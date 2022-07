À l’intérieur des derniers jours obsédants d’une fillette tragique de six ans avant qu’elle ne « meure de faim » dans une sordide « maison des horreurs »

Les derniers jours obsédants d’une fillette de six ans qui serait morte de faim alors qu’elle vivait dans une sordide “maison des horreurs” ont été révélés.

Tragic Charlie a été retrouvée insensible et “glaciale” dans sa maison familiale à Adélaïde, en Australie, aux premières heures de vendredi matin.

Des voisins frénétiques à Adélaïde, en Australie, ont désespérément tenté de faire revivre le jeune

Ses cinq frères et sœurs – âgés de huit, dix, 13, 14 et 15 ans – vivaient également dans la propriété négligée, jonchée de vieux jouets, de boîtes, d’une tente et d’appareils électriques.

La mort de l’enfant de six ans a déclenché une enquête majeure sur la souffrance des jeunes, qui ont depuis été pris en charge.

Les autorités enquêtent maintenant sur leur mère pour négligence criminelle.

Des documents judiciaires accablants ont révélé que la famille était déjà connue d’au moins trois services gouvernementaux, dont le Département de la protection de l’enfance.

L’année dernière, les enfants ont vu leur père “alimenté par la drogue” poignarder à plusieurs reprises leur mère chez eux en janvier.

Mais bien qu’ils aient été témoins de toute l’épreuve – et des antécédents de violence domestique et de toxicomanie de leur père – les autorités ne sont pas intervenues.

Les 12 derniers mois de la vie de Charlie sont maintenant passés au crible par la police, qui se penche sur ses conditions de vie désastreuses et sa mauvaise alimentation.

Un voisin de la couvée troublée a maintenant révélé les détails de la soirée dévastatrice au cours de laquelle l’enfant de six ans est décédé.

La résidente, nommée Bec, a raconté à Daily Mail Australia comment elle s’était battue pour essayer de sauver la vie de Charlie après que sa mère frénétique l’ait réveillée.

Elle a expliqué: “Il était environ 1h du matin et nous étions sur le point d’aller nous coucher, et nous avons entendu des coups à la porte.

“La mère de Charlie criait ‘Charlie ne respire pas !’ alors nous avons couru là-bas.

“Elle était par terre dans une couche et elle était blanche comme du papier. Quand je l’ai touchée, elle était froide comme de la pierre et ses yeux étaient ouverts et fixés sur le plafond.

“Nous avons tout fait pour essayer de faire respirer Charlie.”

Bec a déclaré que sa sœur avait désespérément tenté de réanimer la petite fille émaciée, avant de se rendre compte qu’il y avait quelque chose dans sa bouche.

Le couple a essayé de dégager ses voies respiratoires et a recommencé la RCR, avant que les ambulanciers paramédicaux ne prennent le relais et travaillent sur Charlie pendant environ 30 minutes.

La maman de cinq enfants a expliqué que malgré leurs vaillants efforts pour faire rentrer de l’air dans ses poumons, “son cœur ne voulait pas démarrer”.

La jeune fille a été déclarée morte à l’hôpital Lyell McEwin, après être décédée en raison d’une suspicion de malnutrition.

Bec dit qu’elle a désespérément essayé d’empêcher les frères et sœurs de Charlie de voir leur sœur sans vie, disant qu’ils ont été traumatisés par sa mort par choc.

Le voisin de la famille a déclaré que la fillette de six ans “n’était pas autorisée à quitter la maison” au cours des dernières semaines de sa vie car elle souffrait d’une maladie mystérieuse.

Elle a poursuivi: “Au bout d’un moment, elle est venue de moins en moins, puis elle n’a pas été autorisée à venir jouer avec ma fille de deux ans, et elle n’a pas été autorisée à quitter la maison.”

Bec affirme que les enfants n’avaient jamais l’air en bonne santé et étaient souvent infestés de poux, dont elle a admirablement essayé de les aider à se débarrasser.

La mère a critiqué le “système” pour avoir laissé tomber Charlie, accusant le Département de la protection de l’enfance de ne pas l’avoir sauvée de la “maison des horreurs” plus tôt.

Les responsables ont déclaré que les ambulanciers paramédicaux étaient tellement préoccupés par l’état de la jeune fille qu’ils ont appelé la police avant même qu’elle ne soit admise à l’hôpital.

SONDE DE POLICE

La police s’était rendue au domicile de Charlie il y a seulement 18 mois après que son père se soit mis en colère et ait attaqué sa mère avec un couteau.

Il était sous l’influence de la méthylamphétamine après avoir rechuté et poignardé à trois reprises sa compagne de 18 ans, a déclaré un tribunal.

Mais la mère de Charlie a voulu le reprendre malgré l’horrible attaque, voyant le procureur signaler l’affaire comme “un intérêt” pour le Département de la protection de l’enfance.

Ils ont prédit que l’organisme gouvernemental “s’impliquerait à nouveau” et ont déclaré que la mère “manquait probablement de perspicacité quant à la préservation de sa propre sécurité”.

Le père a plaidé coupable à l’infraction déclassée d’avoir causé intentionnellement du mal et a été condamné à cinq ans et six mois de prison.

Il a également été condamné pour voies de fait graves il y a quatre ans, après avoir giflé la même victime au visage.

La vie familiale turbulente des six enfants fait maintenant l’objet d’une enquête, les flics essayant de déterminer la dernière fois – si jamais – Charlie était allé à l’école.

La commissaire adjointe de la police sud-africaine, Linda Williams, a qualifié leurs conditions de vie de “mauvaises”, mais a déclaré qu’il était trop tôt pour déterminer si la mort de l’enfant aurait pu être évitée.

Un groupe de travail spécial, Task Force Prime, a été formé pour enquêter sur la mort de Charlie et les circonstances qui l’ont provoquée.

Ses cinq frères et sœurs survivants ont été pris en charge alors que les flics enquêtent sur leur mère pour négligence criminelle