À l’intérieur des énormes funérailles de style festival d’EastEnders pour Lola Pearce

EASTENDERS célébrera la vie tragique de Lola Pearce avec un festival à genoux.

Ma photo exclusive montre Albert Square orné de banderoles et d’une arche de ballons indiquant « Lola Fest ».

Cette photo exclusive montre Albert Square décoré pour des funérailles de style festival pour Lola Pearce[/caption] Bbc

Lola, jouée par Danielle Harold, a perdu sa bataille contre le cancer du cerveau[/caption]

Une petite scène et une table de nourriture et de boissons complètent l’ensemble ainsi qu’un éventail de tentes colorées et de belvédères.

Une source de l’émission a déclaré: « Comme les photos l’ont déjà montré, les funérailles de Lola seront une affaire de fleurs, avec des fleurs colorées alors que les habitants de Walford montreront leur amour pour leur tragique ami.

« Mais la veillée sera une grande célébration de la façon dont Lola a vécu sa vie avec de la musique et des rires.

« Tout le Square se réunira pour partager des histoires et cela fera un épisode vraiment touchant. »

La semaine dernière, des photos prises dans les coulisses ont montré le casting en train de filmer ses funérailles après que Lola, jouée par Danielle Harold, ait perdu sa bataille contre le cancer du cerveau.

Dannielle a déclaré: «L’histoire de Lola a été très difficile à raconter et qui affecte malheureusement tant de gens.

« Les tumeurs cérébrales tuent plus d’enfants et d’adultes de moins de 40 ans que tout autre cancer, mais historiquement, seulement 1 % de la recherche est consacrée à cette maladie dévastatrice.

« Je voudrais prendre un moment pour tous ceux qui m’ont contacté et ont partagé leurs expériences avec moi, j’ai lu chaque message et je tiens tous vos messages près de mon cœur tout en jouant cette histoire.

« J’ai eu la chance de rencontrer les personnes les plus incroyables et de travailler avec de merveilleuses organisations caritatives en cours de route et je tiens à remercier chacun d’entre vous du fond du cœur pour tout votre soutien, vos conseils et votre amour. »

Il a été annoncé l’année dernière que Danielle quittait le rôle et que Lola serait tuée dans le scénario dévastateur.

Et les fans ont réalisé qu’elle risquait de perdre sa bataille contre le cancer lorsqu’ils ont repéré sa photo encadrée derrière le bar du Queen Vic lors des scènes de choc de février – un honneur accordé aux morts de Walford.

Les scènes devraient être diffusées prochainement.

Une source a révélé: « C’est une grande célébration de la façon dont Lola a vécu sa vie » – photo ci-dessus Lola avec son mari Jay[/caption]

Salut mec! JOEL DOMMITT a dit à sa co-star de Masked Singer Davina McCall que sa femme Hannah Cooper attendait avant qu’il ne le dise à sa mère. Hier, il a révélé sur Loose Women: « Hannah m’a envoyé un message disant: » Je suis enceinte « . Davina était comme, ‘Qu’est-ce qui ne va pas?’ Je me dis : ‘Hannah est enceinte !’ »

ZOE A UNE BALLE A L’ETRANGER

ZOE BALL est nouvellement célibataire après s’être séparée de son partenaire modèle de cinq ans, Michael Reed, mais il semble qu’elle ait déjà un plan pour revenir dans le jeu des rencontres.

La présentatrice de Radio 2 a avoué à Alan Carr sur son podcast Life’s A Beach qu’elle adorait les romances de vacances.

Zoe Ball, nouvellement célibataire, a avoué qu’elle aimait une romance de vacances[/caption]

Zoe a déclaré: « N’est-ce pas formidable quand vous allez quelque part et qu’ils ne savent pas qui vous êtes, vous pouvez donc vous conduire mal.

« Je suis tombé amoureux d’un garçon grec une fois, monté sur le dos de son cyclomoteur. Il me parlait, je n’avais aucune idée de ce qu’il disait.

« J’ai toujours aimé une romance de vacances.

« Je suis tombé amoureux d’un surfeur au Mexique. Il est probablement marié et a des enfants, donc je ne vous dirai pas son nom ! »

Spoilsport.

LES FANS N’ACHETENT PAS BGT ACT

Les fans de BRITAIN’S Got Talent ont été stupéfaits lorsque la sensation improbable Travis George a chanté une interprétation de Stars de Les Misérables.

Cela rappelait le vainqueur de 2007, Paul Potts, qui étonnait par son talent de ténor.

Travis George a chanté une interprétation des Stars de Les Misérables sur BGT[/caption]

Mais les fans ont rapidement remarqué que Travis était déjà apparu dans le hit de la BBC Casualty, alors il a soutenu que son personnage timide n’était qu’un acte.

Sur Lorraine d’ITV hier, Travis a déclaré : « C’est ma première polémique !

« Britain’s Got Talent n’avait aucune idée de ma très petite quantité d’acteur avant de commencer.

« Je n’ai pas fait d’études artistiques. Je n’ai pas de GCSE.

Il a déclaré à l’animatrice Christine Lampard: «C’était déjà assez difficile de monter sur scène.

« Tout le monde a vu à quel point j’étais nerveux. Je ne sais pas comment vous pouvez vous produire devant autant de personnes, en particulier des légendes de l’industrie.