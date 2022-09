LA reine a passé ses derniers jours à Balmoral à s’amuser en famille, à lire le Racing Post et à regarder la télévision avec le personnel.

Sa Majesté est décédée jeudi dans la retraite royale où elle a passé de nombreux étés heureux avec son bien-aimé Philip.

La reine a passé ses dernières semaines au château de Balmoral Crédit : PA

Elle aimait passer des étés à la retraite royale avec sa famille Crédit : PA

La reine Elizabeth et le prince Philip à Balmoral en 1972 Crédit : Getty

Elle a passé ses dernières heures au sein de sa famille, là où elle était le plus chez elle.

Et maintenant, il a été révélé comment elle a passé ses derniers jours de “fun”.

La reine trois mois chaque été au château écossais et “enlevait ses chaussures” et se détendait.

Ce domaine de 50 000 acres au bord de la rivière Dee dans les Highlands écossais est l’endroit où elle pourrait être une mère et une épouse – un monde loin de la vie en tant que femme la plus célèbre de la planète.

Elle est arrivée à Balmoral pour la dernière fois le 23 juillet, son deuxième été sans le prince Philip.

Elle a volé en hélicoptère privé et devait rester jusqu’en octobre pour s’absenter de ses fonctions royales.

Sa Majesté a d’abord séjourné dans le Craigowan Lodge de sept chambres sur Royal Deeside, avant de déménager un mile sur la route pour vivre au château de Balmoral le 9 août.

Ici, elle est restée avec son personnel bien-aimé, y compris Page of the Backstairs

Paul Whybrew – qui mesure 6 pieds 6 pouces et surnommé Tall Paul et son sergent d’armes Barry Mitford.

Tous les matins, le couple amenait le fan de chevaux de longue date au Racing Post avant de s’asseoir pour regarder la télévision.

Et son bras droit et meilleure amie, Angela Kelly, qui travaillait comme assistante personnelle et habilleuse de la reine, était avec elle jusqu’à la toute fin.

Jusqu’à sa mort, la reine a accueilli les visiteurs qui lui ont tenu compagnie.

Le dernier week-end avant sa mort, le Dr Iain Greenshields, modérateur de l’Assemblée générale de l’Église d’Écosse, est resté avec elle au château.

Elle était de « très bonne humeur » et comment il a été ému par la façon dont elle a parlé de son bien-aimé le prince Philip.

Ils ont dîné ensemble le samedi et déjeuné le dimanche – et ont même étrangement abordé le sujet de l’au-delà.

Et il a dit que la reine semblait ravie de passer du temps dans sa maison bien-aimée des hautes terres.

Il a déclaré: “En conversation avec elle, elle m’a emmené à la fenêtre et elle regardait ses jardins avec beaucoup de fierté et d’affection.

“Et je pense que c’est là qu’elle aurait voulu passer ses derniers jours et je pense que la famille en est réconfortée.”

Elle a ensuite « réfléchi à la vie » alors qu’ils discutaient de sa foi et de l’au-delà.

DERNIERS JOURS

Deux jours plus tard, le 6 septembre, la reine a accueilli une audience avec la nouvelle première ministre Liz Truss.

Des photos montraient le couple dans le château pour la cérémonie traditionnelle du “baiser des mains”.

Truss a été le 15 premier ministre de la reine pendant ses plus de 70 ans en tant que monarque.

Des photos la montraient souriante dans le salon vert alors qu’elle discutait avec Truss pendant 30 minutes.

Deux jours après, le 8 septembre, la reine meurt « paisiblement » à Balmoral.

Le roi et la princesse Anne ont tous deux réussi à se rendre à son chevet avant sa mort.

Les membres de la famille royale ont dû faire face à une sombre course contre la montre pour dire au revoir après que les médecins ont partagé la tragique nouvelle que Sa Majesté n’avait plus que quelques heures à vivre.

Malheureusement, seuls deux des quatre enfants de la reine ont pu se rendre à son chevet à Balmoral à temps.

La princesse Anne et le roi Charles étaient déjà en Écosse pour affaires royales lorsque la nouvelle déchirante a été annoncée.