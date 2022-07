À l’intérieur des dernières heures déchirantes d’Ivana Trump avant que la première femme de Donald ne soit retrouvée morte dans un appartement de New York à la suite d’un arrêt cardiaque

IVANA Trump semblait “fatiguée” et n’a commandé qu’une très petite quantité de nourriture dans son restaurant préféré de New York quelques heures avant sa mort subite jeudi, a révélé The US Sun.

La femme de 73 ans a été retrouvée morte au bas d’un escalier à l’intérieur de sa maison de Manhattan vers 12 h 40 après que quelqu’un a appelé le 911 pour signaler une personne souffrant d’un arrêt cardiaque.

Ivana Trump (photographiée plus tôt cette année) est décédée jeudi d’un arrêt cardiaque présumé Crédit : Splash

Ivana et Donald Trump posent ensemble lors d’un défilé de mode Betsey Johnson à Bryant Park, New York, New York, 1997 Crédit : Getty

Ivana a visité Altesi Ristorante mercredi, situé à quelques mètres de sa maison de l’Upper East Side Crédit : Alex Kent pour The US Sun

Ivana, l’ex-femme de l’ancien président Donald Trump et mère de ses trois aînés, venait hier de rendre visite à son restaurant préféré, l’Altesi Ristorante, situé à quelques mètres de son appartement de l’Upper East Side.

La matriarche Trump était une visiteuse fréquente du restaurant italien et est apparue de bonne humeur, bien qu’un peu fatiguée lorsqu’elle est passée mercredi après-midi, a déclaré la propriétaire d’Altesi, Paola Alavian, au US Sun en larmes.

“Comme toujours, elle m’a demandé comment j’allais – elle nous soutenait toujours – et nous avons juste partagé une conversation extrêmement normale, le genre que j’ai eu presque tous les jours où je l’ai vue”, a déclaré Alavian.

“Sa santé semblait normale, elle avait peut-être l’air un peu fatiguée, mais sinon, elle semblait aller bien.”

Alavian a déclaré qu’il ne se souvenait pas de ce qu’Ivana avait commandé, mais a décrit son repas comme “une très, très petite quantité de nourriture”.

“Je suis un peu sous le choc en ce moment”, a-t-il ajouté, la voix se brisant.

“Je n’ai aucune idée de ce qui s’est passé. Nous avons vu beaucoup d’activités se dérouler [outside of her apartment].

“C’était juste une excellente humaine, c’était une très, très bonne personne.

“C’est très émouvant pour moi en ce moment”, a poursuivi Alavian.

“Elle était une mère pour tout le monde ici.”

‘UNE FEMME INCROYABLE’

La nouvelle du décès d’Ivana a éclaté jeudi après-midi, un porte-parole du FDNY ayant déclaré au US Sun que l’ancien mannequin d’origine tchèque avait été déclaré mort à son arrivée.

L’ancien président Donald Trump a confirmé plus tard sa mort dans une déclaration publiée sur sa plateforme Truth Social, dans laquelle il a qualifié Ivana de femme “merveilleuse”.

“Je suis très attristé d’informer tous ceux qui l’aimaient, ils sont nombreux, qu’Ivana Trump est décédée chez elle à New York”, a écrit Trump.

“C’était une femme merveilleuse, belle et incroyable, qui a mené une vie formidable et inspirante.

“Sa fierté et sa joie étaient ses trois enfants, Donald Jr., Ivanka et Eric. Elle était si fière d’eux, comme nous étions tous si fiers d’elle.

“Repose en paix, Ivana!”

La police est vue à l’extérieur de l’appartement d’Ivana jeudi Crédit : Peter Gerber

Ivana et Donald Trump sont photographiés avec leurs enfants Eric et Ivanka en 1998 Crédit : Getty

Ivana et Ivanka ont partagé une relation étroite, l’ancienne première fille étant “choquée” par la mort de sa mère Crédit : Getty

Donald Trump Jr., Ivana Trump, Ivanka Trump et Eric Trump assistent à la collection de vins Ivana Living Legend à New York, octobre 2011 Crédit : Getty – Contributeur

Eric, Don Jr. et Ivanka Trump ont également publié une déclaration commune rendant hommage à leur défunte mère.

“Notre mère était une femme incroyable – une force dans les affaires, une athlète de classe mondiale, une beauté rayonnante, une mère et une amie attentionnée.

“Ivana Trump était une survivante. Elle a fui le communisme et a embrassé ce pays.

“Elle a enseigné à ses enfants le courage et la ténacité, la compassion et la détermination.

“Elle manquera beaucoup à sa mère, ses trois enfants et ses dix petits-enfants.”

MODÈLE À MOGUL

Ivana, née Ivana Marie Zelníčková dans la Tchécoslovaquie communiste, a travaillé comme mannequin dans les années 1970 avant d’épouser Trump en 1977 – devenant instantanément une figure tabloïd de la société new-yorkaise dans les années 80.

Au cours de leur mariage, elle a occupé un poste de premier plan au sein de l’organisation Trump en tant que vice-présidente du design d’intérieur, PDG et présidente du complexe de casino Trump’s Castle et directrice de l’hôtel Plaza.

Le couple puissant a travaillé ensemble sur plusieurs grands projets, dont la Trump Tower sur la Cinquième Avenue à Manhattan, la rénovation de l’hôtel Grand Hyatt à New York et la construction du Trump Taj Mahal Casino Resort à Atlantic City.

Ivana et Trump ont accueilli trois enfants ensemble, les fils Don Jr et Eric et la fille Ivanka.

Leur mariage s’est arrêté brutalement au début des années 1990 lorsque la liaison de Donald Trump avec Marla Maples a fait la une des journaux.

Ils ont finalisé leur séparation en 1992, Ivana ayant choisi de conserver son nom de famille.

MALCHANCEUX EN AMOUR

Ivana s’est mariée deux fois de plus à la suite de sa séparation d’avec Donald Trump : d’abord avec l’homme d’affaires italien Riccardo Mazzucchelli en 1995, dont elle s’est séparée deux ans plus tard, puis elle a épousé le toy-boy Rossano Rubicondi en 2008.

L’acteur et mannequin italien avait plus de 20 ans de moins qu’Ivana.

Le couple improbable s’est marié après six ans de fréquentation lors d’un mariage sur le thème de Shakespeare au complexe Mar-A-Lago de Trump.

Le mariage a duré moins d’un an et Rubicondi est décédé subitement en novembre dernier d’un mélanome cutané, un type de cancer de la peau.

La mort d’Ivana n’est actuellement pas considérée comme suspecte et il semble qu’elle soit décédée de causes naturelles, a déclaré un porte-parole du FDNY.

Un porte-parole du bureau du médecin légiste en chef de la ville de New York a déclaré “nous allons enquêter, mais c’est tout ce que j’ai à partager pour le moment”.

La mort d’Ivana n’est actuellement pas considérée comme suspecte Crédit : Reuters

Les trois enfants les plus âgés de Trump se souvenaient de leur mère comme d’une «force» Crédit : Instagram/@erictrump