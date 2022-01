À l’intérieur des derniers mots des criminels du couloir de la mort, des prières au « il est temps de commencer cette fête »

Le détenu du couloir de la mort de l’OKLAHOMA, Donald Grant, a déclaré: « Yo, mon Dieu, j’ai compris » alors qu’il était attaché à la civière avant son exécution jeudi pour le meurtre brutal de deux femmes.

Grant, 46 ans, a été reconnu coupable du meurtre de deux employés de l’hôtel lors d’un vol en 2001.

Donald Grant a été exécuté jeudi dans l’Oklahoma Crédit : AP

Robert Charles Towery a conclu en disant: «J’aime ma famille. Pomme de terre, pomme de terre, pomme de terre’ Crédit : Procureur du pays de Clark

Ernest Lee Johnson a exprimé des remords pour ses actions et son amour pour sa famille et ses amis avant son exécution Crédit : AP

Les deux femmes qui ont été tuées – Brenda McElyea, 29 ans, et Felicia Suzette Smith, 43 ans – auraient été blessées par balle et par arme blanche.

Lorsque Grant a été mis à mort, des témoins ont déclaré qu’il avait une seule larme sur le visage et qu’il avait demandé aux membres de sa famille de « maintenir le fort » pendant qu’un guide spirituel se tenait à ses côtés.

« Aucun médicament. Je n’ai rien pris. Brooklyn pour la vie », a-t-il déclaré en prononçant des derniers mots décousus pendant deux minutes.

Plus tard, il a scandé de manière inintelligible et a continué à parler aux témoins malgré que son microphone soit éteint.

Grant a reçu une injection létale au pénitencier de l’État de l’Oklahoma à McAlester et a été déclaré mort à 10 h 16 lors de la première exécution de 2022.

Lors d’une audience de grâce avant d’être mis à mort, Grant s’était également excusé pour la mort avant de blâmer le diable.

« D’abord et avant tout … je voudrais exprimer mes … profonds regrets et remords sincères pour mes actions », a-t-il déclaré dans The Oklahoman.

« Je sais que les mots ne peuvent pas les ramener. Je comprend. … Je ne peux pas changer cela. Vous savez, j’aimerais pouvoir le faire et tout.

Grant n’est pas le seul condamné à mort à se tourner vers la religion ou à s’excuser alors qu’il était sur le point d’être exécuté.

« Je vais au paradis » étaient les derniers mots effrayants d’Ernest Lee Johnson lors de son exécution dans l’État du Missouri en octobre 2021.

Le triple tueur, qui a assassiné trois employés de magasin avec un marteau à griffes en 1994, avait vu des demandes de dernière minute de sursis à exécution refusées.

Il a également exprimé des remords pour ses actions et son amour pour sa famille et ses amis.

Dans sa dernière déclaration, Johnson a déclaré: « Je suis désolé et j’ai des remords pour ce que j’ai fait. Je veux dire que j’aime ma famille et mes amis, je suis reconnaissant de tout ce que mon avocat a fait pour moi.

« Ils m’ont fait ressentir l’amour comme si j’étais une famille pour eux, je les aime tous, pour toutes les personnes qui ont prié pour moi, je les remercie du fond du cœur. J’aime le Seigneur de tout mon cœur et de toute mon âme.

« Si je suis exécuté, je sais où j’irai au paradis. Parce que je lui demande de me pardonner Dieu tout le monde. Whit respectait Ernest L Johnson (sic). »

Le dernier repas de Johnson consistait en deux cheeseburgers, deux milkshakes, une grande pizza et un côté de rondelles d’oignon, n’est pas le seul condamné à mort à se tourner vers la religion et la prière pour se réconforter dans ses derniers instants.

‘JE SUIS PRÊT PÈRE’

En septembre de l’année dernière, Christopher Vialva, 40 ans, a prononcé ses derniers mots « Je suis prêt, Père » lors de son exécution.

Il a été déclaré mort après avoir reçu une injection létale à la prison fédérale de Terre Haute, Indiana.

Vialva avait 19 ans lorsqu’il a abattu les jeunes prédicateurs chrétiens Todd et Stacie Bagley avant de les incendier dans le coffre de leur voiture en 1999 au Texas.

Dans sa déclaration finale, le tueur a demandé à Dieu de réconforter les familles de ses victimes, demandant de « guérir leurs cœurs avec grâce et amour ».

Depuis qu’il a été emprisonné, Vialva est devenu un Juif messianique et a passé deux ans à convaincre le personnel pénitentiaire de lui permettre d’effectuer des services hebdomadaires.

‘J’ESPÈRE QUE TU MEURS’

D’autres ont adopté une approche plus « laide », l’un d’entre eux disant à la famille d’une victime qu’il « espérait qu’elle meure ».

La journaliste Michelle Lyons, qui a vu près de 300 personnes être mises à mort, a déclaré : « Nous avons eu deux gars en une nuit, et le premier avait une déclaration vraiment laide où il disait aux familles des victimes : ‘J’espère que vous entrez un accident et mourir sur le chemin du retour.

Il a également dit: « Tu peux embrasser mon cul » et tout un tas de trucs.

