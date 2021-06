À l’intérieur des efforts du Japon pour accueillir des Jeux au milieu de COVID-19

Avec le début des Jeux olympiques d’été de 2021 dans moins de six semaines, tous les regards sont tournés vers le pays hôte, le Japon – et sa lutte en cours contre COVID-19.

Après avoir largement contenu le virus et évité des épidémies massives au début de la pandémie, le Japon a connu une augmentation du nombre de cas et de décès ces derniers mois. Les hôpitaux de certaines régions du pays sont sous pression. Et les responsables gouvernementaux n’ont pas réussi à approuver et à distribuer rapidement les vaccins COVID-19 aux 126 millions d’habitants du pays, ne laissant que 3% de la population complètement vaccinée.

Shihoko Goto, associée principale pour l’Asie du Nord-Est au programme Asie du Woodrow Wilson Center, a déclaré que ces développements ont mis le Japon sous les feux de la rampe pour toutes les mauvaises raisons.

« Plutôt que de célébrer les Jeux olympiques, célébrer le Japon comme ce modèle d’efficacité, adopter la technologie … cela a en fait conduit le Japon à être le centre d’attention de ce qu’il ne faut pas faire », a déclaré Goto.

Bien que le Japon ait intensifié ses efforts de vaccination au cours de la semaine dernière et que le nombre de cas diminue à nouveau après une récente augmentation, des inquiétudes persistent au Japon quant à savoir si les Jeux olympiques peuvent – ​​ou devraient – ​​se dérouler en toute sécurité, à partir du 23 juillet. Sondages des médias locaux en Le Japon indique que la majorité des citoyens préféreraient que les Jeux ne se poursuivent pas, et une pétition pour les annuler a généré plus de 350 000 signatures le mois dernier.

Les organisateurs olympiques, quant à eux, ont affirmé à plusieurs reprises leur confiance dans les protocoles COVID-19 qu’ils mettent en œuvre pour tous les participants. Et le Comité international olympique a déclaré pendant des mois que les Jeux de Tokyo se poursuivraient.

Dans les premières phases de la pandémie, le Japon a contenu COVID-19 avec aplomb.

Selon le site de recherche en ligne Our World in Data, le Japon a signalé environ 239 000 cas de COVID-19 en 2020, soit environ 1 890 cas pour 1 million d’habitants. Les États-Unis, en comparaison, comptaient 20,25 millions de cas, soit plus de 61 000 pour 1 million d’habitants.

Ce printemps, cependant, cela a changé. Le Japon a connu deux poussées – la première en janvier et la seconde en avril et mai. Et alors que les cas et les décès de COVID-19 ont commencé à ralentir dans d’autres pays du monde, grâce aux vaccins, ils ont augmenté au Japon.

Le pays a eu plus de deux fois plus de cas confirmés de COVID-19 au cours du premier semestre 2021 (508 000) qu’il n’en avait eu au cours de l’ensemble de 2020. Bien que la moyenne sur sept jours des cas ait diminué ces dernières semaines, ce qui pourrait signaler que le la dernière vague est passée.

L’un des facteurs contribuant aux problèmes de COVID-19 du Japon en 2021 est son programme de vaccination, qui a été critiqué comme lent et trop prudent.

Le gouvernement japonais n’a approuvé la distribution d’un vaccin qu’à la mi-février, plusieurs mois après que des pays comme les États-Unis aient commencé à vacciner leurs populations les plus vulnérables. En conséquence, le Japon est à la traîne par rapport à ses pairs sur le front des vaccins, avec seulement 3% de ses résidents complètement vaccinés.

« Le Japon a eu plus de succès dans la première phase (de la pandémie de COVID-19) », a déclaré Michael R. Reich, professeur de politique de santé internationale à la Harvard TH Chan School of Public Health. « Et (il) n’a pas eu autant de succès dans la phase de vaccination – que ce soit l’approbation ou le déploiement -. »

L’augmentation du nombre de cas a incité le gouvernement japonais à déclarer l’état d’urgence dans une grande partie du pays.

Dix des 47 préfectures du Japon – dont Tokyo – sont en état d’urgence jusqu’au 20 juin. (Les neuf autres préfectures touchées sont Aichi, Fukuoka, Hiroshima, Hokkaido, Hyogo, Kyoto, Okayama, Okinawa et Osaka.)

Kyodo News a rapporté que les 10 préfectures représentent ensemble plus de 40 % de la population du Japon et la moitié de son économie.

Le CIO n’exige pas que les athlètes soient vaccinés avant de concourir à Tokyo. Mais il a indiqué que plus de 80% des intervenants du village olympique cet été auront reçu leurs clichés avant leur arrivée.

Dans certains pays, dont le Japon, les athlètes ont accès aux vaccins – par l’intermédiaire du CIO ou de leur comité olympique national – avant le grand public. Ailleurs, comme aux États-Unis, les athlètes ont pu obtenir des clichés dans le cadre du processus global de distribution du pays.

On ne sait toujours pas combien d’athlètes de chaque pays participeront aux Jeux olympiques de Tokyo, mais de nombreuses nations qui rassemblent généralement les plus grandes délégations ont également vacciné une partie importante de leur population globale. Huit des 11 pays qui ont amené 300 athlètes ou plus aux Jeux olympiques de 2016 à Rio de Janeiro ont vacciné au moins 10 % de leurs citoyens.

Contribution : The Associated Press