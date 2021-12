À l’intérieur des endroits les plus radioactifs du monde où les gens vivent avec des malformations congénitales après des essais de bombes nucléaires par les États-Unis et la Russie

Les malformations congénitales et les cancers gâchent les personnes torturées qui ont le malheur de vivre dans les endroits les plus radioactifs du monde.

Plus de sept décennies après les premiers essais de bombe atomique, les retombées continuent de faire des ravages dans ces communautés.

Des bébés sont nés déformés à la suite des radiations des essais nucléaires Crédit : AFP – Getty

Biken Balagazina est né défiguré et partiellement aveugle et a deux filles qui ont subi le même sort Crédit : Getty

Azamat Kazizov est né avec 12 doigts et 12 orteils Crédit : Getty

À ce jour, de nombreuses personnes restent même exilées de chez elles à cause des impacts irréversibles et catastrophiques que les tests continuent d’avoir.

En plus des conséquences environnementales et économiques dévastatrices, certaines communautés luttent toujours contre les coûts sanitaires et sociaux des essais.

Et un professeur a prédit que les tests finiraient par coûter la vie à plus de deux millions de personnes dans le monde à cause du cancer et d’autres maladies chroniques.

Le Dr Tilman Ruff, professeur agrégé au Nossal Institute for Global Health de l’Université de Melbourne, a déclaré que les effets dévastateurs des tests continueront de tourmenter la planète pendant des milliers d’années.

Il a déclaré à The Sun Online : « Sur les plus de 2 000 explosions d’essais nucléaires atmosphériques entreprises, 543 ont explosé dans l’atmosphère, avec des retombées radioactives équivalentes à des dizaines de milliers de bombes de la taille d’Hiroshima dispersées dans tous les coins de la planète.

« La France, le Royaume-Uni et les États-Unis ont mené 175 de ces explosions en surface dans la région du Pacifique.

« Les terribles conséquences persisteront pendant plusieurs millénaires.

« Plus de 2,5 millions de personnes mourront du cancer dans le monde à cause de ces tests, et un nombre similaire mourra d’autres maladies chroniques et troubles du développement. »

L’année 1946 a marqué le début d’une période de 12 ans au cours de laquelle les États-Unis ont fait exploser 67 explosions nucléaires dans l’atoll de Bikini et l’atoll d’Enewetak dans les îles Marshall.

Réalisés au début de la guerre froide, les tests comprenaient la bombe Castle Bravo de 1954, qui reste l’arme thermonucléaire la plus puissante que l’Amérique ait jamais utilisée.

L’arme nucléaire de 15 mégatonnes qui détruit la civilisation, qui a explosé près de Bikini, était 1 100 fois plus grosse que la bombe atomique utilisée pour massacrer des milliers de personnes à Hiroshima en 1945.

Bravo – près de trois fois sa puissance prévue – a exposé des milliers de personnes dans les îles voisines aux retombées radioactives – malgré l’évacuation des 167 habitants de l’atoll de Bikini avant le premier test en 1946.

Les retombées de l’explosion sans précédent – y compris les particules radioactives – se sont propagées dans le monde entier.

Des scientifiques du gouvernement américain ont déclaré que Bikini était sans danger pour la réinstallation au début des années 1970, mais en 1978, les résidents ont été expulsés lorsqu’il est devenu évident qu’ils ingurgitaient des niveaux dangereusement élevés de rayonnement provenant des poissons, des plantes et de l’eau contaminés.

La petite communauté n’a jamais pu retourner chez elle, et un rapport des Nations Unies de 2012 a révélé que le Bikini restait inhabitable pour les humains en raison d’une « contamination environnementale quasi-irréversible ».

Le poisson ne peut pas être mangé, les plantes ne peuvent pas être cultivées à cause du sol contaminé et la consommation d’eau serait dangereuse.

Le Dr Ruff, qui est également co-président d’International Physicians for the Prevention of Nuclear War, a déclaré que les moyens de subsistance des gens étaient peu pris en compte lors du déploiement des tests.

« La majeure partie de l’exposition aux radiations à long terme de ces retombées provient du carbone-14, avec une demi-vie de 5730 ans », a-t-il ajouté.

« Ajoutez à cette inquiétude et à cette peur, les déplacements, la discrimination, la perte de patrie, de culture, de moyens de subsistance et de communautés à travers les générations pour ceux qui sont directement mis en danger.

« Les gouvernements déterminés à développer les pires armes de destruction massive étaient prêts à mettre leurs propres citoyens militaires et civils en danger.

Sergei Zubritsky est né avec des membres manquants ou déformés dans une ville proche du site de test Crédit : Getty

Les parents de Sergei Zubritsky l’ont abandonné lorsqu’ils ont découvert sa difformité Crédit : Getty

« Ils étaient encore plus disposés, malgré ce que l’on savait déjà sur les risques radiologiques, à permettre aux colonisés considérés comme primitifs et inférieurs de supporter de plein fouet ce préjudice, dans certains cas délibérément afin d’étudier les effets des armes nucléaires sur l’homme. »

Entre 1977 et 1979, 4 000 soldats américains ont été emmenés sur l’ancienne île paradisiaque pour nettoyer les restes contaminés des 43 essais nucléaires qui s’y trouvaient.

Des centaines de soldats envoyés se plaignent désormais de problèmes de santé, notamment de cancer, de fragilité osseuse et de malformations congénitales chez leurs enfants, alors que nombre d’entre eux sont déjà morts.