Lyons a expliqué: « Cela s’est vraiment démarqué cette nuit-là parce que c’était si moche, mais la deuxième exécution qui a suivi, le gars s’est tellement excusé et pleurait et disait à la famille de la victime: » Je suis vraiment désolé de t’avoir fait ça.

« C’était juste un contraste tellement fou à voir en l’espace de 30 minutes, et ça m’est resté. »

« IL EST TEMPS DE COMMENCER CETTE FÊTE »

James Lewis Jackson a été exécuté en 2007 après le meurtre en 1997 de ses belles-filles et de leur mère à Houston, au Texas.

Il aurait dit au gardien de le « tuer » peu de temps avant l’injection létale et souriait avant sa mort.

Jackson a ajouté: « Merci à ma famille. Je t’aime. Chacun d’entre vous.

« Ce n’est pas la fin, mais le début d’un nouveau chapitre pour vous et moi, ensemble pour toujours. Je suis prêt à rouler.

« Que la fête commence. »

DISCOURS DE 20 MINUTES

La journaliste Michelle a déclaré: « La plupart d’entre eux ne parlent pas très longtemps – il y a eu une exécution dont j’ai été témoin [the 2000 execution of Gary Graham]qui a parlé pendant plus de 20 minutes.

« Ils ne permettent pas cela d’habitude. Habituellement, le directeur leur permet de parler pendant environ deux minutes. »

De plus, un autre discours final, prononcé par Cameron Todd Willingham, a vu une tirade dirigée contre son ex-femme, y compris « tous les jurons que vous pourriez imaginer ».

RACONTER DES BLAGUES

Lyon a rappelé que le directeur avait signalé le début de l’exécution tout en continuant à lui lancer des insultes jusqu’à ce qu’il se taise finalement.

Cependant, certains produisent des moments sincères dans leurs dernières minutes.

L’ancien journaliste a déclaré: « Vous en avez qui feraient des trucs bizarres.

« Nous avions un gars qui racontait des blagues, nous en avions un autre qui faisait référence à une chanson d’un auteur-compositeur texan intitulée » The Road Goes On Forever And The Party Never Ends « .

‘POMME DE TERRE, POMME DE TERRE, POMME DE TERRE’

Robert Charles Towery a été exécuté à la suite de la mort du philanthrope Robert Jones qui a reçu une injection d’acide de batterie et étranglé lors d’un vol à son domicile en 1991.

Dans ses derniers mots avant d’être mis à mort, Towery a présenté ses excuses à la famille et aux amis de la victime, ainsi qu’à sa propre famille.

Il a ensuite parlé des mauvais choix qu’il avait faits dans sa vie et a conclu en disant : « J’aime ma famille. Pomme de terre, pomme de terre, pomme de terre. »

Cela a été pensé à un message codé à son neveu que tout allait bien.

‘COMMENT À PROPOS DE CECI POUR UN TITRE ? FRITES’

James French aurait fait une blague sur sa mort et ses frites dans les jours précédant son exécution alors qu’il parlait avec un journaliste.

Ses derniers mots auraient été: « Tout a déjà été dit. »

Mais il avait dit au journaliste : « Que diriez-vous de ceci pour un titre ? Des frites.

French a été envoyé dans le couloir de la mort après avoir tué son codétenu en prison.

Il avait été emprisonné à perpétuité pour le meurtre d’un chauffeur qui l’avait pris en auto-stop.

LES DERNIERES MOTS DE BUNDY

Les derniers mots du tueur en série Ted Bundy en ont déconcerté certains.

Il aurait dit « J’aimerais donner mon amour à ma famille et à mes amis » dans ses derniers instants.

Il a été mis à mort en 1989 après avoir été reconnu coupable d’avoir tué des dizaines de femmes.

Le présentateur de nouvelles John Wilson a déclaré que le commentaire l’avait déconcerté, déclarant au Tampa Bay Times: « Quels amis? »

« JE PRÉFÈRE PÊCHER »

Pour d’autres, les instants précédant leur exécution offraient un moyen de plaisanter sur les circonstances.

Le tueur Jimmy Glass a été exécuté en 1987 après le meurtre d’un couple la veille de Noël.

Le décrocheur du secondaire sourit alors qu’il était attaché à la chaise.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait une déclaration finale, il a répondu: « Ouais, je pense que je préférerais pêcher. »

« LES BONNES PERSONNES SONT TOUJOURS TRÈS SÛRES QU’ELLES ONT RAISON »

Mais pour certains, leurs derniers mots étaient plus effrayants.

Barbara Graham a été envoyée dans le couloir de la mort en 1955 pour le meurtre de Mabel Monohan lors d’un vol raté.

Elle aurait retenu son souffle pendant 60 secondes pour tenter d’éviter sa mort dans la chambre à gaz.

Ses derniers mots ont été : « Les bonnes personnes sont toujours si sûres d’avoir raison. »

James Lewis Jackson aurait dit au directeur de le « tuer » peu de temps avant l’injection létale Crédit : Département de la justice pénale du Texas

James French aurait fait la blague sur sa mort et ses frites dans les jours précédant son exécution tout en parlant avec un reporter Crédit : pénitencier d’État d’OK

