defender.

L’ancien chanteur de Boyzone a affirmé que sa famille avait du mal à entrer dans leur maison sans se tremper en hiver.

Mais afin d’éviter d’obstruer la vue imprenable sur la campagne voisine, une zone d’une beauté naturelle exceptionnelle, il a demandé la construction d’un auvent ouvert de 12 pieds de haut.

On pense que la personnalité de la télévision vit avec sa femme australienne Storm, 41 ans, et leurs jeunes enfants Cooper, six ans, et Coco, trois ans.

Ronan partage Missy, 22 ans, et Jack, 24 ans, avec son ex-femme Yvonne Connolly – mais ils vivent loin de chez eux.

L’agent de planification de Ronan a déclaré au conseil local : « Avec les jeunes enfants, les poussettes, les courses, etc., la famille a eu du mal pendant les mois les plus humides à ne pas avoir de couverture, et les véhicules n’ont aucune protection contre les éléments toute l’année. »

Le couple a acheté la maison pour la première fois en 2016, mais a pris la décision de la démolir et de recommencer après avoir été informé que la plomberie et l’électricité auraient besoin d’être remplacées et que la structure était de mauvaise qualité.

La nouvelle structure a été détruite en 2019 et ils y travaillent depuis.

Ronan et Storm vivaient dans une autre propriété pendant que le projet était en cours, mais se sont retrouvés en désaccord avec leur femme de ménage qui affirmait avoir refusé de payer une facture de 500 £.

Le Sun a contacté les représentants de Ronan pour commentaires.

Crispin Rodwell – Le Soleil Dublin

Ronan est un grand fan de voitures[/caption]