Bien que des milliers de personnes restent exilées des endroits qu’elles appelaient autrefois leur maison, une communauté vivant à moins de 160 kilomètres d’un site d’essais nucléaires soviétique continue d’être affectée par les conséquences désastreuses des retombées radioactives.

Entre 1949 et 1998, l’Union soviétique a testé 456 armes nucléaires sur le site d’essai de Semipalatinsk au Kazakhstan – également connu sous le nom de « le polygone ».

Cela a déclenché une tragédie nucléaire pour des générations de personnes.

Et il a même été largement allégué que les personnes vivant là-bas ont utilisé des cobayes pour voir ce qui arriverait aux humains vivant à proximité d’une explosion car, selon un rapport de l’ONU, l’Armée rouge ordonnerait à certains villageois de sortir pendant les détonations.

Au cours des quatre décennies de tests nucléaires, on estime qu’il y avait environ un million de personnes dans la zone de retombées radioactives – et les niveaux seraient encore bien au-dessus des niveaux de sécurité pour les humains.

Aujourd’hui, c’est le seul endroit sur Terre où des milliers de personnes vivent encore dans et autour d’un site d’essais d’armes nucléaires.

La population locale fait paître ses animaux sur le site d’essai avant de vendre la viande car il y a peu de signalisation ou d’éducation sur les zones irradiées.

Les cancers rares sont monnaie courante, les bébés naissent avec des malformations choquantes et le taux de suicide serait plus de quatre fois supérieur à la moyenne nationale.

Le petit-fils d’un insulaire Marshall né difforme Crédit : NAPF

A Sargal, la quasi-totalité de ses 2400 villageois subissent les conséquences des essais nucléaires Crédit : Getty

Pendant ce temps, entre 1966 et 1996, la France a mené plus de 200 essais nucléaires en Polynésie française – la collection de 118 îles et atolls qui fait partie du pays.

En 1974, 41 armes nucléaires avaient explosé, ce que le gouvernement contestait depuis longtemps comme étant fait en toute sécurité.

Mais une étude de deux ans, baptisée Moruroa Files, a révélé que des tests auraient pu exposer jusqu’à 90 % des 125 000 habitants de la région à des retombées radioactives, soit environ 10 fois plus de personnes que l’estimait le gouvernement français.

L’État français a longtemps minimisé les effets des tests, réticent à reconnaître les impacts sur la santé ressentis par de nombreuses personnes vivant en Polynésie française.

Les effets des tests effectués par les autorités britanniques continuent également de se propager à travers les générations.

Craignant la perte de sa puissance internationale après la Seconde Guerre mondiale, la Grande-Bretagne s’était lancée dans une quête pour construire la bombe nucléaire.

Nom de code High Explosive Research, il a commencé avec la première mission réussie du Royaume-Uni, Operation Hurricane, en 1952, et a conduit à une série de quatre tests révolutionnaires appelés Operation Grapple entre 1957 et 1958.

Celles-ci ont été réalisées sur l’île Malden et Kiritimati (île Christmas) dans les îles Gilbert et Ellice dans l’océan Pacifique.

Attirés par la promesse d’affectations exotiques, des troupes ont été envoyées dans des missions nucléaires dangereuses sans aucune idée des risques qu’elles prendraient – et d’innombrables soldats impliqués ont été frappés par le cancer et des troubles sanguins après avoir été forcés de voler, de naviguer et de ramper. à travers des sites contaminés à peine protégés.

Étonnamment, les séquelles du traumatisme se font encore sentir aujourd’hui – par les enfants et petits-enfants des soldats.

Environ 155 000 descendants des personnes contaminées souffrent de maladies telles que des problèmes respiratoires, l’infertilité, des fausses couches à répétition et de graves malformations congénitales telles que des malformations cardiaques et vertébrales.

ÉTAPES POUR INTERDIRE LES PROCÈS

Avec les effets désastreux des essais nucléaires mis à nu au cours des nombreuses années écoulées depuis la première explosion en 1945, des mesures ont été prises pour interdire de tels essais qui entraînent des conséquences tragiques.

En décembre 2009, la 64e session de l’Assemblée générale des Nations Unies a déclaré le 29 août Journée internationale contre les essais nucléaires.

La résolution 64/35 a été adoptée, appelant à une sensibilisation et à une éducation accrues « sur les effets des explosions expérimentales d’armes nucléaires ou de toute autre explosion nucléaire et sur la nécessité de les arrêter comme l’un des moyens d’atteindre l’objectif d’un monde exempt d’armes nucléaires. « .

Il souligne également que « tout doit être fait pour mettre fin aux essais nucléaires afin d’éviter des effets dévastateurs et nocifs sur la vie et la santé des personnes » et que « la fin des essais nucléaires est l’un des principaux moyens d’atteindre l’objectif d’un monde exempt d’armes nucléaires.

La force motrice derrière l’éradication des essais d’armes nucléaires est le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE), qui a été adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre 1996.

Jusqu’à présent, 185 pays ont signé le traité, tandis que 170 l’ont ratifié.

Pour qu’il entre en vigueur, il doit être ratifié par les 44 États énumérés à l’annexe 2 qui disposent de capacités nucléaires importantes.

Parmi ceux-ci, tous ont signé à l’exception de la Corée du Nord, de l’Inde et du Pakistan, tandis que cinq des 44 ont signé mais n’ont pas ratifié le TICE – la Chine, l’Égypte, l’Iran, Israël et les États-Unis.

Une communauté radioactive au Kazakhstan, près de l’endroit où l’Union soviétique a effectué des centaines de tests nucléaires Crédit : Corbis Historical – Getty